“Mentalidade crítica tem de ser construtiva”, diz Elsie Ao Ieong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os jovens devem ter um pensamento crítico ou ponderado? A versão chinesa da Política da Juventude 2021-2030 fala em pensamento ponderado, enquanto que na versão chinesa se lê “pensamento crítico”. Ontem, questionada sobre o assunto, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, referiu que o termo “crítico” é “negativo” e que as críticas devem ser construtivas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A versão em língua chinesa da Política da Juventude 2021-2030 diz que os jovens devem ter um pensamento “ponderado”. Já a versão em língua portuguesa diz que os jovens devem ter um pensamento “crítico”. Ontem, à margem da comemoração dos 21 anos do estabelecimento da RAEM, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, disse achar que o termo “crítico” tem uma carga negativa. “É necessário haver crítica, mas essa mentalidade crítica tem de ser construtiva”, frisou a secretária.

“Não é criticar por criticar”, disse, acrescentando que, depois de fazer a crítica, é necessário dar sugestões: “Os estudantes, quando aprendem alguma coisa, têm de saber o aspecto positivo e negativo. Se está a criticar, depois tem de ter uma sugestão”.

A secretária disse depois: “Pode-se criticar, mas não é acusar, não é ralhar, não é ser violento”. E deu um exemplo: “Na Assembleia Legislativa, a parte que nós não fazemos bem é preciso criticar. Mas a parte que fazemos bem também é preciso reconhecer. Só assim é que pode servir de incentivo”.

Questionada sobre como é que os estudantes poderiam apresentar um pensamento crítico construtivo em relação ao massacre de Tiananmen, Elsie Ao Ieong disse apenas que há que “conhecer os factos”, não querendo dizer quais são, para si, os factos que ocorreram a 4 de Junho de 1989. “Não estamos aqui na aula de História”, afirmou.

A secretária foi ainda questionada sobre os conteúdos da Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens, inaugurada na semana passada. Elsie Ao Ieong indicou que as instalações são pequenas e que, por isso, não há espaço para apresentar todos os episódios históricos da China, mas “se os professores acharem que é preciso dar mais alguma informação complementar, são bem-vindos”.

A secretária indicou que ainda estão a ser analisados quais os eventos que poderão ser realizados no próximo ano. Elsie Ao Ieong frisou que Governo quer voltar a realizar o Grande Prémio, porém, “estamos a constatar que a situação na Europa é bastante grave e temos de ver como é que é a situação nesses países para podermos organizar”. O Instituto do Desporto está agora a fazer as contas às despesas com a edição deste ano do Grande Prémio, referiu a governante. A realização do festival de fogo de artifício também está a ser ponderada. Já a parada do Ano Novo Chinês não se deverá realizar, indicou a secretária.

_____________________

Lei Wai Nong diz ter confiança no orçamento para 2021

Também à margem das celebrações dos 21 anos da RAEM, Lei Wai Nong falou aos jornalistas do orçamento para o próximo ano. Para o secretário para a Economia e Finanças, “com as vacinas e o controlo da pandemia, o orçamento vai decorrer de acordo com o previsto”. “Nós temos confiança neste orçamento”, afirmou o secretário. O orçamento para 2021 tem em conta as quebras nas receitas dos casinos e, consequentemente, nas receitas da Administração. Com a injecção de 26,5 mil milhões de patacas da reserva financeira destinadas a cobrir o défice orçamental, as receitas do próximo ano serão de 96 mil milhões de patacas, enquanto as despesas serão de 95,2 mil milhões de patacas, o que resulta num saldo global de 846 milhões de patacas. A estratégia passará por atrair turistas do interior da China para pernoitarem em Macau. “Depois do Natal vamos ter mais algumas medidas para ampliar as fontes de turistas”, afirmou Lei Wai Nong.

Questionado sobre se ponderaria suspender a lei de contratação de trabalhadores não-residentes, que impede a contratação de imigrantes que estejam no território sem visto de trabalho, o secretário disse saber que “alguns serviços são suportados por trabalhadores não-residentes”, mas que estes são para “colmatar a falta de residentes”. Sobre as eventuais situações de pobreza provocadas por esta lei em não-residentes que estão actualmente em Macau e sem poderem ser contratados, Lei Wai Nong referiu que “alguns serviços estão a dar assistência a essas pessoas e esperamos que a situação possa melhorar o mais rapidamente possível”. O secretário disse ainda que a atribuição da comparticipação pecuniária em 2021 deverá ser feita no período habitual, ou seja, em Abril.

A.V.