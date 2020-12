Liga Camões quer futebol feminino e de praia em 2021

FOTOGRAFIA: BESSA ALMEIDA

A Liga Camões, iniciativa lançada pela Casa do FC Porto em Macau, vai regressar em 2021 e pretende lançar um campeonato feminino e outro de futebol de praia, anunciou ontem Diana Massada. A presidente da Casa do FC Porto em Macau fez um balanço positivo da estreia da competição num ano marcado pela pandemia da Covid-19, que obrigou à paragem dos campeonatos oficiais.

Pedro André Santos

Depois da estreia em 2020 com um campeonato de seniores e outro de veteranos, a Liga Campeões vai voltar em 2021 com um novo formato. Este ano, a competição contou com dois campeonatos e apenas uma divisão que serviu de “ponto de partida”, disse ao PONTO FINAL Diana Massada, estando previsto que em 2021 estes dois campeonatos se dividam em duas divisões.

A novidade, porém, está na inclusão de um campeonato feminino e outro dedicado ao futebol de praia. “Temos um projecto para futebol feminino e um projecto para futebol de praia. Com a aprendizagem que fizemos deste ano a nível de organização, estrutura e orçamentação, temos essa ideia. Já tivemos a aproximação de algumas jogadoras de futebol, e também achamos que o campeonato de futebol de praia pode ser interessante”, adiantou a presidente da Casa do FC Porto em Macau ao PONTO FINAL.

Na terça-feira decorreu a entrega de prémios da competição. O Clube Atlético de Macau venceu a liga sénior, enquanto que o CDF Benfica foi o campeão na liga vintage (veteranos). Ainda sobre a Liga Camões, iniciativa organizada sobretudo por Rui Fernandes, vice-presidente da Casa do FC Porto em Macau, Diana Massada recordou que a competição surgiu “numa altura em que não havia actividade desportiva a nível do futebol”.

Em relação ao próximo ano, a líder dos ‘dragões’ de Macau refere que um dos principais objectivos passa por “desenvolver a melhor equipa possível” para o campeonato de futebol da quarta divisão, partindo do pressuposto que o mesmo se irá realizar. “Pelo menos não temos nenhuma indicação em contrário, mas isto com a Associação de Futebol de Macau é sempre uma surpresa”, disse a dirigente.

No que concerne às restantes modalidades, Diana Massada espera que a equipa de basquetebol, que existe em parceria com o projecto Be Cool, possa competir oficialmente em 2021, algo que não aconteceu este ano “por questões burocráticas”. “Temos também algumas pessoas interessadas em representar o Porto em atletismo, temos o hóquei, gostaria de continuar a ter o ciclismo, ainda não sei se vamos ter essa possibilidade, mas há esse interesse da nossa parte, e vamos tentar desenvolver um projecto a nível de formação juvenil no futebol”, concluiu Diana Massada.

A Casa do Futebol Clube do Porto em Macau realizou ontem um jantar de convívio para os seus associados e adeptos, que contou com cerca de 25 pessoas. Actualmente, o organismo tem aproximadamente uma centena de associados, sendo que pagantes activos são pouco menos de metade.