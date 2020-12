Lei Wai Nong espera maior cooperação com Fujian

FOTOGRAFIA: GCS

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, e Guo Ningning, Vice-Governadora da Província de Fujian, tiveram ontem uma reunião no âmbito da 3.ª Reunião de Cooperação Fujian – Macau. Segundo um comunicado divulgado ontem, ambas as partes garantiram que vão cooperar em áreas como a economia e comércio, convenções e exposições, cultura e turismo, finanças, indústria de medicina tradicional chinesa e educação juvenil.

Na reunião, Lei Wai Nong destacou as vantagens de Macau através do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e a “vantagem industrial” de Fujian. Relativamente à área das convenções e exposições, o secretário propôs que ambas as partes aproveitassem melhor as actividades de convenções e exposições para “criar mais condições de investimento bilateral e oportunidades de negócio para as empresas de Fujian e Macau explorarem os mercados incluídos na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

“Espera-se que Fujian possa incentivar e recomendar empresas e instituições qualificadas para proceder à emissão de obrigações e ao financiamento em Macau, o que poderá contribuir para o desenvolvimento do mercado de obrigações de Macau e, também, aproveitar, da melhor forma, a funcionalidade de financiamento directo do mesmo mercado”, lê-se no comunicado. O secretário disse ainda que espera uma maior cooperação entre instituições de estudos científicos e no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa.

Na reunião, foram celebrados, pelas duas partes, o “Acordo para Impulsionamento da Cooperação Fujian-Macau na Área da Cultura e do Turismo entre o Departamento da Cultura e Turismo da Província de Fujian e o Instituto Cultural e a Direcção dos Serviços de Turismo do Governo da Região Administrativa Especial de Macau”, o “Acordo para Aprofundamento da Cooperação na Indústria de Convenções e Exposições entre Fujian e Macau” e o “Acordo de Cooperação sobre a Promoção Conjunta de Estágio e Formação de Jovens de Macau na Província de Fujian”.

A.V.