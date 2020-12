Photo London publica monografia centrada no trabalho de João Miguel Barros

A organização Photo London publicou uma monografia de 60 páginas do fotógrafo amador residente em Macau João Miguel Barros. Entre as imagens inclui-se o trabalho realizado no Gana intitulado “Blood Sweat & Tears”.

Joana Chantre

“A Photo London é uma organização bastante grande, que é muito conhecida por causa da feira que faz todos os anos em Abril, em Londres, no Somerset House”, começa por explicar João Miguel Barros ao PONTO FINAL. O fotógrafo amador residente no território teve uma monografia de 60 páginas do seu trabalho publicadas pela organização inglesa na sua mais recente edição. “Este ano, a Photo London mudou radicalmente devido ao panorama cultural recente das galerias, das artes em geral. Tal como agora já se fazem concertos online, fazem-se também exposições só online por causa da pandemia. Este ano a organização criou um programa diferente do normal e não fizeram a feira fisicamente como fazem todos os anos”, explicou.

O fotógrafo refere-se à feira anual na Somerset House, que é uma feira comercial onde são apresentadas galerias de fotografia, convidando artistas de várias partes do mundo que são seleccionados para fazer monografias dos seus trabalhos. “É uma forma de criar uma dinâmica, um interesse à volta da própria organização”, sublinhou. Este ano, a organização teve de se ajustar fazendo estas iniciativas online, inclusive a própria feira, com mostras virtuais das galerias.

Quando questionado acerca do número de fotos suas que foram publicadas na monografia, João Miguel Barros diz que não se recorda ao certo, referindo que a selecção parte da própria organização. “Já não me lembro exactamente de quantas fotos, mas o critério editorial é deles, e eles é que fizeram obviamente a escolha das fotografias incluídas e as paginações e tudo isso. O projecto é deles, não meu. Eu apenas mandei o material”, disse Barros. “Eles pediram-me material abrangente das coisas que eu tenho andado a fazer nos últimos tempos e depois foi o critério curatorial da própria Photo London e a selecção das fotos, inclusive a fotografia de capa”, acrescentou.

Incluído no projecto está também uma entrevista ao artista e um texto de apresentação do seu trabalho. “Eu pedi à direcção artística do Museu Berardo, nomeadamente à Rita Lougares, que me fizesse um texto de apresentação – que disse logo que sim- porque também não sou eu que vou falar do meu trabalho”, assinalou o fotógrafo.

Quando questionado acerca do seu percurso fotográfico, o artista explica que foi há apenas quatro anos que fez a sua primeira exposição individual, na Creative Macau. “Eu sou fotógrafo amador, não sou profissional. A minha vida não é fazer fotografia, aliás, eu tentei criar uma linguagem nova, muito humanista, por volta da fotografia, sempre com uma perspectiva artística e não de uma perspectiva de fotografia tipo fotojornalismo, porque isso leva a uma conversa completamente diferente”, apontou. “As minhas fotografias têm uma carga própria, têm uma marca já identitária que há muitas pessoas que reconhecem com base nos pretos, no contraste das imagens e também em alguns temas”, reitera.

João Miguel Barros tem alguns projectos realizados de momento, como o Foto-Metragens, que esteve em Macau nas Oficinas Navais, ou a exposição que fez no Museu Berardo, que “teve muita aceitação”. “Vão vale a pena ter falsas modéstias, pois foi visitada por 85 mil pessoas, e o meu trabalho acabou por ser conhecido pelos curadores da Photo London, porque eles visitaram a minha exposição, e foi na sequência disso que depois recebi o convite da Helen Ho, uma das responsáveis por este projecto”, acrescentou.

Com este projecto da Photo London, o artista explica que o denominador comum foi o Gana, pois na sua viagem acabou por fazer vários capítulos, com histórias independentes, mas que depois, em conjunto, ganharam uma autonomia para um projecto único.