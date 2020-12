Exposição de Yoyo Wong revisita memórias de infância no Armazém do Boi

O Armazém do Boi vai apresentar hoje a série “All Memories Will be Good in the End” do projecto “Art-City-People exhibition series”, da artista local Yoyo Wong, que procura retratar o retorno às suas raízes e às características do seu núcleo familiar. Este trabalho de Yoyo Wong lança uma nova luz sobre “as emoções outrora díspares e o afastamento das suas primeiras memórias e revela a atestada multiplicidade de tempos e histórias de intersecção”, refere um comunicado de imprensa.

O “Art-City-People Exhibition Series do Armazém do Boi apresenta o mais recente projecto da artista local Yoyo Wong, a exposição “All Memories Will be Good in the End”, que procura revisitar a sua infância em Macau e ser uma crónica da condição de vida e o estatuto das pessoas do território.

A curadoria do projecto é de Ann Hoi, que disse que “enquanto a artista rumina sobre como as memórias e os seus desvios poderiam ter moldado a sua identidade, ela chegou à conclusão que, provavelmente, as nossas memórias podem não ser assim tão pessimistas e drásticas como pensávamos que fossem”, deixando ainda uma questão: “Para nós que crescemos em Macau podemos realmente dizer que somos felizes?”.

Yoyo Wong explica que a base do projecto começou com as recordações dos seus pais, que ambos trabalharam nos casinos e que comunicavam frequentemente num conjunto de termos linguísticos específicos do jargão que utilizavam nos seus locais de trabalho, o que acabou por influenciar a sua própria compreensão da língua.

As obras de tapeçaria incluídas na exposição foram emprestadas às suas composições do seu álbum de família, no qual converteu as paletas das fotografias na cor-esquema dos tapetes encontrados em vários casinos de Macau. A razão surge pelo facto de a artista ter ouvido dizer que “o tapete de casino é conhecido como um exercício em mau gosto deliberado que, de alguma forma, encoraja as pessoas a apostar”, disse, acrescentando que o “tapete que é utilizado multifuncionalmente como decoração, aplicação psicológica e que constrói um particular padrão psicadélico, toma uma forma que, ao mesmo tempo, conjura em mim uma imagem de Macau actual: cidade envolta por um exterior enganador, como um ornamento brilhante mas sem qualquer valor, vibrante, por vezes, mas frequentemente negligenciado”.

De acordo com a artista, estas decorações e padrões “psicadélicos” relembram a verdadeira natureza de Macau, “uma fachada resplandecente que desmente o seu vazio, uma cidade agitada que adormece os seus residentes”, reitera a curadora do projecto.

“Enquanto que o processo de tosquia no fabrico dos tapetes para achatar a superfície dos mesmos, aparando e removendo o fio em excesso, é tudo o que evoca nela a homogeneização cultural que está a florescer na nossa sociedade”, explicou. “Yoyo Wong lança uma nova luz sobre as emoções outrora díspares e o afastamento das suas primeiras memórias e revela a atestada multiplicidade de tempos e histórias de intersecção que acabou por tornar-se o seu modo de voltar a ligar com a sua família em Macau” e que “com este projecto mostra-nos que passou a acreditar que talvez as nossas memórias não são tão pessimistas e drásticas como estamos convencidos”. Por fim, conclui com uma questão ao público que cresceu em Macau: “Estamos felizes afinal de contas?”