Juliana Devoy: Uma vida a proteger as mulheres

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Morreu na manhã de ontem Juliana Devoy, a mulher que dedicou a sua vida a lutar pelas mulheres. A freira norte-americana chegou a Macau há 31 anos e foi o rosto do Centro Bom Pastor, onde deu apoio a famílias vulneráveis, vítimas de violência doméstica e mulheres traficadas. “Não consigo agradecer o suficiente a Deus por ter tido o privilégio de fazer este trabalho aqui”, disse Juliana Devoy há um ano, ao PONTO FINAL.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Juliana Devoy morreu na manhã de ontem, aos 83 anos, no Centro Hospitalar Conde de São Januário. O funeral será no dia 22 de Dezembro, pelas 20 horas, na Casa Funerária Diocesana situada na Avenida Almirante Lacerda. No dia 23, às 11 horas, celebra-se missa no cemitério São Miguel Arcanjo.

Em Macau há 31 anos, a norte-americana fundou o Centro Bom Pastor, que acolhe mulheres em risco, vítimas de violência doméstica, vítimas de tráfico humano, e famílias vulneráveis.

Há um ano, a irmã Devoy contou ao PONTO FINAL a sua história, desde o Nebraska, nos Estados Unidos, até Macau. O pai era militar, o que fez com que passasse pelo Minnesota, Califórnia, Texas, Washington e Hawai.

Cresceu numa família grande e “muito católica” e, aos 17 anos, quis tornar-se freira, numa altura em que vivia com a família em Los Angeles. É à Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor que Juliana Devoy se junta logo após o liceu. O centro de Los Angeles da congregação católica fundada em Angers, França, em 1835, passava, assim, a contar com Juliana como membro.

Um ano depois, foi enviada para a California State University, para estudar Serviço Social, e depois é-lhe pedido que vá para Angers, a casa-mãe da congregação do Bom Pastor. Depois de França, chegou ao Extremo Oriente. Chegou a Hong Kong na década de 1960, depois de se ter voluntariado para ser missionária na China. Juliana Devoy passou então a integrar o recém-criado Centro Bom Pastor, em Kowloon.

Esteve em Hong Kong durante 25 anos e depois quis vir para Macau, onde estava a ser instituído o Centro Bom Pastor. Desde logo, o centro começou a acolher mulheres em risco, nomeadamente mulheres vítimas de violência doméstica. Actualmente, a instituição tem em Macau um abrigo que acolhe mães solteiras, vítimas de violência doméstica e vítimas de tráfico humano, por exemplo.

A coordenadora do Centro Bom Pastor de Macau foi uma das figuras que lutou publicamente por uma lei que protegesse melhor as vítimas de violência doméstica da região. A lei foi aprovada em 2016 depois de vários pedidos de Juliana Devoy.

Ainda em 2012, o Governo de Macau atribuiu a Medalha de Mérito Altruístico à norte-americana. Devoy recebeu também, ainda durante a administração portuguesa, uma medalha de Mérito Filantrópico.

No ano passado, ao PONTO FINAL, desabafou: “Não consigo agradecer o suficiente a Deus por ter tido o privilégio de fazer este trabalho aqui. Consigo ver tantas mulheres cuja vida mudou tanto”. Não por ter feito “coisas maravilhosas, nada disso”. “Nós só as recebemos, só lhes damos um sítio onde ficar, damos-lhes conselhos, tentamos ver qual é o problema delas e o que pode ser feito e aquilo que lhes pode dar um futuro”, diz.