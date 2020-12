Construção das fundações no lote P terão início no início de 2021

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Ella Lei apresentou uma interpelação escrita sobre os procedimentos de concessão de terrenos para o projecto de habitação para troca. Em resposta, encaminhada ontem pelas redacções pela deputada, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) assinalou que o anteprojecto do empreendimento que será construído no lote P já foi concluído e acrescentou que já foram iniciados os preparativos dos procedimentos concursais para a construção do empreendimento habitacional que será objecto de troca. A DSSOPT diz ainda que as obras de construção das respectivas fundações terão início no princípio de 2021.

Na interpelação, Ella Lei lembrou que, em Abril, o Chefe do Executivo disse que ia tentar construir, durante o seu mandato, 2.300 fracções de habitação para alojamento temporário no lote originalmente planeado para o empreendimento Pearl Horizon. “No entanto, o Governo ainda não conseguiu apresentar, detalhadamente, o ponto de situação dos procedimentos de concessão do terreno nem o prazo previsto para a sua conclusão”.

Os compradores “já estão há muitos anos à espera de uma habitação” e, por isso, “enfrentam enormes dificuldades habitacionais e estão particularmente atentos ao plano de habitação para troca e à data de início das obras”, indica a deputada.

Nesse sentido, Ella Lei questionou o Executivo sobre o ponto de situação relativamente à apreciação e aprovação dos projectos de construção e quando é que se prevê a conclusão da apreciação. Outra questão que a deputada tinha dirigido ao Executivo era: “Com vista a reduzir as suas preocupações, como é que os serviços competentes vão reforçar a comunicação com os compradores, permitindo-lhes ficar a par do planeamento e andamento do projecto de construção das habitações para alojamento temporário?”.