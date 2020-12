Uma impressão digital das emoções de Wong Weng Cheong, no Armazém do Boi

O Armazém do Boi inaugura amanhã a exposição de pintura e instalação “Art-City-People” Exhibition Series: Above the Descending, do artista Wong Weng Cheong e curadoria de Feiin Leong. Os trabalhos vão estar em exibição ao público no Armazém do Boi até 6 de Fevereiro de 2021.

Joana Chantre

A exposição “Art-City-People” Exhibition Series: Above the descending, do artista de Macau Wong Weng Cheong, vai ser inaugurada amanhã no Armazém do Boi, às 18h30. “Eu tenho seis pinturas e quatro instalações em exibição”, começa por explicar o artista, que afirma ter uma estética muito sóbria e que, de uma maneira geral, gosta de estruturar elementos altos e longos nas suas imagens, criando uma sensação de inacessibilidade.

“Nesta mais recente exposição quis criar, com as minhas pinturas, uma espécie de software do género das lentes lenticulares. É mais ou menos quando a imagem se move consoante a perspectiva e o posicionamento, como aqueles postais que mudam as imagens e as cores quando os movemos”, descreve o artista. “A parte da pintura é mais sobre a água a flutuar, e aí a minha ideia era tentar criar um espaço vazio, apenas com a água envolta numa espécie de forma geométrica. Os meus quadros são como uma impressão digital”, acrescenta.

O artista, que fez uma exposição de gravura há dois anos, refere que se inspirou em algumas imagens desse projecto para agora começar a fazer impressões no metal. A exposição, disposta em dois andares, apresenta a maior parte das instalações no primeiro andar. “Uma das instalações é uma barra metálica que é pendurada numa pedra sobre o ar. Por isso, a pedra dobra a barra, de certa maneira, dando um tipo de sensação de instabilidade. Coloquei também pequenas pedras no chão para que haja um contraste com a pedra grande ligada à barra metálica”, explicou.

Wong Weng Cheong refere que quis criar uma espécie de tentativa de harmonia, usando a gravidade para dobrar as barras de metal, criando assim uma forma instável. “Sei que é difícil de explicar, mas é assim algo do género”, disse. Outra instalação é uma coluna metálica de grande dimensão que vai do chão ao tecto, com água a flutuar no interior. “Aqui usei uma coluna de metal, preta e redonda na construção, tendo um dispositivo na parte interior para poder pôr água e fazer como se estivesse a chover no interior da coluna. Na verdade, estou a tentar criar uma sensação de chuva na sala”, refere o artista.

“A minha outra instalação, que considero muito especial, é uma instalação que se mistura com uma pintura. Tem quatro metros, mais dois metros de pintura, que é um desenho numa placa metálica onde eu continuo a desenhar o mesmo padrão continuamente usando giz. Escrevo uma linha, e depois outra linha, e por aí em diante. Vou expressando as minhas emoções, nesse momento, num tema de movimento contínuo”, prosseguiu.

Quando questionado acerca do que espera que seja a interpretação das pessoas deste seu trabalho, o artista responde que não tem bem a certeza. “Talvez seja algum tipo de contradição entre o material, o espaço e a sua relação com o público e os seus muitos elementos. Queria também transmitir uma sensação de flutuação”, apontou. Wong Weng Cheong assinala também que a sua grande inspiração para este trabalho é a vida quotidiana que observa no seu dia a dia.

De acordo com o comunicado de imprensa do Armazém do Boi, esta exposição explora o espaço de flutuação, interpretada através da tecnologia de grelha 3D e da força de fluxo das instalações de equilíbrio. Com sons do mar ecoando através do espaço expositivo, as instalações nas contradições de materiais, gravidade, espaço e equilíbrio criam um efeito sensorial instável e flutuante. As pinturas, através da utilização de tecnologia de grelha que realça a tensão visual e o sentido do espaço, transmitem as formas da água. As obras, que se desviam da posição estática, criam uma tensão prolongada, produzindo dinâmicas internas entre a arte e a natureza, daí a coesão no interior 2D do local da exposição.

Estes trabalhos vão estar em exibição ao público no Armazém do Boi a partir dia 17 de Dezembro até 6 de Fevereiro de 2021.