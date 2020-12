Novo regime de gestão de mercados públicos levanta dúvidas entre deputados

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A definição mais abrangente de mercados públicos e o mecanismo de atribuição de bancas no novo regime levantaram algumas dúvidas entre os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que ontem iniciaram a discussão da proposta de lei do Governo em sede de especialidade. Os membros da comissão vão pedir mais pormenores ao Executivo sobre as novas obrigações contratuais dos mercados públicos inscritas no diploma, assim como o método de cálculo do período de exploração contínua de 240 dias para atribuição de bancas nos mercados públicos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem pela primeira vez para discutirem a proposta de lei “Regime de gestão dos mercados públicos” na especialidade. No final da reunião, o presidente da comissão, Ho Ion Sang, assinalou uma série de artigos que levantaram dúvidas entre os deputados, e apresentou as questões que serão colocadas ao Governo sobre o novo diploma, nomeadamente sobre a definição mais abrangente de mercados públicos, o mecanismo de atribuição de bancas ou as novas obrigações contratuais.

“Existem alguns artigos que o Governo vai ter de esclarecer junto da comissão, nomeadamente a definição de mercado público, uma vez que as normas vigentes relacionadas com os mercados públicos definidos como estabelecimento destinado à venda de alimentos frescos para a venda aos residentes. No entanto, na proposta de lei analisada pela comissão, a definição [de mercados públicos] é mais abrangente pois refere-se a um estabelecimento destinado à compra de bens de consumo diário e aquisição de serviços pelo público. Ora, bens de consumo diário é diferente em relação às normas actualmente vigentes que são a venda de alimentos frescos”, explicou o presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, frisando que “o Governo tem de esclarecer qual o posicionamento futuro dos mercados públicos” uma vez que “bens de consumo diário e serviços” é uma “disposição inovadora e por isso vamos pedir mais esclarecimentos ao Governo”.

Uma das preocupações levantadas pelos deputados sobre a definição mais abrangente de mercados públicos no novo regime está relacionada com o eventual impacto nas lojas das periferias. “Tendo em conta o alargamento da definição, isso vai, de facto, afectar a periferia dos mercados públicos”, disse Ho Ion Sang, acrescentando depois que, actualmente, as bandas dos mercados estão isentas de rendas. “Se é uma instalação ou um complexo comercial, no futuro isto poderá afectar as lojas nas periferias. O Governo tem de ponderar como isso irá afectar o funcionamento do mercado fora dos mercados públicos”, frisou o presidente da comissão.

No capítulo sobre arrendamentos, os deputados vão questionar o Governo sobre a atribuição de bancas por concurso público. A proposta de lei contempla a atribuição da competência de gestão dos mercados públicos ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), e a introdução de um regime de concurso, em substituição do actual regime de sorteio, assim como a definição de que cada operador só pode tomar de arrendamento uma banca de mercado. “Temos de pedir esclarecimentos ao Governo, pois no documento de consulta pública refere-se a um mecanismo de acesso ao local da concorrência. Então qual a diferença com o concurso público, será que isso vai implicar que quem paga mais vai ganhar o concurso público? Todos sabem que actualmente as bancas dos mercados públicos não necessitam de pagar nenhuma renda, e, por isso, como é que vai ser feito esse concurso público?”, assinalou Ho Ion Sang.

Ainda no capítulo sobre arrendamentos, os membros da comissão consideraram que faltam detalhes sobre a atribuição de bancas por ajuste directo e pormenores sobre o processo do concurso público. “Essas matérias vão ser fixadas por diploma complementar, mas não sabemos como será esse diploma complementar, porque sendo o concurso público uma matéria muito importante, há que pedir mais esclarecimentos ao Governo. E no número dois do capítulo 2.º também refere que, por razões de interesse público, nomeadamente para a melhoria do ambiente de exploração de actividades de mercado ou em articulação com o planeamento urbanístico, o IAM pode proceder à atribuição por meio de concessão por ajuste directo. Este ajuste directo como será feito no futuro? Porque a proposta de lei nada refere sobre as formas deste ajuste directo”, indicou o presidente da comissão.

Deputados querem explicações sobre obrigações contratuais e duração de contrato

No novo regime de gestão dos mercados públicos está estipulado que os operadores das bancas arrendadas devem cumprir as obrigações contratuais, incluindo a exploração contínua e pessoal da actividade, nos termos do contrato de arrendamento, que não pode ser inferior a 240 dias por ano. Após a reunião de ontem, os deputados da comissão levantaram também dúvidas quanto às obrigações contratuais e a duração do próprio contrato de arrendamento. “A duração de contrato é de três anos. Caso o IAM proponha a renovação e obtenha o acordo do arrendatário, com a antecedência mínima de 90 dias relativamente ao termo do contrato, pode ser renovado o contrato. Agora, porque é que é de três anos? E também se referiu que a renovação é sobre a proposta do IAM. E se o IAM não propõe? Não se pode renovar o contrato? Vamos ter de perguntar ao Governo. Será que pode ser por duas vias? Pode ser proposta do IAM, mas o arrendatário da banca pode também propor a renovação do espaço?”, questionou Ho Ion Sang.

Em relação às obrigações dos arrendatários, os deputados vão questionar o Executivo sobre as instruções que serão emitidas pelo IAM. “Nas obrigações do arrendatário é referido que há que cumprir as disposições presentes sobre a exploração contínua e exploração pessoal da actividade. Como é a exploração contínua de actividade e a exploração pessoal da actividade? Essas são as obrigações do arrendatário, mas não sabemos quais serão os pormenores e vamos pedir mais esclarecimentos ao Governo”, afirmou o presidente da comissão, acrescentando que no artigo sobre exploração contínua da actividade, a proposta de lei não indica se contempla os dias de descanso semanal. “Nas leis laborais temos dias de descanso semanal, neste artigo 9.º não conseguimos ver ser se pode haver um descanso semanal”.

Sobre a exigência da exploração contínua e pessoal da actividade nos mercados públicos não poder ser inferior a 240 dias por ano, os deputados vão questionar o Governo sobre a fórmula de cálculo. “Vamos perguntar ao Governo como é que funciona no futuro. Como vão ser feitos estes cálculos, como é possível comprovar se atinge ou não esses 240 dias. E se acontecer algo de força maior, ou que o arrendatário está doente, como é que é? Há que esclarecer tudo isso”, referiu o líder da comissão.

Ho Ion Sang assinalou também que os deputados levantaram dúvidas quanto à utilização de gravação em vídeo para efeitos de fiscalização. “Na proposta de lei é referido que para efeitos de fiscalização do cumprimento da presente lei, o IAM pode proceder à gravação em vídeo na área dos mercados públicos. Ora, em relação à gravação em vídeo já temos outras leis que regulam esta matéria e também temos que aplicar o disposto na lei de protecção de dados pessoais. Esta gravação vídeo em áreas públicas tem várias limitações pois há muitas regras. Mas o articulado não consegue reflectir tudo isso”, disse o presidente da comissão, frisando que os deputados esperam ter respostas do Governo para uma reunião posterior com representantes do Executivo.