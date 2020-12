“Entropy”, os fios de ligação entre a desordem e caos

A exposição “Entropy”, do artista português José Drummond actualmente em Xangai, estreia no domingo no estúdio de arte Zizhi. O artista vai apresentar os seus mais recentes trabalhos numa ‘open studio session’ focada em diferentes estados de aparente desordem ou caos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

José Drummond vai apresentar no domingo o seu mais recente trabalho intitulado “Entropy” em Xangai, cidade onde tem um estúdio há três anos. “Isto vem em sequência de eu ter feito um ‘open studio’ há um mês no qual convidei uma artista para vir apresentar o seu trabalho. Chamei a esse evento um ‘tete-a-tete’ e tive a intenção de continuar a fazer isso com outros artistas chineses, que são convidados a vir aqui a um espaço que não é o deles e tentam interagir com os meus trabalhos e falar sobre os trabalhos deles”, explicou o artista português ao PONTO FINAL.

“Em sequência disso, e porque também tenho intenção de começar a fazer vídeo ‘screenings’ para este mês, desenhei uma outra actividade que chamei de ‘Entropy’”, prosseguiu. Sobre o projecto, refere que “pega em diversos fios ou diversas fontes” do seu trabalho, procurando juntá-las de alguma forma. Drummond diz que a ideia de “Entropy” é tornar, em diversas pontas do seu trabalho que ao longo do tempo foram-se alterando, tentar buscar um significado na desordem que eventualmente possam ter quando vistos sem contexto.

O projecto “Entropy” apresenta trabalhos que aparentemente podem ser descontextualizados, mas que, segundo o artista, “é exactamente nessa aparente desordem, caos, que podem existir os fios de ligação”, vindo daí o título do projecto. “Porque ‘entropia’ é exactamente a desagregação molecular, portanto, uma medida de medição molecular no qual permite ter dois pontos. Tem passado e futuro, portanto, isto dá a ideia que, no retorno ao passado, as coisas, quando apresentadas de novo, passam a ter novos significados”, explicou.

Na exposição vão estar expostos uma série de trabalhos, dos quais Drummond tem estado a trabalhar durante todo o ano, principalmente durante o período da Covid-19. “Haverá focos de trabalho mais recente mas, depois de apresentar esse trabalho, irei atrás de outras séries de trabalho, como a apresentação de algumas fotografias impressas que tenho aqui, da série de 2017, que foram um embrião para esta série. Tenho também planos para apresentar vídeos anteriores, de variados anos, e, para além disso, existirá também uma surpresa – uma performance onde vai existir uma ligação a questões de transiência, de impermanência do espaço intermédio”, prosseguiu. O artista considera que, vendo-se como português a viver na China há vários anos, tem uma função de trabalhar o espaço entre culturas, “um espaço entre linhas”, assinala.

A performance que vai apresentar como parte do seu projecto irá ser “uma coisa algo dadaísta”, adiantou. “Pego poemas do Li Shang Yin (poeta da dinastia Tang), que eu considero um dos poetas Tang menos conhecidos mas que admiro muito o seu trabalho, pois agrada-me muito a sua sensualidade que, na minha opinião, por vezes falta nos poemas do Du Fu ou do Li Bai (outros poetas da dinastia Tang) que são os mais conhecidos”, reitera. Drummond frisa que neste projecto existirá uma espécie de apropriação conceptual, contemporânea, “no sentido de haver um ‘copy-paste’ de uma repetição de determinados versos que são lançados todos numa frigideira”, apontou.

“Imagina que eu imprimia uma série desses poemas, recortava versos e fazia um novo poema, a forma que o David Bowie constrói as suas poesias, por exemplo, e disso surgirá um novo texto e esse texto será lido em chinês”, refere o artista para explicar a performance feita por uma artista chinesa. “A personagem principal será uma rapariga que terá uma ‘make-up’ determinada relevante ao poema que vai estar a ler. Ao mesmo tempo haverá uma projecção-vídeo da floresta de pedra na província de Yunnan, que são um série de filmagens que eu fiz por lá, e essas filmagens serão projectadas no corpo da protagonista principal por mim, que estarei detrás sentado no computador, a interferir com os sons”.

Este projecto de arte contemporânea partiu das raízes de pintura clássica do artista e do tempo que passou a trabalhar com outros meios, como o vídeo, a fotografia ou a instalação. Este projecto, como quase todos os outros, tem um forte lado abstracto, lado de ostentação, principalmente devido às suas técnicas de pintura. Por isso, explica o artista, o seu trabalho torna-se sempre mais claro quando as pessoas veem as imagens do que propriamente com palavras. “Procuro muito os estados de alma que têm a ver com a solidão, com o isolamento a que somos forçados, principalmente nesta altura da epidemia. No fundo, muitas vezes nem sabemos falar sobre aquilo o que sentimos”, apontou.

Em relação à sua inspiração para esta iniciativa, José Drummond conta ao PONTO FINAL que o confinamento potenciou o projecto, embora o processo criativo demore algum tempo a desenvolver-se. “A coisa fica a amadurecer até voltar a aparecer e haver uma razão para que isto aconteça. Foi o que aconteceu com esta performance”, concluiu.