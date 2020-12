Sulu Sou pede soluções para evitar que Parque Industrial resulte num “buraco negro financeiro”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado remeteu uma interpelação escrita ao Executivo relacionada com as críticas do Comissariado de Auditoria à gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento. Sulu Sou perguntou ao Governo como irá reformar o plano de gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento relativamente ao Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de divulgado o relatório realizado pelo Comissariado da Auditoria (CA) sobre a gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A. (MID) – que a empresa de capitais públicos optou por um “modelo de desenvolvimento dispendioso” no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha – Sulu Sou aproveitou para questionar o Governo, através de uma interpelação escrita, sobre quais as soluções para “impedir que o Parque Industrial de Medicina Tradicional Chinesa não resulte num buraco negro financeiro”.

Sulu Sou constata que “a empresa tem vindo a perder dinheiro ano após ano e a eficácia da promoção da diversificação da economia é duvidosa”. O deputado democrata alerta ainda para o facto de, em 2018, a MID ter indicado que esperava que o Parque Industrial gerasse cerca de três mil postos de trabalho e que formasse entre 500 a 700 profissionais da área da medicina tradicional chinesa, “no entanto, em Junho deste ano, havia apenas 367 empregados no Parque Industrial, dos quais apenas 19 eram residentes de Macau”.

O deputado democrata questiona o Governo sobre quais “as razões para não adoptar outros modelos de desenvolvimento mais rentáveis”. “Ao longo dos anos, a MID recebeu da RAEM injecções de mais de 10 mil milhões de dólares, mas tem vindo a incorrer em perdas ano após ano”, afirma Sulu Sou, questionando: “Como irá o Governo realizar uma reforma global da MID, de acordo com os objectivos políticos traçados para o próximo ano, incluindo uma nova revisão da sua direcção, revitalização da eficácia dos seus projectos de investimento e consolidação de um grande número das suas filiais?”.

Visto que o relatório do CA fala também sobre as “práticas abusivas” dos quadros superiores da MID, “como irá o Governo continuar a assegurar as qualificações profissionais dos quadros superiores da MID e reforçar o controlo da sua liderança e do seu desempenho quotidiano através da nomeação de directores oficiais e de accionistas?”, interroga o parlamentar.

Por fim, Sulu Sou fala dos postos de trabalho que deveriam ser criados no Parque Industrial. “Os empregados locais que inicialmente pensavam que seriam capazes de desenvolver a sua carreira através do Parque Industrial tiveram dificuldade em tolerar a má gestão interna e queixaram-se de que a empresa não atribui importância à mobilidade ascendente da população local”, afirma o deputado. “[O Governo] Analisou as principais razões para a proporção muito reduzida de pessoal local no Parque e para o seu contínuo desperdício? Como empresa detida a 100% pela RAEM, que medidas tem o Governo para fiscalizar a empresa, a fim de melhorar continuamente a remuneração e as oportunidades de promoção do pessoal local?”, pergunta Sulu Sou.