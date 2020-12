Ho Iat Seng atribuiu medalhas de mérito a Chui Sai On, Lau Si Io e Lionel Leong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Governo anunciou na sexta-feira a lista de agraciados com medalhas e títulos honoríficos relativos ao ano de 2020 onde se destaca Chui Sai On e dois antigos secretários. Em ano de pandemia, a Comissão de Designação sugeriu ainda a distinção de Lei Chin Ion com a medalha de Mérito Altruístico e os Serviços de Saúde com a medalha de Mérito Profissional devido aos esforços desenvolvidos no combate à Covid-19. Já Viriato Lima, antigo juiz do Tribunal de Última Instância, será distinguido com a medalha de Honra do Lótus de Prata.

O antigo Chefe do Executivo, Chui Sai On, e dois ex-secretários vão ser homenageados pelo Governo na segunda quinzena de Janeiro do próximo ano com medalhas de mérito pelo trabalho desenvolvido em Macau. Chui Sai On será distinguido com a Medalha de Honra do Grande Lótus, enquanto Lau Si Io e Lionel Leong vão receber a Medalha do Lótus de Ouro. Na lista de medalhados para o ano de 2020, o Governo vai distinguir Lei Chin Ion e os Serviços de Saúde com a medalha de Mérito Altruístico e a medalha de Mérito Profissional, respectivamente, devido aos esforços desenvolvidos este ano no combate à pandemia da Covid-19 no território. Viriato Lima, antigo juiz do Tribunal de Última Instância, foi o único português na lista sugerida pela Comissão de Designação, com uma medalha de Honra do Lótus de Prata.

Numa nota divulgada através do Gabinete de Comunicação Social, Chui Sai On disse sentir-se “muito honrado por ser agraciado com a Medalha de Honra de Grande Lótus” e expressou o seu “mais profundo agradecimento ao Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e a todo o Governo da RAEM”. O antigo Chefe do Executivo realçou “não ser esta uma honra somente individual”, pertencendo também a todos aqueles que “contribuíram para a construção e estabilidade de Macau, incluindo o pessoal da Administração Pública e os diversos sectores da sociedade”.

No comunicado divulgado, Chui Sai On manifestou os seus “sinceros agradecimentos” ao Governo Central “por todo o apoio e confiança em si depositada” desde que assumiu o cargo de secretário para os Assuntos Sociais e Cultura até ao fim das suas responsabilidades enquanto Chefe do Executivo, assim como a todos os residentes que, “com o espírito amar a Pátria e amar Macau, apoiaram e colaboraram com os trabalhos do Governo”.

No entender do antigo Chefe do Executivo, Macau conseguiu ultrapassar muitas dificuldades ao longos de duas décadas de crescimento e lançar bases para “atingir a paz e harmonia social, tal como um desenvolvimento estável e ordenado”. Segundo Chui Sai On, “este galardão é o resultado do contributo da sabedoria da sociedade e da dedicação na construção da RAEM, não sendo, portanto, um mérito unicamente pessoal”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Lionel Leong, antigo secretário para a Economia e Finanças, elogiou o trabalho desenvolvido este ano por Lei Wai Nong e mostrou-se satisfeito com a Medalha do Lótus de Ouro. “Obviamente que é uma honra ter recebido uma medalha. Penso que é um sinal importante não apenas para mim, mas também para toda a comunidade. [Esta medalha] é um exemplo de reconhecimento para quem sempre deu o melhor pela região e pelo país. Além disso, é importante para mostrar à comunidade que temos muito trabalho pela frente, especialmente depois deste ano, e que temos de lutar em conjunto contra a Covid-19 e aplicar os nossos esforços para os próximos anos não só contra a pandemia, mas também para melhorar Macau, especialmente na questão da diversificação económica”, começou por referir o ex-secretário para a Economia e Finanças.

Uma vez que Macau conseguiu estabilizar e controlar a pandemia, Lionel Leong acredita que o próximo passo será a recuperação económica com o aumento de turistas. “Penso que todo o Executivo fez um excelente trabalho porque defrontamos dificuldades muito exigentes que não são fáceis de resolver, e pelas quais nunca tínhamos passado antes. Tenho grandes expectativas para a economia de Macau em 2021, porque comparativamente com este ano creio que haverá uma recuperação rápida devido à actual situação da Covid-19 no território, que, agora, está estabilizada e controlada. E podemos constatar cada vez mais actividades internacionais, nomeadamente nos resorts situados na zona do Cotai com um aumento do número de turistas a entrar em Macau devido à melhoria da situação da Covid-19 no território. Com a nossa capacidade e confiança, Macau provou que pode fazer um bom trabalho”, indicou Lionel Leong.

Serviços de Saúde distinguidos em ano de pandemia

Num ano marcado pela pandemia da Covid-19, o Governo agraciou o pneumologista chinês Zhong Nanshan com a Medalha de Honra de Grande Lótus e o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, com a Medalha de Mérito Altruístico. Em declarações à margem das celebrações do 21.º aniversário da RAEM, Lei Chin Ion mostrou-se satisfeito pelo reconhecimento, mas recordou também que os Serviços de Saúde foram homenageados com a Medalha de Mérito Profissional.

“Esta medalha não é só para mim, esta medalha foi para todos os meus colegas dos Serviços de Saúde que trabalharam muito ao longo deste ano. Agradeço este reconhecimento que o Governo deu a todos os trabalhadores dos Serviços de Saúde, assim como todo o apoio que recebemos tanto do Executivo, como da população de Macau em geral”, disse Lei Chin Ion.

Questionado sobre qual será a próxima etapa na prevenção da pandemia em Macau, o director dos Serviços de Saúde indicou que o mais importante será “dar continuidade ao que já foi feito e manter as indicações implementadas, como o uso de máscaras. Acredito que após a administração da vacina a situação de Macau possa mudar”.

Em relação à eventual desconfiança da população sobre as novas vacinas, Lei Chin Ion frisou que os Serviços de Saúde têm a responsabilidade de “promover e explicar” aos residentes “tudo acerca das vacinas” pois há “informação profissional que necessita de ser divulgada”.

Sobre as vacinas adquiridas pelo Governo, Lei Chin Ion admitiu que irá “tomar a primeira que estiver disponível em Macau” e que a escolha das vacinas cabe aos residentes. “As vacinas [adquiridas pelo Governo] usam técnicas diferentes, algumas mais antigas, outras mais recentes, mas caberá aos cidadãos optarem por qual preferem receber. Não sei [qual será a primeira vacina a chegar]. Talvez a da BioNTech ou a vacina produzida na China, entre essas duas, mas não sei, isto é apenas uma consideração genérica”, afirmou o director dos Serviços de Saúde.

Para além dos Serviços de Saúde e de Lei Chin Ion, o Governo atribuiu também uma Medalha de Valor ao Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, ao Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Conde de São Januário e ao Gabinete de Gestão de Crises do Turismo. Já Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, e Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Doenças Infecciosas receberam a Medalha de Serviços Comunitários.

Com o Título Honorífico de Valor, o Governo vai distinguir a equipa de missão de apoio no combate à pandemia em África, a equipa de resgate de residentes de Macau retidos na província de Hubei por meio de voo fretado a Wuhan e a equipa de resgate de residentes de Macau retidos no Cruzeiro Diamond Princess no Japão.

*com André Vinagre