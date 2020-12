Detida pela PJ após gastar 428.500 dólares de Hong Kong dos vizinhos em casino

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Uma mulher do interior da China foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) no passado dia 9 de Dezembro por suspeita de burla de valor elevado após perder 428.500 dólares de Hong Kong de um casal vizinho num casino de Macau. O caso foi ontem presente ao Ministério Público depois de o casal ter apresentado queixa contra a vizinha de 35 anos.

“As vítimas são um casal da província de Guangdong, um homem de 31 anos, motorista, e a mulher de 29 anos, desempregada. A suspeita é uma mulher de 35 anos do interior da China desempregada, que alegadamente estaria envolvida em troca ilegal de dinheiro no território. O homem e a mulher são vizinhos da suspeita que, em Novembro deste ano, disse às vítimas que tinha um meio para angariar clientes para troca de dinheiro em Macau e que conseguia ter lucro na diferença cambial entre o yuan e o dólar de Hong Kong”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Depois de persuadir as vítimas para entrar no esquema de troca de moeda, a suspeita convenceu o casal a visitar Macau enquanto tratava da operação. “As duas vítimas concordaram visitar Macau em conjunto com a suspeita e no dia 4 de Dezembro entraram no território. Entre 4 e 9 de Dezembro, as vítimas entregaram sucessivamente dinheiro à suspeita para que esta trocasse dólares de Hong Kong por yuan em casinos de Macau num total de 428.500 dólares de Hong Kong”, referiram as autoridades em conferência de imprensa.

Em Macau, a suspeita dispensou a presença do casal nas transações e incentivou-os a visitarem os locais turísticos. “A suspeita garantiu ao casal de que não seria necessário estarem presentes durante o processo de troca de dinheiro e incentivou-os a visitar os locais turísticos enquanto ela fazia as transacções e, por isso, durante seis dias, a suspeita manteve o casal ocupado na cidade fornecendo-lhes entre 2000 e 6000 dólares de Hong Kong diários, num total de 12 mil dólares de Hong Kong”, assinalou o porta-voz da PJ.

Apesar de ter assegurado ao casal que “o processo de troca de dinheiro para obterem lucro estava a decorrer normalmente”, a suspeita, na realidade, “estava a gastar todo o dinheiro nos casinos. “No dia 9 de Dezembro, a suspeita perdeu tudo no casino e pediu mais dinheiro às vítimas. O casal desconfiou das desculpas da mulher e exigiu saber todos os pormenores que levaram ao desaparecimento de 428.500 dólares de Hong Kong. A suspeita acabou por confessar tudo e por isso as vítimas levaram-na à Polícia Judiciária para apresentarem queixa”, indicou o porta-voz da PJ.

A suspeita foi presente ao Ministério Público a 11 de Dezembro por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado.