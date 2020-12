Ho Iat Seng promete “medidas eficientes” para prevenir infiltração de forças externas

FOTOGRAFIA: GCS

No discurso que serviu para assinalar o 21.º aniversário da RAEM, Ho Iat Seng fez o balanço de 2020 e apontou a 2021, ano em que, segundo o Chefe do Executivo, “serão adoptadas medidas eficientes de prevenção efectiva da infiltração e intervenção das forças externas”. Mais tarde, aos jornalistas, Ho Iat Seng não quis esclarecer que medidas serão essas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng discursou ontem, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a propósito das comemorações do 21.º aniversário do estabelecimento da RAEM. Na ocasião, o Chefe do Executivo indicou que, durante 2021, o Governo vai adoptar “medidas eficientes de prevenção efectiva da infiltração e intervenção das forças externas, de modo a garantir a estabilidade e segurança da RAEM”. Mais tarde, questionado sobre quais as medidas em causa, Ho Iat Seng não quis detalhar.

O Chefe do Executivo disse ainda que no próximo ano o Governo vai “assegurar o sucesso das eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa que terão lugar no próximo ano, garantindo que decorram com imparcialidade, justiça e transparência”.

Ho Iat Seng deixou ainda outros objectivos para o ano de 2021: “Continuar a promover aprofundadamente a reforma da Administração Pública”; “aumentar constantemente a qualidade da governação e a empenhar-nos na construção de um Governo moderno”; “promover a criação do Governo digital”; “desenvolver acções de divulgação e promoção da Constituição Nacional e da Lei Básica, a cumprir as responsabilidades constitucionais de defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país, e a reforçar a consciência da segurança nacional dos residentes”.

Por outro lado, no que toca aos trabalhos relativos à pandemia, o Governo promete estar atento à situação epidémica, “garantindo que os trabalhos de controlo e prevenção da epidemia se realizam de forma rigorosa, efectiva e precisa, do início ao fim”. Além disso, “iremos implementar políticas financeiras proactivas e medidas e respostas oportunas e eficazes, promover a recuperação económica, apoiar com precisão as pequenas e médias empresas, garantir emprego para os residentes”, frisou o líder do Governo.

Durante o discurso, Ho Iat Seng lembrou que Macau conseguiu alcançar “resultados positivos” no combate à Covid-19, já que não houve mortes e todos os 46 casos registados na região estão curados. Quanto à crise resultante da pandemia, Ho recordou que o orçamento para 2020 foi alvo de três revisões, foram disponibilizadas verbas da Reserva Financeira e da Fundação Macau no valor de 50,754 mil milhões de patacas e 10 mil milhões de patacas, respectivamente, para “suportar um conjunto de medidas no sentido de estabilizar a economia, garantir o emprego e assegurar a qualidade de vida da população”.

Ho Iat Seng disse ainda que Macau deve “materializar as instruções e a essência dos importantes discursos do Presidente Xi Jinping proferidos durante a sua visita a Macau no ano passado”. Assim, há que “trabalhar com o maior empenho, consolidar as bases e avançar nas adversidades, e promover, simultaneamente, as acções de prevenção e controlo da epidemia e as de desenvolvimento socioeconómico”.

“Espero que os diversos sectores de Macau continuem a difundir o espírito de amor pela pátria e por Macau, se unam e avancem com sinergias, juntos construam Macau como um belo lar, impulsionem a implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau e contribuam para a concretização do sonho chinês da revitalização da nação chinesa”, pediu Ho Iat Seng, terminando com um agradecimento ao Governo Central pelo “forte e constante apoio ao desenvolvimento da RAEM”, e também aos trabalhadores da função pública e à população em geral.