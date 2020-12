Revisão lei de segurança contra incêndios é “necessidade urgente”, diz Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A proposta de lei da segurança contra incêndios em edifícios e recintos está agora em discussão na especialidade e Wong Sio Chak salientou a sua importância numa mensagem publicada no site do gabinete do secretário para a Segurança. Para o secretário, a revisão da lei reveste-se de “necessidade urgente”, “a fim de melhor responder às várias exigências trazidas pelo desenvolvimento da sociedade”.

Numa mensagem publicada ontem no site do gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak destacou a importância de se alterar o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos, cujo diploma foi aprovado na generalidade e está agora a ser apreciado em sede de comissão.

Wong Sio Chak diz que há muitos edifícios em Macau que estão em risco devido aos materiais de construção inadequados, uso de electricidade incorrecto ou problemas na manutenção de instalações. “Como Macau é uma cidade relativamente pequena, com edifícios uns ao lado dos outros e um ambiente de alta densidade demográfica, caso ocorra um incêndio, e as instalações ou os equipamentos dos edifícios ou recintos não consigam prevenir efectivamente a propagação do fogo, as consequências serão inimagináveis”, alerta o secretário. Por isso, “a prevenção eficaz de incêndios depende da adequada definição e melhoramento do regime jurídico da segurança contra incêndios”.

Macau tem um regime jurídico que está em vigor desde 1995 e que “já não abrange adequadamente as novas técnicas de construção, os materiais, o sistema contra incêndios, instalações e equipamentos, bem como não se articula com o rápido desenvolvido da sociedade e da economia de Macau”, aponta o secretário.

Além disso, diz Wong Sio Chak, as normas operativas e sancionatórias nesse âmbito também precisam de ser melhoradas, “havendo espaço para ampliar a eficiência e a eficácia de execução, para orientar e promover a formação de uma cultura de autoprotecção e acção de segurança contra incêndios por parte da população”.

“As autoridades têm necessidade urgente de rever adequadamente o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, a fim de melhor responder às várias exigências trazidas pelo desenvolvimento da sociedade”, refere o secretário para a Segurança.

Depois de ouvido o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e a Direcção dos Serviços de Administração e Justiça (DSAJ), o Conselho Executivo apresentou a proposta de lei no dia 6 de Novembro, tendo esta sido aprovada na generalidade no hemiciclo a 19 de Novembro. O diploma está agora a ser analisado pela 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL).

Wong Sio Chak faz, então, um resumo dos objectivos da revisão da lei da segurança contra incêndios e destaca oito pontos: alargar o âmbito de aplicação da lei; redefinir as competências do Corpo de Bombeiros; introduzir de deveres de autoprotecção a proprietários e inquilinos; integrar eventuais lacunas no âmbito das normas técnicas de segurança contra incêndios; permitir ao Corpo de Bombeiros recorrer a pareceres de terceiros; estabelecer regime de qualificação; reforçar medidas de fiscalização; e aperfeiçoar o regime sancionatório.

O secretário diz ainda que a tutela da Segurança vai colaborar com os trabalhos da apreciação na especialidade pela AL, “no sentido de concluir, o mais brevemente possível, o novo regime jurídico de segurança contra incêndios, de forma a proporcionar uma garantia jurídica sólida e eficaz [face] à construção de Macau numa cidade segura, com condições ideais para viver e trabalhar”.

Wong Sio Chak ressalva, por fim, que “a segurança contra incêndios não só é da responsabilidade da autoridade”, mas “está estreitamente ligada a cada um dos residentes”. “A segurança contra incêndios não depende somente das imposições do regime jurídico; necessita também das acções de prevenção, pelo que o Governo, os sectores profissionais e os residentes têm de esforçar-se, em conjunto, para reforçar a consciência de segurança contra incêndios”, conclui o secretário.