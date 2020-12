Desenvolvimento tecnológico integra Serviços de Economia em Fevereiro de 2021, diz André Cheong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) vai integrar o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT) a partir de Fevereiro de 2021, anunciou o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong. Após a reestruturação, a DSE irá denominar-se “Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico” (DSEDT) e integrar os serviços da Transferência Electrónica de Dados – Macau EDI Van.

Eduardo Santiago

O Conselho Executivo concluiu a discussão em torno da integração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT) na Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e deu o aval para a fusão do organismo de “promoção do desenvolvimento da inovação tecnológica” com os serviços de economia sob tutela do secretário Lei Wai Nong. A informação foi comunicada na sexta-feira passada por André Cheong, porta-voz do Conselho Executivo e secretário para a Administração e Justiça.

“No sentido de aproveitar as oportunidades de desenvolvimento trazidas pelo Centro Internacional de Inovação Tecnológica da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como eleger a inovação tecnológica como um dos pontos de partida para impulsionar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, o Governo da RAEM procederá à reestruturação da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), através da qual serão acrescentadas as atribuições relativas à promoção do desenvolvimento da inovação tecnológica e as respectivas competências, e mantidas, ao mesmo tempo, as actuais funções do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT), a fim de apoiar os trabalhos de investigação científica e tecnológica”, começou por referir André Cheong, acrescentando que, após a reestruturação, a DSE será denominada “Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT)”.

De acordo com o porta-voz do Conselho Executivo, a DSE e o FDCT irão, “em conformidade com a divisão de funções”, acelerar a promoção da integração da Indústria-Universidade-Pesquisa, “focando principalmente em promoção da transformação e utilização dos resultados científicos e tecnológicos, e concretizando a industrialização e a comercialização dos resultados da investigação científica”.

Para além disso será criado o Departamento de Tecnologia com duas subunidades ao nível de divisões. “Para desempenhar as novas funções em matéria de inovação tecnológica, propõe-se a criação do Departamento de Tecnologia, com duas subunidades ao nível de divisões, responsável pela coordenação e promoção dos trabalhos da área tecnológica”, indicou André Cheong, referindo ainda, citado pela TDM, que este novo departamento irá ter 24 trabalhadores provenientes de diferentes subunidades da DSE.

Ao mesmo tempo, com vista ao aperfeiçoamento dos actuais trabalhos de gestão da propriedade intelectual, o Governo prevê ajustar, através deste regulamento administrativo, “as competências do Departamento da Propriedade Intelectual em vigor, reforçando a gestão das patentes e aumentando as competências relativas aos serviços no âmbito das patentes de empresas tecnológicas, no sentido de se articular com o futuro desenvolvimento tecnológico de Macau”, frisou o porta-voz do Conselho Executivo.

André Cheong referiu também que através do actual mecanismo de cooperação regional as empresas tecnológicas serão apoiadas a “melhor aproveitarem a política nacional de desenvolvimento tecnológico”. “A fim de elevar a eficiência administrativa, serão integrados os respectivos serviços da Transferência Electrónica de Dados – Macau EDI Van, S.A. (TEDMEV), na DSEDT, para reforçar os trabalhos de promoção e aperfeiçoar constantemente o sistema de declaração aduaneira electrónica. O presente regulamento administrativo entrará em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2021”, concluiu André Cheong.