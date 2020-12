Ho Iat Seng faz balanço positivo no combate à epidemia e pediu “alerta máximo” para o futuro

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, presidiu ontem a uma reunião do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus e aproveitou a ocasião para fazer um balanço positivo dos trabalhos desenvolvidos no combate à epidemia. O governante exortou também os diversos serviços para “continuarem a executar bem as tarefas na definição das disposições para a próxima fase”, refere um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

Na reunião, realizada na sede do Governo, o Chefe do Executivo e presidente do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus referiu que, desde Janeiro, este centro, juntamente com outros serviços e entidades, “demonstraram o empenho no trabalho de combate à epidemia através dos esforços envidados por todo o pessoal num contributo para a segurança da população”. Por outro lado, foi possível registar 265 dias consecutivos sem casos de contágio na cidade, “um resultado considerado difícil de alcançar”, acrescentou Ho Iat Seng. O Chefe do Executivo disse ainda que, apesar de Macau ser considerada uma cidade segura, o novo tipo de coronavírus continua a sua propagação a nível mundial, “existindo muitos factores incertos nas zonas adjacentes a Macau, razão pela qual os serviços devem manter o alerta máximo e adoptar medidas de combate para evitar a reentrada do coronavírus e causar uma nova epidemia local”.

O líder do Executivo lembrou que as orientações e o apoio do Governo Central, das províncias e cidades do interior da China permitiram a Macau “recuperar a mobilidade recíproca de pessoas”, com a actual média de entradas e saídas do território a ultrapassar as 300 mil pessoas. Assim, apelou a toda a população para continuar a apoiar e a colaborar com os trabalhos do Governo, permitindo assim “executar as medidas de combate e prevenção à epidemia em conjunto”. O Chefe do Executivo deu ainda instruções para a necessidade de manter uma boa coordenação e colaboração nos trabalhos de aquisição das vacinas e de vacinação entre os serviços competentes, por forma a “minimizar as preocupações da população e permitir que compreenda as opções disponíveis”, nomeadamente, aperfeiçoar constantemente as medidas de prevenção e controlo da pandemia e o mecanismo de prevenção e controlo conjunto de doenças transmissíveis, e também reforçar a inspecção sanitária e a quarentena na fronteira e a desinfecção e limpeza nos postos fronteiriços, “acautelando com rigor a transmissão do novo tipo de coronavírus em Macau”, refere ainda a nota do Executivo.

P.A.S.