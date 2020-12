Casal do interior da China detido por suspeita de burla de valor elevado e falsificação de documentos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois residentes do interior da China no passado dia 10 de Dezembro por suspeita de burla de valor elevado e falsificação de documentos. As autoridades apreenderam um total de 199 notas falsas de 1.000 dólares de Hong Kong e documentos de identificação falsos. O caso foi comunicado ontem em conferência de imprensa pela PJ depois de um homem de 27 anos do interior da China ter sido identificado num casino com 50 mil dólares de Hong Kong em notas falsas.

“No dia 10 de Dezembro, recebemos um aviso de um casino, situado na zona do ZAPE, sobre um cliente que queria trocar dinheiro em fichas de jogo com 50 notas falsas de 1.000 dólares de Hong Kong”, indicou um porta-voz da PJ em conferência de imprensa, acrescentando que o homem foi vítima de burla de valor elevado.

De acordo com a investigação, a vítima foi abordada no dia anterior (9 de Dezembro) por dois suspeitos nas imediações de um casino. “O casal de suspeitos perguntou à vítima se pretendia trocar yuan por dólares de Hong Kong. A vítima aceitou a proposta e recebeu 50 notas falsas de dólares de Hong Kong para jogar num casino”.

Na sequência da queixa apresentada pelo casino, os investigadores da PJ recorreram ao sistema ‘Olhos no Céu’ para localizar e identificar os dois suspeitos. “A PJ localizou o suspeito de sexo masculino num quarto de hotel, mas este recusou responder às perguntas mesmo tendo na sua posse 10 mil dólares de Hong Kong em notas falsas. No decorrer da investigação, as autoridades localizaram a suspeita, de 36 anos, noutro quarto de hotel com um total de 139 notas falsas de dólares de Hong Kong e um bilhete de identidade da China falso. A mulher negou ter praticado qualquer crime”, disse o porta-voz.

Depois de efectuar uma série de análises e pesquisas aos documentos apreendidos aos suspeitos, a PJ apurou “tratarem-se de falsificações”. Para além disso, os investigadores da PJ identificaram as impressões digitais dos dois suspeitos nas notas falsas que, desta forma, “vão ser usadas como prova mesmo que os dois indivíduos tenham negado qualquer responsabilidade no crime”.

Ambos foram presentes ao Ministério Público a 11 de Dezembro por suspeita de burla de valor elevado e falsificação de documento de especial valor.

E.S.