Marreiros já reuniu mais de 400 assinaturas para classificar Ponte Nobre de Carvalho

No início de Setembro, Carlos Marreiros lançou uma recolha de assinaturas com o objectivo de fazer com que a Ponte Governador Nobre de Carvalho seja classificada como património histórico de Macau. Até agora, o arquitecto já recolheu mais de 400 assinaturas, mas ainda não sabe quando as vai submeter ao Instituto Cultural.

André Vinagre

Carlos Marreiros reuniu, até agora, mais de 400 assinaturas em apoio à sua ideia de fazer com que o Instituto Cultural (IC) venha a classificar como património histórico a Ponte Governador Nobre de Carvalho. Ao PONTO FINAL, o arquitecto indicou que não tem pressa de apresentar o projecto ao Governo, e que “o importante é sentir que muita gente da população apoia”.

Segundo o arquitecto, entre as quatro centenas de signatários estão “cidadãos comuns”, “estudantes de arquitectura”, “gente de prestígio e pessoas do ramo”. Marreiros não quis adiantar nomes de signatários e ressalvou que ainda não falou da proposta a membros do Governo. Marreiros vai continuar a recolher assinaturas, preparar o documento e submetê-lo depois ao IC, mas ainda não há datas.

Dado que a lei de salvaguarda do património cultural prevê que os residentes da RAEM possam apresentar ao Instituto Cultural propostas para a classificação de bens imóveis “com interesse cultural relevante”, Carlos Marreiros decidiu avançar esta recolha de assinaturas. O arquitecto não quis avançar com a iniciativa sozinho porque, diz, “não fazia sentido ser um ‘one man show’”.

A Ponte Governador Nobre de Carvalho “é um património significativo, quer do ponto de vista da obra de arte quer em termos de engenharia”. Na opinião do arquitecto, “a história que envolve a ponte é fundamental, marcou o início do desenvolvimento de Macau; coincide com o 25 de Abril e com a maior autonomia de Macau”.

“Historicamente, foi importante para o desenvolvimento das ilhas, foi um grande salto no início do ‘boom’ económico de Macau, ainda estávamos com um estatuto colonial ultramarino, antes da aprovação do estatuto orgânico de Macau”, contextualizou o arquitecto em Setembro, acrescentando: “Gente local, privados e empresários conseguiram mexer-se muito bem e construir aquela bela ponte que é orgulho da população porquanto marca o início do desenvolvimento recente de Macau”.

O primeiro passo é classificar a ponte como património histórico de Macau. O segundo passo será transformar a ponte num jardim longitudinal. De acordo com Carlos Marreiros, também essa ideia tem sido bem acolhida: “A população gostou muito da ideia”. “Está a imaginar-se um espaço aberto, é um tapete verde com arbustos e árvores de pequeno porte, porque a estrutura da ponte não permite uma floresta”, explica. O arquitecto quer transformar a ponte num espaço de lazer, sem acesso automóvel. Marreiros propõe que, no futuro, a ponte tenha esplanadas, cafés, lojas criativas, espaços verdes e zonas para desporto e cultura.

A Ponte Governador Nobre de Carvalho, que liga a península à Taipa desde 5 de Outubro de 1974, foi desenhada pelo arquitecto Edgar Cardoso e actualmente serve apenas as transportes públicos. Tem um comprimento de 2,5 quilómetros.