Pandemia pode facilitar branqueamento de capitais, alerta o GIF

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No boletim informativo de Dezembro, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) alertou para o facto de as medidas de controlo da pandemia poderem “fornecer aos criminosos e terroristas novas oportunidades para gerar e branquear receitas ilícitas”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

As medidas para controlar a pandemia podem facilitar o branqueamento de receitas ilícitas por parte dos criminosos. São as conclusões do Gabinete de Informação Financeira (GIF) partilhadas no boletim informativo deste mês. Segundo o relatório, cujas conclusões foram avançadas ontem pela Rádio Macau, o aumento das actividades online comporta novos riscos.

O GIF lembra, no comunicado, que a pandemia da Covid-19 “não é apenas uma crise de saúde pública que afecta os sistemas de saúde pública, mas também a capacidade dos sectores públicos e privados cumprirem as obrigações AML/CFT [prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo] devido ao isolamento e medidas de distanciamento social tomadas em todo o mundo”.

Segundo o organismo, as medidas de prevenção da pandemia podem dar aos criminosos “novas oportunidades para gerar e branquear receitas ilícitas”. Isto porque “apesar da provável retracção económica nos próximos anos, acredita-se que os fluxos financeiros ilícitos continuarão a fluir ainda que de forma velada”.

O GIF enumera, então, algumas das mudanças a que a pandemia obrigou: aumento no uso de plataformas online; aumento “drástico” nas vendas online; elevada procura de produtos médicos; prestação de serviços bancários limitados e restrição de serviços bancários pessoais; restrições de viagens; prioridade aos recursos governamentais; alteração do movimento de pessoas através das fronteiras.

“Alguns criminosos podem aproveitar-se da pandemia para deslocar as suas actividades e explorar novas vulnerabilidades”, indica o GIF, ressalvando que “as autoridades de aplicação da lei e supervisores estão altamente vigilantes dessas situações”. As preocupações principais estão relacionadas com a alteração dos comportamentos de pessoas e das empresas devido ao aumento da actividade online e com a alteração do perfil financeiro de particulares e empresas.

Segundo o GIF, no futuro, as prioridades no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo deverão ser: “melhor coordenação e partilha de informação entre os sectores público e privado”; “uma melhor adaptabilidade das ferramentas de detecção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”; “aumento da utilização de ferramentas digitais”; “priorização dos recursos AML/CFT por parte do Governo”; e “priorização dos recursos AML/CFT por parte do sector privado”.

Por fim, o GIF sugere que haja um cumprimento total dos padrões da FATF [Financial Action Task Force], que seja dado um maior apoio ao sector privado, que haja uma adaptação à abordagem baseada no risco, um reforço da cooperação interna e uma monitorização contínua do impacto da crise provocada pela pandemia.