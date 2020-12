Deputados aprovam alteração à lei de Bases da Segurança Interna sem questões a Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA: GCS

Sem votos contra ou abstenções, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram ontem, na especialidade, a alteração da Lei de Bases da Segurança Interna da RAEM e da Lei dos Serviços de Polícia Unitários. Numa sessão que demorou pouco menos de 15 minutos, os diplomas foram aprovados por unanimidade sem questões colocadas ao secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. As duas leis entram em vigor a partir de 1 de Fevereiro de 2021.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os deputados da Assembleia Legislativa precisaram ontem de pouco menos de 15 minutos para aprovarem, na especialidade, a nova Lei de Bases da Segurança Interna da RAEM e o novo regime dos Serviços de Polícia Unitários (SPU). Numa sessão plenária marcada pela ausência dos deputados Vítor Kwan e Angela Leong, as únicas intervenções da tarde pertenceram aos presidentes das respectivas comissões permanentes que analisaram os diplomas, que ontem foram votados e aprovados por unanimidade.

Devido à entrada em vigor do novo regime jurídico da Protecção Civil no passado mês de Setembro, o Governo apresentou propostas de alteração à Lei de Bases da Segurança Interna da RAEM e à Lei dos Serviços de Polícia Unitários.

“A nossa comissão discutiu com o Governo sobre o ajustamento das atribuições dos SPU na âmbito da Protecção Civil, o aperfeiçoamento das suas atribuições no âmbito da prestação de apoio ao nível da segurança, os motivos subjacentes à utilização dos organismos policiais subordinados ao seu comando e direcção no desempenho de acções de natureza operacional ou as competências do comandante dos SPU, no âmbito da acção conjunta e a data da entrada em vigor”, começou por explicar Ho Ion Sang, presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, acrescentando que o novo regime “torna o âmbito das atribuições dos SPU mais claro”.

De acordo com Ho Ion Sang, o Governo aceitou as sugestões dos membros da comissão, nomeadamente ao nível da redacção de certos artigos que poderiam suscitar dúvidas. “Uma vez que no regime jurídico de Protecção Civil e na Lei de Bases da Segurança Interna recentemente revista já está previsto o exercício das funções de comandante de acção conjunta por substituição, designação e delegação, a comissão sugeriu ao Governo a adopção de uma redacção genérica para evitar que a redacção se torne demasiado complexa e suscite dúvidas”, indicou Ho Ion Sang, frisando depois que o Executivo fez alterações no diploma para que o “conteúdo seja completo e que não se ponha em causa a compreensão e interpretação de outras leis”.

Já Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, assinalou a necessidade de implementar as alterações previstas no novo regime da Lei de Bases da Segurança Interna da RAEM de forma a “acautelar a harmonização normativa” face à entrada em vigor do novo regime jurídico da Protecção Civil em Setembro deste ano e que determina que o comandante-geral dos Serviços e Polícia Unitários passe a ser o secretário para a Segurança.

“Na grande maioria dos casos, o desenvolvimento da actividade de segurança interna é justamente levada a cabo por organismos que estão sob a tutela do secretário para a Segurança e, por isso, do ponto de vista do exercício da competência, a solução mais congruente é a de que aquele cargo seja desempenhado pelo secretário da área da segurança. Esta solução encontra justificação do ponto de vista da eficácia da racionalidade da utilização dos meios necessários a uma resposta eficaz”, afirmou Chan Chak Mo.

Outro dos aspectos importantes assinalados pelo presidente da 2ª Comissão foi o ajustamento do “sistema de segurança interno”, assim como a “actualização das respectivas designações e referências” de modo a que os órgãos que o integram estejam “em conformidade com as disposições da lei básica nesta matéria”. “A divisão entre as forças de serviços de segurança ficou mais clara. As alterações introduzidas pela presente proposta de lei em matéria de comando de acções conjuntas implicou também a alteração das competências do comandante geral dos SPU, pelo que alerto o Governo para o facto de dever ser dada a atenção à coerência da data de entrada em vigor dessa proposta de lei e a proposta de lei intitulada ‘Serviços de Polícias Unitários da RAEM’ por forma a evitar desarmonias no ordenamento jurídico da RAEM. Quanto a isto, o Governo da RAEM afirmou que já tinha sido feita uma coordenação. Mais, foram discutidas outras questões no seio da comissão, tendo-se procedido a melhorias adequadas na versão alternativa da proposta de lei”, concluiu Chan Chak Mo.