Fringe regressa centrado no tema “Todos Somos Artistas”

FOTOGRAFIA: INSTITUTO CULTURAL

A edição deste ano do festival Fringe será realizada de 20 a 31 de Janeiro do próximo ano. O evento, com a sua 20.ª edição, terá como tema “Todos Somos Artistas”, e vai oferecer 18 programas e 17 actividades de extensão, “levando o público a deambular pelas ruas e bairros de Macau, estimulando o seu talento artístico, libertando a sua criatividade inata e permitindo que desfrutem da diversão de criar e apreciar a arte”, refere o Instituto Cultural.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O 20.º Festival Fringe da Cidade de Macau decorrerá de 20 a 31 de Janeiro de 2021, foi ontem anunciado. Para além de apresentar duas séries “Créme de la Fringe”, realiza também uma série de actividades de extensão, incluindo workshops, exposições, sessões de partilha, seminário e conferências online com o objectivo de “proporcionar ao público uma experiência artística rica e variada” explica o Instituto Cultural, que organizada o evento.

“Neste ano extraordinário de 2020, as nossas vidas tornaram-se também extraordinárias. Numa era em que tanto a arte como a vida se enchem de possibilidades infinitas, não somos apenas membros do público: somos também participantes no processo criativo. Juntos, fazemos com que a arte aconteça. E é este o tema desta edição do festival: Todos somos artistas”, disse Mok Ian Ian no seu discurso de apresentação do evento.

A presidente do IC mencionou também que parte do programa do festival será levada aos bairros comunitários, aos mercados de rua e restaurantes, incluindo ‘Exercícios inspirados no trabalho’ e ‘Uma luta de Cavalheiros com trocadilhos e Chá’. Em destaque no programa está também ‘FArt for U’, que proporcionará ao público, com uma caixa de ‘da-bao’, experiências novas durante a entrega de comida com recurso a artes performativas. Mok Ian Ian realçou também que, este ano, o festival irá recuperar o seu conceito original de criação artística que respeita a diversidade e realça a igualdade e a inclusão. “Neste sentido, iremos realizar o ‘Arte não Tem Fronteiras – Seminário sobre Desenvolvimento Artístico de Grupos Desfavorecidos da Comunidade’, por exemplo, a fim de expressar artisticamente a nossa solidariedade em relação aos grupos mais desfavorecidos da sociedade”.

FOTOGRAFIA: INSTITUTO CULTURAL

Construir um palco para incentivar a criatividade

A edição deste ano conta também com uma exposição participativa intitulada “Exposição de arte para todos”, na Rotunda de Carlos da Maia e na zona adjacente ao Jardim da cidade das Flores, “proporcionando a todos a oportunidade de exibir os seus trabalhos criativos”. Os interessados poderão entregar os seus trabalhos no local da mostra durante o período de exposição, estando ainda disponível uma zona de improvisação para o público expressar a sua criatividade.

A fim de proporcionar uma oportunidade prática para os produtores e curadores locais, o festival vai ter a série “Créme de la Fringe” com dois subtemas: “On Site”, de Tracy Wong, e “Todos Fest!”, pela Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra. “On site” irá apresentar quatro espectáculos de dança e ainda workshops de dança e sessões de partilha, e “Todos Fest!” vai apresentar três espectáculos e ainda workshops e seminários, destinados a idosos e pessoas com deficiência mental e física, expressando as suas histórias de vida através da dança.

Espetáculos que alcançam a comunidade

As considerações humanísticas são uma prioridade do festival de 2021. ‘A distância entre o Oceano e Nós – teatro de Marionetes’, da Cooperativa Sem Distância, usa resíduos marinhos recolhidos na praia para fazer marionetes e improvisa histórias sobre o mar, por exemplo. Em relação aos locais, este ano foi quebrada a barreira dos espaços tradicionais locais de espectáculo, que assim se estenderam para o mercado, bar e casa de chá, entre outros.

Mok Ian Ian referiu também que para esta edição do Fringe a participação dos artistas locais foi muito elevada, com cerca de 83%. Questionada sobre se está previsto vir alguém participar no festival e ter de cumprir quarentena, a presidente do IC referiu apenas que há um artista de Hong Kong, mas que reside em Cantão, “portanto, se ele vier, não irá naturalmente ter de fazer quarentena”.

A edição deste ano do Fringe apresenta 18 programas e 17 actividades extra, perfazendo um total de mais de 200 sessões. Os bilhetes estarão à venda a partir das 10h00 de 19 de Dezembro.