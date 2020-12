Aprovado na generalidade regime da construção urbana

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na reunião plenária de ontem, os deputados também aprovaram na generalidade o regime jurídico da construção urbana. O diploma pressupõe que os edifícios devem ser objecto de obras de conservação e reparação com uma periodicidade de cinco anos, iniciando-se essa obrigação decorridos dez anos a contar da emissão da licença de utilização.

Sulu Sou questionou Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, sobre esse prazo: “Alargando o prazo é uma boa solução e oferece uma maior garantia, mas será que estes anos são suficientes?”. À pergunta, o secretário respondeu: “Há opiniões de que o prazo é adequado e eu também acho que é adequado. O prazo de cinco anos é mais elevado em comparação com outros regimes do exterior. Acho este prazo razoável”. “Como é que vamos interpretar prazo de cinco ou dez anos? Quando adquirimos ou compramos alguma coisa temos um prazo de garantia, passado esse tempo temos de assumir responsabilidade”, acrescentou o secretário.

Durante a sessão, Raimundo do Rosário admitiu que “é difícil tratar” da questão das obras ilegais e, por isso, o Governo quer “criar efeitos dissuasores”, como o corte de água ou electricidade nos prédios cujos proprietários não sigam as regras. A medida está prevista no regime agora aprovado na generalidade, mas Raimundo do Rosário ressalvou que será aplicada apenas “em último recurso”. O diploma agrava a moldura penal para um valor entre 2.500 e um milhão de patacas, se estiver em causa uma pessoa singular. No caso de pessoa colectiva, o valor sobe para entre 5.000 patacas e dois milhões. Por outro lado, a lei diz que, se o infractor proceder à demolição das obras ilegais voluntariamente, poderá ser isentado de pagar a multa ou pagar apenas metade do valor.

A.V.