AL aprova orçamento para 2021

FOTOGRAFIA: GCS

Foi ontem aprovada, na especialidade, a lei do orçamento para o próximo ano. Sendo este um orçamento deficitário, alvo de uma injecção de 26,5 mil milhões de patacas para equilibrar as contas do Governo, o secretário para a Economia e Finanças reiterou que a população não vai sentir o impacto da redução nas despesas. Na discussão, os deputados questionaram os 340 milhões de patacas reservados para a cunhagem de moedas, e Lei Wai Nong defendeu a necessidade de manter moedas a circular no mercado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem o orçamento para 2021. Para o próximo ano, o Governo vai buscar 26,5 mil milhões de patacas às reservas financeiras da RAEM para equilibrar o orçamento face à redução nas receitas provenientes do jogo. A redução nas despesas fez com que Ella Lei questionasse o Governo sobre se a população iria ser impactada. O Executivo negou: “Quando elaborámos o orçamento pretendemos manter os preços e os apoios às associações, quer a nível de qualidade quer a nível de quantidade. Esperamos que essas alterações não alterem a qualidade”.

O orçamento para 2021 tem em conta as quebras nas receitas dos casinos e, consequentemente, nas receitas da Administração. Com a injecção de 26,5 mil milhões de patacas da reserva financeira destinadas a cobrir o défice orçamental, as receitas do próximo ano serão de 96 mil milhões de patacas, enquanto as despesas serão de 95,2 mil milhões de patacas, o que resulta num saldo global de 846 milhões de patacas.

O diploma prevê que continuem a ser aplicadas verbas para o plano de comparticipação pecuniária, o programa de comparticipação nos cuidados de saúde, a subvenção do pagamento das tarifas de energia e o programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, por exemplo.

O orçamento prevê também que um montante de 340 milhões de patacas tenha como destino a cunhagem de moeda, o que motivou críticas de Ella Lei: “Agora estamos a promover o pagamento electrónico e assim podíamos poupar 340 milhões”. Leong Sun Iok acompanhou as críticas: “340 milhões para cunhagem? A população está a utilizar mais o pagamento electrónico, se calhar não é preciso de tantas moedas”.

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, defendeu a cunhagem. “É muito importante porque recebemos dezenas de milhões de visitantes do passado e sabemos que muitos deles levam as nossas moedas como recordação para os seus países de origem e assim ficamos sem elas em circulação no mercado”, apontou o secretário, salientando que os bancos emissores de moeda, BNU e Banco da China, já fizeram a troca de 20 mil moedas.

Leong Sun Iok aproveitou também a ida de Lei Wai Nong ao hemiciclo para questionar sobre a injecção de 140 milhões de patacas do erário público na Macau Investimento e Desenvolvimento (MID), depois de o Comissariado da Auditoria ter apontado críticas à gestão do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha, dizendo que tem havido uma gestão dispendiosa.

Lei Wai Nong respondeu, dizendo que a sua tutela “respeita” as conclusões da auditoria e que vai proceder à revisão dos trabalhos nesse âmbito. O secretário indicou também que o Governo já deu indicações para suspender os investimentos na empresa de capitais públicos: “Nós já demos instruções para que sejam travados esses investimentos”.

Na sessão de ontem foi também aprovada na especialidade a proposta de alteração ao regulamento do imposto de selo e à tabela geral do imposto de selo.