Governo adquiriu 400 mil doses de vacinas junto da Sinopharm, BioNTech e AstraZeneca

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem em conferência de imprensa que mulheres com planos de engravidar nos próximos três meses, grávidas e crianças com idade inferior a 16 anos estão excluídos do plano de vacinação contra a Covid-19. As primeiras doses da vacina Sinovac devem chegar a Macau no primeiro trimestre do próximo ano, enquanto que as vacinas da BioNTech e da AstraZeneca só devem chegar ao território após Junho de 2021. Já os hotéis Lisboeta e Sheraton vão estar disponíveis para observação médica de cidadãos não-residentes e residentes a partir de 20 de Dezembro.

As primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar a Macau no primeiro trimestre de 2021, sendo que o Governo prevê receber no início do próximo ano um lote de 100 mil doses da vacina desenvolvida pela Sinopharm. Os Serviços de Saúde anunciaram ontem em conferência de imprensa a aquisição de 400 mil doses de vacinas junto de cada um dos três fornecedores, e que a vacina Sinovac, desenvolvida pela China, deverá ser a primeira a chegar ao território. As vacinas da BioNTech e da AstraZeneca devem estar disponíveis para a população depois de Junho de 2021. Os Serviços de Saúde anunciaram também que todas as grávidas e menores de 16 anos estão excluídos do plano de vacinação contra a Covid-19.

“Vamos adquirir junto do grupo Sinopharm 400 mil doses [da vacina Sinovac]. Quanto à entrega será no primeiro trimestre do próximo ano. O local de fabrico da vacina é Pequim. Depois temos o RNA mensageiro (m-RNA), que é uma vacina da BioNtech e que será adquiria junto do agente Fosun Pharma. A entrega será no primeiro semestre do próximo ano, e quanto ao local de produção é na Alemanha, França e Bélgica. Quanto à terceira vacina, a AstraZeneca é uma vacina de adenovírus e a sua entrega será no segundo ou terceiro trimestre do próximo ano, sendo que o local de fabrico é nos EUA”, começou por dizer Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, em conferência de imprensa, antes de explicar as vantagens e desvantagens de cada uma das três vacinas adquiridas pelo Governo.

Segundo Leong Iek Hou, a vacina desenvolvida pela Sinopharm de vírus inactivado é “bastante eficaz para prevenir casos de gravidade médio-grave” e tem “poucos efeitos adversos”. Por outro lado, a vacina exige uma temperatura entre 2-8° C para a sua conservação e tem um prazo de conservação relativamente longo “tal como as vacinas que temos vindo a utilizar para outros tipos de necessidades”. Em relação à prevenção de incidência, a representante dos Serviços de Saúde admitiu que “em comparação com o RNA mensageiro é relativamente baixa” e que o “período de prevenção é menor”, pelo que poderá “ser exigida várias doses para obter uma protecção a 100%”.

A vacina RNA mensageiro da BioNtech tem uma eficácia de 95% de prevenção, mas apresenta “algumas desvantagens e deficiências”, nomeadamente ao nível da conservação, pois tem de ser guardada a uma “temperatura de 70°C negativos” e implica “exigências para o transporte e conservação elevados”. Por outro lado, o prazo de congelação é curto, “podendo ser congelada a vacina em seis meses, mas depois do descongelamento só pode ser conservada por cinco dias. Se não for utilizada tem de ser destruída”.

Já em relação à AstraZeneca, Leong Iek Hou recordou que “a temperatura para conservação é entre 2 a 8 °C” e que apresenta “um prazo de congelação maior”. Quanto às desvantagens, a especialista indicou que “a eficácia é de 62,1% a 90%, dependendo das doses injectadas. Se uma pessoa tiver duas doses administradas consegue ter uma percentagem de 90,2%”.

De acordo com Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, ainda não há uma data concreta para a chegada das vacinas em Macau. No entanto, o representante dos Serviços de Saúde prevê a chegada do primeiro lote no primeiro trimestre de 2021. “Estas vacinas só depois de preencherem alguns requisitos é que podem entrar em Macau. Por exemplo, têm de ter registo em Macau, só assim é que podem entrar. Por isso, ainda não há uma data concreta, mas por enquanto, com o andamento actual, deverá ser no primeiro trimestre de 2021. Vamos ter em conta a necessidade de Macau e a capacidade dos fabricantes. Cada lote é de pelo menos 100 mil doses de vacinas”, indicou Lo Iek Long.

Segundo Leong Iek Hou, as autoridades de Macau não vão exigir as 400 mil doses a cada um dos fornecedores. “Vamos pedindo conforme as nossas próprias necessidades, a capacidade de fornecimento da vacina pela produtora, e também temos de considerar o espaço para armazenamento das vacinas e a conservação”, afirmou Leong Iek Hou, assinalando depois que “só quando conseguirmos assegurar que temos mais de uma vacina é que podemos assegurar a escolha da população, pois se, em determinado momento, só tivermos uma vacina, o cidadão que pedir já não poderá escolher”.

Grávidas e menores de 16 anos excluídos do plano de vacinação

Na conferência de imprensa, os representantes dos Serviços de Saúde anunciaram que os principais destinatários das vacinas estão divididos em três grupos. “Os grupos de pessoas altamente expostas ao risco e as pessoas com maiores necessidades, nomeadamente o pessoal da linha da frente como profissionais de saúde, bombeiros e polícias. Já os grupos altamente expostos no trabalho são condutores de viaturas da área de transporte e de transportação de mercadorias, pessoas com contacto com produtos congelados. O terceiro grupo são residentes que têm de sair de Macau para ir ao estrangeiro”, indicou Leong Iek Hou.

Após a administração da vacina nestes três grupos, as autoridades vão aplicar o plano de vacinação para toda a população, com algumas excepções. “De acordo com os dados recentes, algumas pessoas não podem ser vacinadas, nomeadamente as crianças com menos de 16 anos, uma vez que as vacinas ainda não foram testadas. As grávidas e as mulheres que pretendam engravidar nos próximos três meses também não são aconselhadas para receber a vacina. Quando tivermos mais dados clínicos poderemos ajustar a administração da vacina contra a Covid-19”, concluiu Leong Iek Hou.

Lisboeta e Sheraton disponíveis para quarentena a partir de 20 de Dezembro

A chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Lau Fong Chi, revelou ontem que os hotéis Lisboeta e Sheraton vão ser disponibilizados para observação médica de cidadãos não-residentes ou de residentes de Macau que não pretendam ficar nos hotéis designados. De acordo com a representante do Governo, os hotéis para quarentena serão divididos em “hotéis designados e hotéis à escolha pelos interessados” a partir de 20 de Dezembro. “Estes hotéis estão destinados para não-residentes de Macau ou residentes. Os preços são variados segundo o número de quartos e o preço de mercado. O preço de almoço e refeições estão incluídos. Nos outros serviços, os preços são de acordo com os preços de hotéis”, afirmou Lau Fong Chi, acrescentando que, “excepto acompanhantes de residentes de Macau”, os outros não-residentes de Macau precisam de pagar a taxa de alojamento por “conta própria” para entrar no hotel à escolha, ou seja, “se os residentes de Macau quiserem ir para os hotéis à escolha têm de pagar por sua própria conta”, e que, nos quartos normais, “serão cobrados 700 patacas por noite”, incluindo pequeno-almoço.