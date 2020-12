Governo inaugura base para cultivar amor à pátria nos jovens

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, inaugurou ontem a “Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens” para que estes “aumentem a sua consciência nacional e o seu patriotismo”. O espaço está localizado no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania.

“A Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau foi concebida no sentido de permitir que os jovens estudantes de Macau tenham uma compreensão mais profunda da história e cultura chinesas, adquiram conhecimentos abrangentes sobre o desenvolvimento do País e de Macau e aumentem a sua consciência nacional e o seu patriotismo”, afirmou Ho Iat Seng, na cerimónia de inauguração da “Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens”.

“Quando os jovens são fortes, o País é forte; quando os jovens são prósperos, o País é próspero. Os jovens são a nova dinâmica do desenvolvimento da RAEM e também anfitriões do futuro do País. Estamos empenhados no reforço da consciência de identidade nacional dos jovens de Macau, da sua ligação à nação e do seu sentimento da pertença nacional”, sublinhou o Chefe do Executivo.

O espaço, localizado no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania, conta com vários meios didácticos que incluem uma zona de ensino interactivo temático, sala de cultura chinesa, corredor da História do País e de Macau e sala multimédia de materiais didáticos patrióticos, onde se exibe a história e a cultura chinesas ao longo de cinco mil anos, os êxitos do desenvolvimento da China, a história de Macau e a educação patriótica, utilizando formas diversificadas, como a recriação de objectos reais, entre outras.

Logo depois da entrada é possível ver vários quadros interactivos referentes à enorme evolução de indicadores como melhoria da vida da população, a quantidade de produtos industriais e agrícolas, a receita do PIB (Produto Interno Bruto) chinês ‘per capita’, no período entre 1952, poucos anos depois da fundação da República Popular da China, e 2018.

No primeiro andar, num espaço de quase 500 metros quadrados, encontra-se a zona de exposição educacional interativa, onde estão patentes exposições temáticas de cultura, arte, história, ciências e tecnologias. Há ainda um espaço para a realização de ‘workshops’ e outro sobre a história de Macau ao longo do tempo: dinastias Ming e Qing, Segunda Guerra Mundial e regresso do território à pátria. O segundo andar é ocupado por um museu de luzes com material audiovisual que, entre outras, mostra a história de Macau enquanto região administrada por Portugal.

No discurso, Ho Iat Seng lembrou também que aquando da visita a Macau do Presidente da China, Xi Jinping, em Dezembro passado, para as celebrações do 20.º aniversário do “regresso à pátria”, o líder chinês, depois de assistir a uma aula de história chinesa, “enfatizou a importância desta disciplina e encorajou os jovens estudantes de Macau”. Ho Iat Seng destacou, em seguida, as palavras de Xi Jinping: “para se estabelecer uma base sólida para o patriotismo, devemos compreender a história. Como chineses, devemos entender a história da nossa nação”.

O chefe do Governo deixou ainda a promessa de que o território “persistirá no reforço constante das acções da educação do amor pela Pátria e por Macau” para os jovens. “Iremos incentivar, em particular, as escolas, as associações juvenis e as organizações civis a fazer pleno uso desta Base para proporcionar aos jovens de Macau, em conjugação com os cursos existentes e o ensino regular, mais actividades educativas que promovem um conhecimento aprofundado da cultura tradicional chinesa, da Constituição Nacional e da Lei Básica de Macau”, salientou.

Só assim será possível “formar uma nova geração de jovens para Macau e para a Pátria, empenhada em servir a Pátria, com as suas ideias e capacidades, sentido de responsabilidade e de abertura para o mundo”, acrescentou ainda o governante.

