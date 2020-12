Pagamento de dívida termina em burla com fichas de casino falsificadas no valor de 5 milhões

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Polícia Judiciária deteve quatro pessoas por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado no passado dia 15 de Dezembro na sequência de uma queixa apresentada por três residentes de Macau, que perderam 4,9 milhões de dólares de Hong Kong num esquema de troca de fichas de casino. As autoridades apreenderam 50 fichas de casino falsificadas no valor de 100.000 de dólares de Hong Kong cada. Dois dos suspeitos detidos são residentes de Macau, enquanto que os outros são do interior da China.

Eduardo Santiago

Três homens e uma mulher foram ontem presentes ao Ministério Público por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado num esquema de troca de dinheiro por fichas de jogo. O caso foi denunciado à Polícia Judiciária (PJ) por três residentes de Macau que trocaram 4,9 milhões de dólares de Hong Kong por 50 fichas de jogo falsas para liquidar uma dívida numa sala VIP.

“Uma das vítimas tinha uma dívida de 5 milhões de dólares de Hong Kong numa sala VIP de um casino na zona do NAPE. Como precisava de pagar a dívida e só tinha 4 milhões de dólares de Hong Kong, o homem, de apelido Kuan, de 59 anos, recorreu a um contacto de um amigo que lhe prometeu trocar 4,9 milhões de dólares de Hong Kong por fichas de jogo no valor de 5 milhões de dólares de Hong Kong, permitindo-lhe, assim, poupar 100 mil dólares de Hong Kong”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de impressa.

Para colmatar os 900 mil dólares de Hong Kong em falta para a transacção, a vítima recorreu a dois amigos, sendo que um deles foi quem fez o contacto para a troca de dinheiro em fichas de jogo. “Um dos amigos, de apelido Choi, de 45 anos, disse à vítima que arranjava forma de trocar dinheiro por fichas” e emprestou-lhe 700 mil dólares de Hong Kong. Os restantes 200 mil dólares de Hong Kong foram emprestados por um amigo da vítima de apelido Ho, de 47 anos, que supostamente tinha experiência na troca de dinheiro por fichas de casino.

Depois de recolherem a quantia necessária para a transacção, as vítimas marcaram um encontro com dois suspeitos na zona da Areia Preta. No entanto, um dos suspeitos recusou trocar fichas de jogo por dólares de Hong Kong e exigiu que o pagamento fosse feito em yuan através de um terceiro intermediário. “No dia 14 de Dezembro, na zona da Areia Preta, a vítima, de apelido Kuan, quis entregar o dinheiro aos arguidos Lei e Che para receber as fichas, mas um dos suspeitos disse que a troca por fichas só poderia ser feita com yuan e, por isso, sugeriu à vítima que entregasse o dinheiro a um terceiro suspeito para que os dólares de Hong Kong fossem trocados por yuan”, referiu o porta-voz da PJ, acrescentando que esse terceiro suspeito, de apelido Sam, deu instruções à vítima para que a transferência de dinheiro fosse feita em duas tranches para uma conta bancária na China, nomeadamente de 4 milhões e 900 mil dólares de Hong Kong cada.

De acordo com os investigadores da Polícia Judiciária, a exigência de pagamento em yuan foi uma “táctica usada pelos suspeitos para atrasar o processo”. Efectuadas as duas transferências, a vítima recebeu 20 fichas com um valor unitário de 100 mil dólares de Hong. “Um dos suspeitos entregou 20 fichas de 100 mil dólares de Hong Kong à vítima de apelido Kuan (2 milhões de dólares de Hong Kong)”, afirmou o porta-voz.

Antes de receber as restantes 30 fichas de 100 mil dólares de Hong Kong, Kuan pediu ao amigo, de apelido Ho, que levasse 20 fichas à sala VIP do casino enquanto aguardava com os suspeitos. “A vítima pediu a um amigo para levar as 20 fichas ao casino, mas o funcionário da sala VIP analisou-as e verificou tratarem-se de falsificações muito bem conseguidas”, explicou o porta-voz, adiantando que a vítima entregou os suspeitos à PJ no dia 15 de Dezembro.

“Os arguidos negaram o crime, mas a PJ apreendeu 125 mil dólares de Hong Kong em dinheiro na posse da suspeita de apelido Lok, e 18 mil dólares de Hong Kong na posse do suspeito de apelido Che. Na posse dos arguidos apreendemos ainda mais 30 fichas de valor 100 mil dólares num total de 50 fichas falsas”, referiu o porta-voz da PJ, revelando que a suspeita de apelido Lok e o suspeito de apelido Che são residentes de Macau. Os restantes suspeitos são do interior da China.

As vítimas alegam ter sofrido um prejuízo de 4,9 milhões de dólares de Hong Kong.