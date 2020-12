Os 21 anos da RAEM vistos por 21 figuras de Macau

Fotografia: Eduardo Martins

Há 21 anos, nascia a RAEM. O PONTO FINAL pediu opinião a 21 figuras da sociedade de Macau acerca do desenvolvimento da região. A opinião generalizada é a de que a principal diferença está nos cofres: Macau cresceu exponencialmente a nível económico, turístico e populacional. No entanto, com isto, aparecem as dores de crescimento que, neste caso, surgem em forma de falta de espaço, problemas habitacionais e uma economia demasiado dependente da indústria do jogo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

NG KUOK CHEONG

Deputado à Assembleia Legislativa

Vinte e um anos é muito tempo. Se olharmos para os últimos 21 anos, o desenvolvimento físico e económico de Macau foi enorme, quer em termos de PIB ‘per capita’, quer em termos da reserva financeira. Outro ponto positivo é o desenvolvimento dos serviços sociais e da educação, que também teve uma melhoria significativa. Pela negativa, acho que não houve um desenvolvimento democrático do sistema político. O sistema não é controlado por Macau, é influenciado pelo Governo Central.

___

MIGUEL DE SENNA FERNANDES

Advogado

O que eu destacaria destes 21 anos é a liberalização do jogo, foi um grande acontecimento para a economia de Macau. Traz consigo sequelas não tão positivas, mas as receitas de jogo e do erário público cresceram muito nestes 21 anos e, particularmente este ano, pudemos saber o quão foi importante o aumento da reserva financeira. A maneira de olhar para a coisa pública ficou diferente a partir do caso Ao Man Long e mais tarde do procurador [Ho Chio Meng]. Estes casos de corrupção mudaram o curso das coisas e hoje em dia há um maior rigor. É uma coisa negativa que mancha estes 21 anos e que leva algum tempo até que a população se esqueça. Uma coisa boa é que nestes 21 anos a RAEM destacou a importância da língua portuguesa, que é a base da sobrevivência da comunidade portuguesa. Nos últimos dez anos há mais gente que não é oriunda da comunidade portuguesa, como membros da comunidade chinesa, a aprenderem português e a olharem a língua como algo benéfico para o futuro. É fantástico. Outro aspecto importante é a gradual identificação da RAEM com o fenómeno da lusofonia.

___

JOSÉ LUÍS SALES MARQUES

Economista

O desenvolvimento, o crescimento económico, a estabilidade, a forma harmoniosa como se tem desenvolvido o processo “Um País, Dois Sistemas” no que diz respeito a Macau. Acho que todos esses aspectos há a registar um balanço muito positivo. Os aspectos menos positivos são aqueles que decorrem da rapidez com que o crescimento económico teve lugar em Macau e com aqueles problemas todos que são resultantes deste processo, nomeadamente a alta inflação, algumas dificuldades e perspectivas da juventude relativamente aos seus empregos, a diversificação económica que não tem sido conseguida. Esses são alguns aspectos a salientar do ponto de vista negativo.

___

JOSÉ TAVARES

Presidente do Instituto para os Assuntos Municipais

Há mais coisas positivas do que coisas negativas. O que tem acontecido nos últimos 21 anos é que se vê um progresso contínuo das coisas, quer na vertente económica, quer na social, quer nas infraestruturas. Nos últimos 21 anos as coisas têm andado bem. Também há coisas que poderiam ser melhores: a máquina administrativa tem os seus defeitos também, as coisas têm de ser corrigidas atempadamente e isso tem sido feito. Eu acho que, de um modo geral, as coisas têm caminhado no bom sentido.

___

PAUL PUN

Secretário-geral da Caritas

O que destaco é que existem oportunidades para os residentes partilharem as suas opiniões através das consultas públicas, principalmente para a geração mais jovem, eu gosto disso. É bom manter as pessoas envolvidas nas questões políticas, pelo menos na partilha de opiniões. Pela negativa, acho que nós ainda não temos formação de líderes suficiente. Há pouca formação de líderes para a geração mais jovem. Ser líder não é alguém com poder, é alguém que pode servir com responsabilidade.

___

RITA SANTOS

Presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia

A parte positiva foi a criação do Fórum para a Cooperação Económico e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Também o aumento do número de estudantes, em consequência da criação do Fórum, deu incentivo aos chineses para aprenderem a língua portuguesa. Positivo também foi, ao longo dos anos, ter havido a liberalização do jogo, que permitiu o crescimento económico para que hoje, na fase da epidemia, o Governo de Macau tenha reservas financeiras para ultrapassar a crise económica. Mais um ponto positivo é que Macau é a cidade mais segura em termos do controlo da epidemia. Pela negativa, penso que ainda falta uma estratégia adequada sobre como é que se deve implementar a diversificação económica, não totalmente dependente da indústria do jogo. Não há nenhum plano bem estudado sobre o futuro dos jovens e qual o caminho que os jovens devem seguir para poderem integrar o mercado de trabalho, porque muitos deles tiram cursos sem saber se efectivamente têm ou não futuro em Macau ou futuro nas cidades adjacentes. De negativo também é o facto de até agora não termos um novo hospital. E espero que rapidamente seja implementada a lei sindical e a negociação colectiva, porque já passaram 21 anos.

___

MANUEL SILVÉRIO

Antigo presidente do Instituto do Desporto

De positivo foi o grande desenvolvimento económico e estrutural de Macau. Agora estamos a conhecer uma Macau moderna. Mas qualquer mudança tem os seus custos, há pessoas que dizem que Macau está descaracterizado, mas se queremos mudança são estes os efeitos. Os hábitos e costumes naturalmente são alterados. As pessoas que aqui vivem e convivem já são diferentes, a maioria é proveniente do continente chinês, e no passado havia aqui uma grande comunidade portuguesa. Houve mudanças inevitáveis. Julgo que ninguém pode contestar.

___

JORGE FÃO

Presidente da mesa da Assembleia-Geral da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau

Pela positiva é que Macau, em 21 anos, cresceu muito no aspecto económico e turístico. Tudo isto proveniente da política de abertura do jogo a vários participantes, foi a melhor política introduzido após o ‘handover’. É precisamente por este motivo que Macau está a ser inundada de turistas que causam um grande transtorno à população local, nomeadamente na área do trânsito e na área da prestação de serviços também. Outra área que provocou transtornos também foi na questão da habitação, os preços subiram várias vezes e isso prejudica a população local.

___

JOÃO GUEDES

Jornalista

O ponto positivo é o modo suave como evoluiu a RAEM desde 99 até agora. Tem havido estabilidade, não se originaram aqueles problemas que surgiram em Hong Kong e isso é muito positivo. Por outro lado, coisas negativas aparecem sempre, são os obstáculos do quotidiano, do aperfeiçoamento da máquina administrativa, isso serão as coisas menos positivas e que precisam ainda de toda a atenção.

___

CARLOS FROTA

Antigo cônsul de Portugal em Macau

O saldo, no geral, é positivo, francamente positivo. Porque a RAEM desenvolveu-se e proporciona aos seus habitantes e residentes um nível de vida elevado e com perspectivas de um desenvolvimento que se foi acelerando nestes últimos anos. De um modo geral, posso dizer que o saldo é positivo. A região tem vários desafios devido ao seu desenvolvimento e o desafio com que mais se defrontarão as autoridades será a da presença de turistas no território. As exigências da economia e a atracção de Macau como destino turístico causam, de facto, uma presença massiva de visitantes que, a prazo, vão criar problemas na qualidade de vida para os seus cidadãos e as autoridades vão ter de fazer escolhas, tendo em atenção que o imperativo económico é real – Macau precisa de gente e visitantes – mas num território pequeno há escolhas a fazer.

___

ANTÓNIO JOSÉ DE FREITAS

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau

Para mim, o aspecto mais positivo é que, ao longo desde 21 anos, provou-se que a implementação dos princípios orientadores “Um País, Dois Sistemas” e “Macau governado pelas suas gentes” funcionam. Está provado que há uma existência pacífica, harmoniosa entre as diferentes comunidades, este é o lado mais positivo. E a liberalização do jogo, que mudou Macau em termos económicos e também na sua fisionomia. Foi quando nasceram os grandes empreendimentos, foi possível criar muitos mais postos de trabalho por causa dos casinos, dos hotéis. O ponto negativo talvez seja o facto de o Governo não ter conseguido acompanhar o ‘boom’ económico que veio com a liberalização do jogo. Isso deixa algo a desejar e com certeza que ainda é tempo para remediar, nomeadamente na criação de condições de habitabilidade para os jovens, porque hoje em dia os preços praticados estão muito aquém das posses das pessoas. Depois há que diversificar a economia.

___

AGNES LAM

Deputada à Assembleia Legislativa

Em 99 as pessoas estavam um bocado receosas com a transferência de soberania, ninguém sabia se iria ser suave não. Acho que basicamente toda a sociedade tem estado estável e esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que, na altura, a economia de Macau não era muito boa e agora nós temos um grande crescimento do PIB. Outra coisa é que em 99 tínhamos um problema de segurança, havia membros de tríades a lutar e a matar pessoas nas ruas e agora já não temos isso. Pela negativa há quem possa achar que a sociedade de Macau é demasiado estável e que não há energia suficiente para mover a sociedade. Devíamos ter uma sociedade civil mais activa. Se queremos ter uma economia diversificada, temos de ter uma sociedade diversificada.

___

ALBANO MARTINS

Economista

Quantitativamente estamos melhor, mas nem sempre qualitativamente melhores. Nós estávamos em recessão há vários anos quando entrámos para a administração chinesa e praticamente nunca mais tivemos recessão, a não ser nestes períodos complicados que surgem inexplicavelmente. O PIB de Macau é hoje mais de nove vezes superior ao que era em 99. A mediana salarial que não chegava a cinco mil patacas é hoje de 16 mil patacas. É certo que há muita inflação e que há aqui uma certa ilusão monetária relativamente ao poder de compra desses salários. A população que vivia empregada no sector secundário da indústria era na altura de cerca de 30% e hoje é apenas de 9,5%, o que significa que nós caminhamos no caminho certo da terciarização da economia. Mas no tempo da administração portuguesa os factores que enquadravam a economia de Macau não funcionavam da mesma maneira que funcionam hoje, porque a China não estava aberta a qualquer tipo de intercâmbio que pudesse fazer Macau progredir rapidamente. Até porque esse era um sinal que a China queria demonstrar, que Macau poderia crescer muito mais rapidamente e melhor com uma administração chinesa. Macau nunca teve capacidade de inovar, de antecipar problemas e, no final disto tudo e com muito mais dinheiro no baú, Macau não foi capaz de simplificar circuitos, de simplificar decisões, e entrou-se num processo muito complicado em que tudo o que devia ser simples se tornou complicado porque as pessoas se habituaram a um nível quantitativamente maior, mas nem sempre qualitativamente melhor.

___

JOSÉ PEREIRA COUTINHO

Deputado à Assembleia Legislativa

Num abrir e fechar dos olhos passaram-se 21 anos, sendo de destacar em primeiro lugar, e com nota extremamente positiva, o facto de termos uma estabilidade social de fazer inveja a qualquer país europeu. Mesmo em situações extremas de pandemia derivado da Covid-19 nunca tivemos preocupações com máscaras, e é de realçar o controlo sanitário que permitiu zero casos de mortes devido a essa doença respiratória. A nível económico, tivemos uma governação de piloto automático face às excelentes reservas provenientes dos impostos especiais da indústria dos casinos que cujos excedentes serviu para todos os gastos. Do ponto vista negativo, foi o facto de os sucessivos governos se terem acomodado e descurado no fomento e procura de outras receitas provenientes de actividades económicas autodependentes da indústria do jogo. Com os cofres a abarrotar de dinheiro houve tentação de despesismo e corrupção face à falta de responsabilização dos titulares dos mais altos cargos públicos. A nível de representatividade popular, a RAEM peca por ainda não dispor de uma maioria de deputados eleitos pela via directa, considerado o elo coxo dos principais órgãos da RAEM. Desde o estabelecimento da RAEM até à presente data mantêm-se os problemas da habitação, saúde pública, educação de qualidade, transportes, segurança social, estando a qualidade de vida muito além das expectativas da população.

___

FRANCISCO MANHÃO

Presidente da direcção da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau

Eu penso que de negativo é um bocado difícil dizer, porque praticamente durante estes 21 anos correu quase tudo bem. Nós estamos todos bem aqui em Macau. Aquilo que o Governo tem dado aos residentes eu acho que tem sido muito bom. Não há nenhuma parte do mundo que consiga fazer aquilo que o Governo de Macau está a fazer pelos seus residentes. A única preocupação minha é não ter ainda conseguido habitação para os funcionários públicos e aposentados. Ainda pela positiva, foi o facto de este Governo ter decidido construir prédios para a terceira idade, dos 65 anos para cima. Quanto à prevenção da pandemia, não podia ser melhor, o Governo tomou as medidas certas.

___

ANNIE LAO

Ambientalista

Nos últimos 21 anos de desenvolvimento em Macau, assistimos a um rápido desenvolvimento da economia, especialmente durante o ‘boom’ da indústria de ‘resorts’ e dos casinos, fazendo de Macau uma das regiões mais ricas do mundo. No entanto, acontece exactamente o oposto para os problemas ambientais em Macau, tendo sido ignorados os problemas durante anos. Os resíduos estão a aumentar cada vez mais e a reciclagem continua a ser a mais baixa em comparação com as regiões vizinhas. A paisagem verde em Coloane está a ficar cada vez menos protegida. Assim, com todo esse desenvolvimento vêm os custos do ambiente, do nosso bem-estar, das nossas próximas gerações. Não devemos ignorar que a questão mais importante do planeta são as alterações climáticas. Temos de estabelecer objectivos urgentes para reduzir ao máximo a pegada de carbono, e tornar todos os poluidores responsáveis pelos resíduos que produzem e reciclam o máximo que podem. O Governo precisa de investir mais em energia solar e fazer de Macau uma cidade “sem carros”, incentivando as pessoas a andar mais de bicicleta ou a pé. E, mais importante ainda, é necessário controlar o crescimento da população.

___

LARRY SO

Politólogo

Do lado positivo, acho que o Governo e as pessoas têm trabalhado muito para prevenir a Covid-19, acho que este é um caso de muito sucesso e acho que devemos dar crédito ao Governo e à população, claro. Isso tem sido muito positivo. O lado negativo tem a ver com os problemas de habitação. Muitas pessoas ainda não podem comprar casa, porque são caras, especialmente a geração mais idosa. Temos falado neste assunto nos últimos dez anos, mas o Governo não tem feito nada.

___

LUÍS SEQUEIRA

Sacerdote

Depois da transferência para a actual administração chinesa, houve uma evolução na dimensão social, administrativa, e mesmo política. Foi de uma cidade pequenina e pacata para uma cidade moderna. Continuamos a precisar de homens com visão e com acção, e não de homens e mulheres de salão, como aquilo que muitas vezes vemos na Assembleia Legislativa, que são homens que estão preocupados com os seus próprios negócios e com visões muito limitadas. Falta na nossa terra ainda mais um sentido de reflexão e de pensamento, porque acredito que o pensamento e a reflexão ajudam a acções boas, dinâmicas e preparando melhor o futuro. O que também está a faltar, no meu entender, é uma reflexão séria sobre o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Esta realidade que tem sido estável e é genial na sua concepção.

___

MANUELA ANTÓNIO

Advogada

Houve um crescimento claro e um desenvolvimento notório, mas, sobretudo, graças à iniciativa privada. Acho também que o desenvolvimento, o crescimento e o progresso de Macau poderia ter sido incomparavelmente melhor do que aquilo que foi. Houve dezenas e dezenas de oportunidades perdidas e eu acho que os dez anos do Chefe do Executivo anterior foram dez anos perdidos. De positivo houve o crescimento incomparável e um desenvolvimento económico significativo, houve uma melhoria da qualidade de vida da população em geral notória. Mas não compensámos muitos técnicos qualificados, perdemos muitos técnicos qualificados de várias nacionalidades, nomeadamente portugueses e chineses, o que é lamentável.

___

JORGE VALENTE

Empresário

Pela positiva, houve formação de talentos locais e a promoção destes dentro da administração. Foram também melhorados os benefícios sociais para os residentes e foi promovida e melhorada a economia de Macau, que atingiu um nível surpreendente, sendo hoje em dia uma metrópole mundial. Pela negativa, Macau não conseguiu concretizar a formação de talentos locais, falou-se muito mas os resultados são poucos. Não desenvolveu a economia diversificada. Além disso, a punição não é adequada para a supervisão e responsabilização para os erros de funcionários públicos e privados; e a justiça é lenta.

___

TRACY CHOI

Realizadora de cinema

O destaque positivo acho que é talvez a economia, que está muito melhor desde a transferência de soberania. Acho que esse é o destaque destes 21 anos. No lado negativo, acho que a arte e os artistas parecem ser mais conservadores. Fazem a sua própria censura antes de criarem algo. Isto tem piorado nos últimos anos.