Entre o figurativo e o abstracto, a linguagem pictográfica de Yao Jingming

Na quarta feira, dia 23 de Dezembro, inaugura-se a exposição de Yao Jingming intitulada “Não Conjuntivo – exposição de arte de Yao Feng”. O professor catedrático da Universidade de Macau, tradutor e escritor de poesia irá, por ocasião do 21.º Aniversário da RAEM, apresentar uma mostra de 58 obras diversas, com curadoria de Guilherme Ung Vai Meng.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Yao Jingming, com o pseudónimo de Yao Feng, irá esta quarta-feira inaugurar a sua primeira exposição individual intitulada “Não Conjuntivo – Exposição de Arte de Yao Feng”, na Galeria A2 do Albergue SCM, com a curadoria de Guilherme Ung Vai Meng. A mostra, composta por 58 obras, irá incluir fotografia, pintura e instalação. De acordo com o comunicado de imprensa do Albergue SCM, “a exposição explora uma linguagem plástica e pictográfica na qual o figurativo e o abstracto se fundem num encontro cultural herdeiro de influências orientais e ocidentais, propondo novas dinâmicas”.

“Eu sou poeta, então tenho sempre escrito muitos poemas, tento brincar com a parte escrita da poesia, mas também estou muito ligado à arte”, disse Yao Jingming ao PONTO FINAL. O académico e tradutor partilha que como é amador em termos de arte, decidiu há dois anos começar também a praticar. “Acho que a arte também está com a poesia e é outra maneira de expressar o que eu penso, o que eu respeito e o que eu sinto. Acho que, no fundo, cada pessoa pode ser poeta e também artista. Qualquer um pode despertar o que está a dormir na sua sensibilidade, alma ou sentimento”, refere.

O professor universitário reitera que, este ano, por causa da pandemia, toda a gente ficou em casa, e por isso teve mais tempo para fazer coisas que gosta como, por exemplo, traduzir poesia, escrever poemas e também pintar e fazer instalações. “Com luz verde do Carlos Marreiros [director do Albergue SCM] surgiu a oportunidade de fazer uma exposição individual, pois ele gostou da minha ideia e começámos a por em prática os procedimentos”, que irão culminar com a inauguração da sua exposição esta quarta-feira.

Quando questionado acerca do nome do projecto, Yao Jingming diz que gostou muito do título “Não Conjuntivo” porque, explica, “tem sobretudo a ver com a diferença entre a vossa língua portuguesa e a minha língua, a chinesa”, acrescentando que “o mandarim não tem conjuntivo, não tem conjugação verbal, e, portanto, para um chinês, quando fala português, custa um bocado jogar com o conjuntivo”, explicou. “Isto faz-me sensível a este modo do conjuntivo e assim, através da inacção e da criação artística, queria dizer alguma verdade da minha linguagem artística”, prosseguiu.

Questionado sobre como surgiu a colaboração de Guilherme Ung Vai Meng na curadoria, Yao Jingming explica que foi devido à amizade de longa data. Quando chegou a Macau há cerca de 30 anos, conheceu Ung Vai Meng e Carlos Marreiros, recordou. “Quando eles fazem exposições e precisam de catálogo em chinês, eu costumo ajudar a traduzir o trabalho deles, por isso, a ligação surgiu disso. Nesta instância, o Guilherme simplesmente viu o meu trabalho, gostou e ofereceu-se logo a ser o curador”, assinala.

A exposição vai estar patente na Galeria do Albergue SCM de 23 de Dezembro a 21 de Fevereiro de 2021, todos os dias, com entrada livre.