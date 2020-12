Ella Lei pede legislação para reforçar fiscalização a empresas de capitais públicos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Depois de na passada sexta-feira terem sido conhecidas as conclusões do Comissariado da Auditoria sobre a Macau Investimento e Desenvolvimento, a deputada pediu, na reunião plenária de ontem, que o Governo recorra à via legislativa para reforçar a fiscalização das empresas de capitais públicos.

Na passada sexta-feira foi divulgado o relatório realizado pelo Comissariado da Auditoria (CA) sobre a gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A. (MID) e, segundo as conclusões do organismo, o modelo de desenvolvimento do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha tem sido dispendioso.

Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), a deputada Ella Lei citou as conclusões do CA sobre a gestão do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa por parte da MID para pedir ao Executivo que recorra à via legislativa para reforçar a fiscalização das empresas de capitais públicos.

Ella Lei lembra que o Governo criou o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, que tem o objectivo de reforçar a fiscalização de empresas e fundos com capital da RAEM, mas isso não é suficiente: “Até ao momento, ainda não foi lançada uma lei específica sobre esta matéria”. Segundo a legisladora, “assim é difícil assegurar eficazmente a eficiência da gestão, o aproveitamento racional do erário público e o respeito pelos interesses da sociedade e do público em diversas vertentes, tais como a contratação do pessoal, aquisições e investimentos”.

A deputada eleita pela via directa nota que “na esmagadora maioria” das empresas de capitais públicos, a Assembleia Geral e o Conselho de Administração “gozam, tal como nas empresas privadas, de flexibilidade na gestão e na tomada de decisões”. Por isso, Ella Lei alerta: “Se não houver fiscalização e se não for necessária a assunção de responsabilidades pelas decisões sobre as participações sociais e os investimentos, facilmente surgirão problemas”. “A fiscalização das empresas de capitais públicos deve ser reforçada através de legislação ou de outras medidas”, propõe a deputada.

Ella Lei foca-se, depois, nas conclusões do CA sobre a MID, que assinalam que o capital acumulado injectado pelo Governo na empresa nos últimos dez anos foi de cerca de 10 mil milhões de patacas, ainda que a sociedade sempre tenha registado prejuízos.

“O Governo nunca definiu um tecto nem estabeleceu qualquer critério para a injecção de capital, nem apresentou qualquer proposta para reforçar a capacidade de exploração do fundo, com vista à obtenção de maior rentabilidade, e, no próximo ano, voltamos a ter mais uma injecção de capital que ultrapassa 100 milhões de patacas”, assinala, questionando: “Não será isto um ‘lago sem fundo’?”.

A deputada pede também que sejam estabelecidos indicadores quantitativos de eficiência a curto, médio e longo prazo, “para facilitar a fiscalização da sociedade sobre as empresas de capitais públicos”. Além disso, o Governo deve, segundo Ella Lei, “definir claramente os direitos e deveres dos accionistas ou representantes do Governo que sejam responsáveis ou que participem na gestão de empresas de capitais públicos”. Ella Lei diz também que as empresas de capitais públicos devem também estabelecer exigências claras para a formação de talentos locais.