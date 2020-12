Morreu a mãe de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

“A mãe de todas as crianças de Macau”. É assim que Paulo Pun, secretário-geral da Caritas, descreveu Juliana Devoy, que morreu na manhã de ontem, depois de uma vida dedicada a proteger mulheres e crianças vulneráveis. Anabela Ritchie, antiga presidente da Assembleia Legislativa, recordou a freira norte-americana como uma mulher “muito corajosa. Também Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), lamentou a morte de Juliana Devoy.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Pioneira, corajosa, lutadora, mãe. É assim que Juliana Devoy é recordada por quem conviveu com ela. Ao PONTO FINAL, Anabela Richie, Paul Pun, Fátima Santos Ferreira, Augusto Nogueira e Hon Wai destacaram o trabalho da coordenadora do Centro Bom Pastor, na prevenção da violência doméstica e na protecção das mulheres e crianças da região.

Anabela Ritchie, antiga presidente da Assembleia Legislativa (AL), trabalhou ao lado de Juliana Devoy durante uma década, na Comissão dos Assuntos das Mulheres, um organismo com “um papel determinante” na aprovação da lei de prevenção e combate à violência doméstica de Macau, em 2016.

Devoy era “uma pessoa extremamente activa, muito corajosa – dizia sempre aquilo que pensava”, descreve Anabela Ritchie. Por outro lado, “dava-se bem com toda a gente, toda a gente a respeitava”. “Criava um bom ambiente”, lembra, acrescentando que era “muito interessante conversar com ela”. “Gostava muito dela”, diz a antiga presidente da AL, lamentando que nos últimos anos tenha tido poucas oportunidades de estar com a irmã Devoy. “É um dia triste”, diz.

Na opinião de Anabela Ritchie, o trabalho de Juliana Devoy no Centro Bom Pastor foi “notável em todos os aspectos”. “Com dedicação e determinação, ela agarrava as coisas”, assinala. Ritchie dá o exemplo da aprovação da lei da violência doméstica em Macau: “Há muitos anos, ninguém olhava para a violência doméstica como ela olhava. Na Comissão dos Assuntos das Mulheres não foi fácil a luta que algumas de nós, a muito custo, quisemos travar para que a violência doméstica fosse um crime público; esse não era um sentimento predominante na altura”.

Paul Pun, secretário-geral da Caritas, também conhecia bem Juliana Devoy. Nos últimos 30 anos, a Caritas e o Centro Bom Pastor trabalharam em cooperação “para ajudar a população, principalmente crianças”. Paul Pun destaca a “clarividência” que Juliana Devoy levava para as discussões: “Fez sempre tudo em benefício das famílias”.

“Ela foi pioneira na defesa dos direitos das mulheres e no apoio às crianças”, afirma o responsável da Caritas, acrescentando que, há alguns anos, “não havia muitas pessoas a quererem falar dos direitos das mulheres”. Juliana Devoy era “a mãe de todas as crianças desfavorecidas” e a “mãe de todas as crianças de Macau”, descreve Paul Pun, notando também a contribuição que Devoy deu na aprovação da lei de violência doméstica.

“Eu saúdo-a e respeito-a pela contribuição que deu à sociedade”, diz Pun, concluindo: “Devemos aprender com ela a fazer sempre o bem em prol da comunidade”.

Fátima Santos Ferreira, presidente da Associação de Reabilitação Fu Hong, também sublinhou o papel de Juliana Devoy na aprovação da lei da violência doméstica, que “muito se deveu ao trabalho dela”. A responsável da Fu Hong comentou que, antes da lei, muitas vítimas acabavam por retirar as queixas por receio, mas “a situação mudou totalmente, muito graças ao trabalho por ela desenvolvido”. A nível pessoal, Juliana Devoy “era uma pessoa muito afável” e “incansável”. “Nunca tinha uma palavra desagradável, era muito calma”, recorda.

Também Augusto Nogueira, presidente da Associação de Reabilitação e Tratamento de Macau (ARTM), destacou a colaboração entre as duas associações ao longo das duas últimas décadas. Augusto Nogueira dá o exemplo de uma jovem grávida que deu entrada na ARTM por consumir drogas. Juliana Devoy acolheu a jovem para o Centro Bom Pastor, uma vez que a ARTM ainda não tinha um centro feminino. “Esteve sempre a dar apoio à ARTM”, afirma.

“É uma grande perda para Macau”, considera Augusto Nogueira, justificando: “É uma pessoa de inegável valor humano, de grande coração, uma grande lutadora por aquilo que idealizava”.

Em resposta ao PONTO FINAL, Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), disse lamentar “profundamente” a morte de Juliana Devoy, “uma parceira” do organismo do Governo e aproveitou para apresentar as condolências à família. “A irmã Devoy dedicou-se às famílias, mulheres e crianças e deu apoio e abrigo aos mais necessitados”, conclui o presidente do IAS.