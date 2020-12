Governo garante que 800 prédios já dispõem de encarregados de segurança contra incêndios

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, assegurou ontem que 800 prédios de Macau já contam com encarregados de segurança contra incêndios. A garantia foi dada por membros do Governo ao presidente da comissão durante uma reunião de discussão sobre a proposta de lei para segurança contra incêndios em edifícios e recintos. O regime jurídico em discussão na especialidade estipula que os proprietários ou empresas de administração de edifícios de grande altura são obrigados a contratar um encarregado de segurança contra incêndios e instalar um posto de segurança.

Após a reunião com o Governo, Chan Chak Mo revelou que os deputados questionaram o Governo sobre quantos edifícios vão ser afectados pelo novo regime jurídico. “Pedimos alguns dados ao Governo sobre quantos edifícios precisam de instalação de postos. O Governo respondeu-nos que 800 já dispõem de encarregados de segurança contra incêndio, e também avançou que muitos prédios altos já dispõem de posto de segurança. Já os novos edifícios projectados têm indicações nas plantas para o local reservado para o posto de segurança”, disse o presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, acrescentando depois que os representantes do Executivo não apresentaram dados sobre quantos edifícios necessitam de encarregados e postos de segurança contra incêndios. “Sobre os postos de segurança, o Governo não tem dados suficientes, mas os novos edifícios já dispõem de um posto de segurança”.

Em relação aos edifícios que não tenham condições para a instalação de um posto de segurança, Chan Chak Mo disse que os membros do Governo indicaram a existência de “regras de transição para o efeito” e que “também há soluções para alcançar o mesmo objectivo”. O líder da comissão esclareceu também que os encarregados de segurança contra incêndios têm de “frequentar acções de formação facultadas pelos bombeiros” e que os porteiros “também podem frequentar estes cursos”.

Já o proprietário ou a administração do condomínio devem “assegurar a contratação de serviços de verificação, manutenção e a preparação dos sistemas de segurança contra incêndios com empresas qualificadas, ou seja, inscritas ou registadas nos bombeiros com qualificações legais”, indicou Chan Chak Mo.

Os membros da comissão levantaram dúvidas quanto à eventual sobreposição da supervisão dos bombeiros em locais de obras com a DSAL. “O Governo concorda com as opiniões de eliminar as margens cinzentas na execução da lei e vai analisar diferentes leis para assim fazer uma delimitação mais clara do âmbito da actuação dos serviços públicos”, concluiu Chan Chak Mo.

E.S.