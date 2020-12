Especialistas analisam impacto da pandemia no jornalismo em conferência na Fundação Rui Cunha

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os desafios da comunicação social em plena pandemia da Covid-19 e os modelos de sustentabilidade para o sector após a crise económica global vão ser alguns dos tópicos abordados hoje por vários especialistas no webinar “Os efeitos da Pandemia nos Média”. Inserido no âmbito do ciclo de conferências Conversas Digitais, o evento, coorganizado pela Fundação Rui Cunha e Jornal Plataforma, conta com a participação de seis jornalistas de língua portuguesa em representação de Macau, Portugal e Angola.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O impacto da pandemia no sector dos media e a responsabilidade social dos jornalistas no tratamento de informações num contexto de crise de saúde pública vão ser abordados esta quinta-feira na Fundação Rui Cunha num webinar que conta com a participação de vários especialistas na área dos media de língua portuguesa. Inserido no ciclo de conferências Conversas Digitais, o evento começa às 18h00 e terá como mote o impacto da Covid-19 em todos os sectores da sociedade, nomeadamente a forma como afectou a produção jornalística, a estruturação das redacções ou a viabilidade dos projectos jornalísticos.

Com moderação do jornalista Paulo Rego, o programa da conferência conta com a participação dos oradores José Carlos Matias, Gilberto Lopes, Ricardo Alexandre, José Kaliengue e Arsénio Reis. “O impacto [da pandemia] é múltiplo quer ao nível daquilo que se reflecte no trabalho e no dia a dia dos jornalistas, quer, por outro lado, no sector, do ponto de vista empresarial e relativamente à percepção da relevância do jornalismo como bem público numa situação de crise de saúde pública sem precedentes”, afirmou José Carlos Matias ao PONTO FINAL.

Para o director executivo da Project Asia Corp e presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), o contexto pandémico trouxe uma “situação um pouco paradoxal” para o sector, uma vez que, por um lado, o consumo de informação “nunca tenha sido tão intenso” como foi nos primeiros seis meses do ano, mas por outro, “os meios de comunicação social, e por consequência os jornalistas, viveram e têm vivido um período de dificuldades do ponto de vista financeiro relativamente à questão da sustentabilidade de vários órgãos de comunicação social”.

Apesar de reconhecer que a situação de Macau não se compara à realidade de Portugal ou Angola ao nível do contexto pandémico, José Carlos Matias assinalou também que será importante abordar no webinar a questão do jornalismo enquanto “bem público global”.

“Da perspectiva laboral de Portugal assistimos a situações complicadas de ‘layoffs’ ou de perda de postos de trabalho. Claro que isto se aplica um pouco a toda a economia e a todo o mundo do trabalho, mas olhando, sobretudo para os países que ainda hoje estão severamente afectados [pela pandemia], talvez nunca tenha sido tão óbvio que o jornalismo é um bem público global, seja ele prestado por entidades públicas ou privadas”, referiu José Carlos Matias.

Na opinião do presidente da AIPIM, o contexto pandémico suscitou também o “debate sobre a importância do jornalismo livre e responsável” no tratamento de algo “tão sensível e relevante” como a questão de uma crise de saúde pública”. Para além disso, “a questão da responsabilidade social dos jornalistas, a questão de veracidade e da credibilidade e do rigor, e, por outro lado, das condições de acesso à informação para prática do jornalismo livre” serão outros dos tópicos abordados no webinar.