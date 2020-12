Grand Lisboa cancela contagem decrescente de ano novo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Grand Lisboa, anunciou o cancelamento da contagem decrescente de ano novo, numa medida de prevenção contra a covid-19, apesar de o território não registar casos há mais de cinco meses. Esta decisão, explicou o grupo Sociedade de Jogos de Macau (SJM), foi tomada “de acordo com os esforços de controlo de doenças do Governo da RAEM para evitar grandes reuniões”. O evento costuma acolher milhares de pessoas e realiza-se no exterior do hotel. “Ao entrar em 2021, a SJM está solidária com o povo de Macau na salvaguarda da saúde e segurança da comunidade, e em acolher um novo ano brilhante”, de acordo com o comunicado.

Na terça-feira, ao presidir à reunião do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, advertiu que, apesar de o território não registar casos há mais de cinco meses, a covid-19 “continua a sua propagação a nível mundial, existindo muitos fatores incertos nas zonas adjacentes a Macau, razão pela qual, os serviços, devem manter o alerta máximo e adotar medidas de combate para evitar a reentrada do coronavírus e causar uma nova epidemia local”.

Em 8 de Dezembro, o Instituto Cultural (IC) anunciou o cancelamento das “actividades de passagem de ano 2020”, incluindo o habitual programa de fogo-de-artifício, devido à pandemia da covid-19. “Assim, o programado fogo-de-artifício para a passagem de ano, com o apoio da Direção dos Serviços de Turismo, será cancelado”, indicou o IC, num comunicado. “Um grande fluxo de pessoas”, como em anos anteriores, “representa um risco coletivo” e “para dar prioridade à segurança da saúde pública, não serão realizadas as atividades da passagem de ano”, salientou. Habitualmente, o programa da passagem do ano inclui “dois espectáculos em Macau e na Taipa”, com “um grande número de artistas no exterior e locais” e “mais de 30 mil participantes”, acrescentou.