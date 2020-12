DSEJ quer equilíbrio entre o ensino do cantonense e do mandarim

Fotografia: Eduardo Martins

O deputado Sulu Sou tinha remetido uma interpelação escrita ao Governo em que alertava para a gradual erosão da língua cantonense. Em resposta, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) diz que nunca obrigou as escolas a ministrarem o ensino da disciplina de Chinês em mandarim e sublinha que quer que haja um equilíbrio entre os dois idiomas.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) reiterou, em resposta ao deputado Sulu Sou, que o Governo quer que os jovens aprendam o cantonense e o mandarim, e enfatizou que as políticas do ensino da língua na área do ensino não superior dão importância à conservação dos hábitos e das tradições da língua, falada e escrita, em Macau.

Na interpelação, datada de 26 de Outubro, Sulu Sou apontou que o cantonense é falado por mais de 85 milhões de pessoas, não só no Sul da China, como no Sudeste Asiático, na Europa e na América, mas lamentou: “Muitos pais estão preocupados que a tendência de cada vez mais estudantes serem analfabetos em cantonês em resultado do aumento da população imigrante e da falta de uma política de educação do cantonense”.

O democrata afirmou ainda que “o cantonense é um fóssil vivo da antiga língua chinesa e os fenómenos linguísticos que apresenta são de elevado valor académico” e que, por isso, “é necessário que o Governo da RAEM tome medidas mais proactivas para preservar e promover a língua”.

A resposta da DSEJ é assinada por Lou Pak Sang, director do organismo, e começa por salientar que o currículo de Macau “tem como objectivo incentivar nos alunos o uso fluente e adequado do cantonês [e] a utilizar o mandarim para comunicação básica”.

O organismo cita dados dos “Resultados Globais dos Intercensos 2016” para dizer que as línguas que registaram um maior crescimento foram o tagalo, com um aumento no número de falantes de 1,2% face a 2011, o inglês, que aumentou 0,5%, e o mandarim, que cresceu 0,4%. A DSEJ nota ainda que a percentagem de jovens entre os 3 e os 19 anos que fala cantonense é de 87%, e na população geral a percentagem é de 80,1%.

A DSEJ aproveita para esclarecer que “nunca obrigou as escolas a ministrarem o ensino da disciplina de Chinês, em mandarim, nem lhes exigiu que ensinassem outras disciplinas em mandarim”. Até porque, diz o organismo, “as políticas do ensino da língua na área do ensino não superior enfatizam a importância da conservação dos hábitos e das tradições na utilização da língua, falada e escrita, em Macau”.

De acordo com os serviços de educação, nos últimos dez anos foram realizados 450 cursos de formação e ‘workshops’ destinados aos docentes da disciplina de Chinês, para elevarem as suas capacidades. Estes cursos contaram com a participação de 16 mil participantes.

“A DSEJ vai, como sempre, apoiar, de forma activa, as escolas, na criação de um ambiente linguístico, através de políticas e medidas, para que os alunos tenham, em simultâneo, a aprendizagem do cantonês e do mandarim e possam utilizar, proficientemente, pelo menos uma língua estrangeira, portuguesa ou inglesa, a fim de aumentar a competitividade”, lê-se na resposta ao democrata.

Em conclusão, a DSEJ acrescenta que o cantonense contém “uma grande riqueza cultural tradicional” e é visto como “uma transportadora de tradição verbal em uma forma de expressão regional, muito caracterizado pela típica cultura local”.