Sales Marques reeleito como presidente do Jazz Club de Macau

O Jazz Club de Macau elegeu no passado fim-de-semana os novos órgãos sociais para o próximo mandato, que termina em 2023. José Sales Marques foi reeleito como presidente e desvendou ao PONTO FINAL um pouco sobre os seus planos e desejos para o futuro do jazz em Macau.

José Sales Marques foi reeleito no passado sábado como presidente do Jazz Club de Macau. Ao PONTO FINAL, o presidente disse que estas eleições aparecem numa altura em que o clube está a ter alguma actividade, apesar das complicações da pandemia e também de dificuldades financeiras. “Temos conseguido ter alguma actividade, nomeadamente com parcerias e também a presença da banda do clube, os The Bridge, nestes últimos meses todos os dias no Largo do Senado graças aos convites do Instituto para os Assuntos Municipais, que têm ajudado a promover o jazz para o público mais geral”, apontou Sales Marques, que assume a presidência do clube já desde 2012.

Sales Marques refere que os planos para o futuro vão continuar a ser, em primeiro lugar, continuar a promover a música jazz para o público de Macau, mas também tentar fazer eventos com alguma regularidade. “O ideal seria que conseguíssemos oferecer uma vez por semana uma sessão de jazz, em parceria com um espaço, como em 2017, quando fizemos durante alguns meses no LMA, basicamente em parceria com outras organizações e pessoas que são também amantes do jazz”, referiu.

O presidente do Jazz Clube de Macau conta que, nessa altura, o ambiente que se viveu naquele espaço muito limitado, mas com características “muito próprias”, foi um ambiente “interessante” e muito próprio para se ouvir jazz “e para sentir a música e a vibração porque, no fundo, nós somos amantes de jazz e procuramos jazz ao vivo, pois a música ao vivo é o que realmente nos anima, embora tenhamos muito poucas oportunidades de ter música ao vivo, particularmente jazz”, lamentou.

Sales Marques, porém, referiu que está a ser desenvolvido um programa para os próximos anos para ajudar a promover este tipo de música. “Estamos em negociações para conseguir criar um espaço em parceria onde se possa ouvir jazz com alguma regularidade, e depois vamos continuar a apostar mais no futuro, nomeadamente na realização de um festival já com uma certa dimensão dentro daquilo que tem sido o Festival Internacional de Jazz de Macau, como fiz em 2013 no primeiro mandato”, acrescentou.

“Acho que há um ambiente muito propício a uma existência mais viva e activa do jazz em Macau”

Este ano, devido a várias variantes, nomeadamente de natureza financeira com a falta de apoios, Sales Marques assinala a grande dificuldade de se concretizarem actividades com mais alguma dimensão que pedem orçamentos mais elevados. “Estamos a apontar lá para o final do mandato, possivelmente em 2023, podermos fazer um festival desses”, explicou Sales Marques, acrescentando que Macau, sendo uma cidade de turismo e com cariz internacional, devia ter um espaço para o jazz e para actividades ligadas ao jazz, como já existe em Zhuhai, por exemplo. “Aqui na zona tem havido actividades ligadas ao jazz, portanto é uma música que tem público, de uma certa medida até crescente, onde há até um número de músicos que praticam jazz de nível superior aqui em Macau”, disse o responsável, acrescentando que existe no território “um ambiente que é muito propicio a uma existência mais viva, mais activa de um ambiente do tipo como o nosso”.

Em relação aos eventos já planeados para o ano de 2021, o presidente do Jazz Club de Macau adianta que está em negociações para fazer em Janeiro uma iniciativa onde irá proporcionar uma “boa noite de jazz”, vendo depois como as coisas irão progredir. “Isto é um clube que vive à custa dos seus sócios e de algumas parcerias, tal como do contributo dos músicos nos nossos espetáculos, que têm sido de uma grande generosidade em relação aos quais nós estamos super agradecidos”, sublinha.

Em relação ao número de membros, Sales Marques aponta que seja talvez superior a 200, apesar de ser difícil dizer ao certo pois vários já não se encontram em Macau, acrescentando que uma das coisas que o clube vai preparar para fazer é uma campanha de angariação de novos membros. O presidente do clube realçou também a falta de um espaço ao ar livre, com eventos e espectáculos.

Quando questionado acerca da sua ligação pessoal com o jazz, Sales Marques responde que sempre gostou deste género musical e de música ao vivo, e que a ligação já vem dos seus tempos de estudante. “Eu sou um baladeiro dos meus velhos tempos de estudante. Toco viola, embora não muito bem, mas acima de tudo gosto de ouvir e de sentir o ambiente, portanto para mim, considero-me um apreciador. O jazz proporciona-me momentos de grande prazer emocional”, concluiu.