Prémio Macau Reportagem atribuído a Inês Santinhos Gonçalves

A Fundação Oriente anunciou ontem que o prémio Macau Reportagem foi atribuído à jornalista Inês Santinhos Gonçalves, com a reportagem “Animais de Farmácia”, que foi transmitida no Canal Macau da TDM a 18 de Janeiro de 2019.

Segundo o júri do prémio – composto por Ana Paula Cleto, Coordenadora da Delegação de Macau da Fundação Oriente, Rosa Bizarro, professora do Instituto Politécnico de Macau, Maria José Grosso, professora da Universidade de Macau, José Fernando Lino Pascoal, professor da Universidade de Macau, Joaquim Ramos, director do Instituto Português do Oriente e Harald Bruning, director do jornal “The Macau Post Daily” – a peça respeita “integralmente o género jornalístico que se pretende premiar” e “aborda um tema relevante da cultura local”. “A reportagem foi conduzida de forma estruturada e clara, constituindo um bom exemplo do género textual em apreço”, descreve a Fundação Oriente.

Inês Santinhos Gonçalves é licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e possui um mestrado em Jornalismo Internacional pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Depois de chegar a Macau, em 2011, integrou a equipa do PONTO FINAL, passou pela Agência Lusa e está desde 2018 no Canal Macau da TDM.

O júri atribuiu também uma menção honrosa à reportagem “O último estertor da pista infame”, escrita por Sílvia Gonçalves e publicada no PONTO FINAL na edição de 6 de Julho de 2018.

O prémio será entregue na delegação da Fundação Oriente na próxima sexta-feira, pelas 18 horas. Este prémio tem como objectivo destacar os trabalhos jornalísticos sobre Macau nas vertentes cultural e socio-económica, publicado em órgãos de comunicação social da RAEM e de Portugal. O valor do prémio é de 50 mil patacas.

Este ano, concorreram oito jornalistas. Entre os dias 4 e 29 de Janeiro de 2021 a Fundação Oriente está a receber candidaturas para a próxima edição do Prémio Macau Reportagem.