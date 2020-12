Governo estima aumento de 21% no número de obras viárias

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No próximo ano vai haver um aumento de 21% no número de obras viárias a serem realizadas. Foi o que anunciou o Grupo de Coordenação de Obras Viárias (GCOV) ontem, explicando que o aumento se deve ao investimento público previsto nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021.

Em comunicado, o organismo indicou que já recebeu 363 projectos de execução das obras viárias em 2021, provenientes dos serviços públicos e das entidades de interesse público, o que representa um aumento de 21% em comparação com 2020. Dos 363 projectos para obras, 55 são de grande dimensão e têm a ver com as artérias principais. O GCOV diz ter coordenado a execução conjunta pelos serviços públicos e entidades de interesse público no sentido de evitar escavações repetidas. Este ano, o GCOV recebeu 301 pedidos de execução de obras viárias, 55 delas de grande dimensão. Destes, 28 projectos não se chegaram a realizar.

As autoridades dizem que, perante o aumento no número das obras no próximo ano, prevê-se que constituirá uma “certa pressão para o trânsito”. “O GCOV continua a melhorar a coordenação, no intuito de encurtar os períodos de execução das obras, minimizando o impacto causado às deslocações dos cidadãos, exigindo também aos donos de obra que devem implementar medidas temporárias de tráfego e reforçar a divulgação de informações antes do início da execução das obras”, lê-se no comunicado.

Para 2021, estão previstas obras de grande dimensão na Avenida Venceslau de Morais, na Rua do Almirante Sérgio, na Avenida da Amizade, na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, na Avenida de D. João IV, na Estrada do Istmo e na Avenida Wai Long, por exemplo.

No mesmo comunicado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) diz ter reforçado as suas acções de fiscalização sobre as medidas provisórias de trânsito das obras viárias, tendo efectuado cerca de três mil vezes de inspecção nos primeiros 11 meses deste ano junto dos donos das obras e dos respectivos serviços públicos.

A.V.