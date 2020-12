Lei das substâncias perigosas sujeita a consulta pública a partir de 23 de Janeiro

FOTOGRAFIA: GCS

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, adiantou ontem que o Regime Jurídico de Substâncias Perigosas de Macau será submetido a consulta pública no próximo dia 23 de Janeiro. Recorde-se que o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, já tinha adiantado que o armazém de substâncias perigosas seria construído em Ká Hó.

Num comunicado divulgado ontem que cita o secretário em declarações à margem de uma reunião de uma comissão permanente da Assembleia Legislativa (AL), Wong Sio Chak confirmou que o antigo centro de reabilitação de toxicodependentes “Desafio Jovem”, em Ká Hó, foi escolhido como localização do depósito permanente dessas substâncias.

Wong Sio Chak acrescentou que o objectivo do Governo é, por um lado, “elaborar e aperfeiçoar” o regime jurídico, por outro, concentrar num só sítio os produtos perigosos que se encontrem nos estaleiros de construção espalhados nas várias zonas comunitárias. Os produtos perigosos serão divididos em nove categorias, conforme a sua natureza, sendo que as autoridades irão destacar os mesmos de acordo com a perigosidade e estabelecer uma ordem de prioridade procedendo em seguida com a devida deslocação até ao local do depósito que será realizada por fases.

Entre os dias 10 e 20 de Janeiro, o Governo vai convidar peritos do interior da China para darem uma palestra ao pessoal dos serviços públicos, cujo tópico principal serão as substâncias perigosas.

Wong Sio Chak falou também sobre as eleições legislativas que vão ser realizadas no próximo ano e garantiu que “a tutela da Segurança irá, como sempre, estar preparada para qualquer eventualidade e fará planos com antecedência”. O secretário acrescentou que no próximo ano também vão ser realizadas eleições em Hong Kong, irá haver uma colaboração “estreita” entre os dois territórios.

A.V.