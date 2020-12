Macau Investimento e Desenvolvimento optou por modelo de desenvolvimento dispendioso, conclui CA

O Comissariado da Auditoria (CA) elaborou um relatório sobre a gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento e concluiu que a empresa de capitais públicos optou por um “modelo de desenvolvimento dispendioso” no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha.

Foi divulgado na sexta-feira o relatório realizado pelo Comissariado da Auditoria (CA) sobre a gestão da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A. (MID). Segundo as conclusões do organismo, o modelo de desenvolvimento do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha tem sido dispendioso. O CA diz que a empresa de capitais públicos deve rever os objectivos do Parque Industrial e analisar os riscos do investimento no empreendimento hoteleiro.

Segundo o relatório, até 31 de Dezembro de 2019, a MID tinha um total de 21 subsidiárias, incluindo 17 empresas, a operar no projecto do Parque Industrial. Até essa data, tinham sido registados seis aumentos de capital que totalizaram 9,2 milhões de patacas e o total despendido nos projectos de investimento foi de 8,9 milhões de patacas.

A MID acolheu o princípio do “arrendamento sem venda” para o Parque Industrial e o CA diz agora que, na análise do processo de escolha deste modelo de desenvolvimento, verificou-se que, “antes de se optar pelo modelo de desenvolvimento do terreno por conta própria, não houve qualquer análise às vantagens e desvantagens de outros modelos de desenvolvimento e das estimativas dos custos de cada modelo de desenvolvimento”.

“A auditoria verificou ainda que a MID adoptou um modelo de desenvolvimento dispendioso – o de construção por conta própria”, diz o CA, justificando que isso se deve ao princípio do “arrendamento sem venda”. “Ao mesmo tempo, a sociedade levou a cabo preparativos para uma eventual venda dos terrenos, tal demonstra que houve contradições entre as decisões tomadas e a sua aplicação na prática”, indica a auditoria.

O CA nota também que, de acordo com as estimativas feitas em 2019, o valor total previsto do investimento no Parque Industrial seria de 16,3 milhões de renminbi, mais 2,6 milhões comparativamente com as estimativas de 2014, cujo montante estimado de investimento era de 13,7 milhões de renminbi. “Quanto ao drástico aumento do valor total das estimativas do investimento, por explicar ficou quais seriam os benefícios concretos do novo plano, a MID carece de clareza quanto aos resultados a alcançar e quanto aos fundamentos da análise levada a cabo”, indica a auditoria.

De acordo com o relatório, os custos de investimento previstos em todos os projectos de construção por conta própria rondarão os 6,5 milhões de renminbi, mas se a MID continuasse a adoptar o mesmo modelo de desenvolvimento em relação aos terrenos cujo modelo de desenvolvimento ainda não tinha sido definido, os seus accionistas teriam que investir mais 8,2 milhões de renminbi, refere o CA.

A auditoria também incide sobre o ‘resort’ da Ruilian Wellness, presente no Parque Industrial. O CA diz que a MID nunca considerou nem analisou as vantagens e desvantagens da exploração de um hotel por conta própria ou por conta de uma empresa. “Pelo contrário, optou por explorar o empreendimento por conta própria sem considerar a segunda possibilidade”, nota o organismo, criticando: “Verificaram-se apreciações contraditórias quanto aos fundamentos que levaram a essa decisão”.

O CA lembra que um dos factores “cruciais” para a análise de questões relacionadas com o ‘resort’, em 2017, foi a taxa de retorno de 8,3% estimada pela empresa de consultoria, que teve por base um período de dez anos de exploração. Porém, “a MID não foi capaz de fornecer os documentos de análise e registos de trabalho relacionados com esta questão, nem obteve o relatório final do estudo que devia ter sido entregue pela empresa de consultoria em causa”. Já este ano, a empresa de consultoria reviu em baixa a taxa de retorno da empresa para os 6,2% num período de 20 anos. “Tal resultado é muito inferior às expectativas iniciais em relação ao projecto de empreendimento”, nota o CA.

“Sendo uma empresa de capitais públicos, antes de se decidir por investimentos que envolvam montantes significativos do erário público, a MID deve explicar aos accionistas de forma clara e detalhada o investimento em causa, como será gerido o lucro, para assim provar que o investimento se justifica”, sugere o CA. O organismo conclui ainda que, tendo em conta que existem “incertezas” quanto à possibilidade de o modelo de desenvolvimento actual “chegar a um ponto de equilíbrio” ou até que “venha a gerar lucro”, “a MID tem de rever ponto por ponto várias questões”. Tais como: “A necessidade de constituir um grande número de subsidiárias e o estabelecimento de um mecanismo de fiscalização viável, o que pretende com o Parque Industrial e o seu modelo de exploração, bem como fazer uma análise dos riscos incorridos com o investimento no empreendimento hoteleiro”.

Em conclusão, o CA diz que o MID “deve analisar com rigor os modelos e o plano de desenvolvimento do terreno do Parque Industrial, e fazer com que as tarefas confiadas pelo Estado sejam cumpridas com rigor para, deste modo, contribuir para o bom desempenho na cooperação entre Guangdong e Macau”.

Parque Industrial fará “reflexão séria”

Em resposta às conclusões do Comissariado de Auditoria (CA), a Macau Investimento e Desenvolvimento (MID) indicou que a empresa “atribui grande importância e aceita sinceramente as opiniões e sugestões” da auditoria. A MID diz que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa na Ilha da Montanha foi o primeiro projecto realizado no âmbito da cooperação entre Guangdong e Macau, em 2011, tem seguido sempre a estratégia da direcção estabelecida pelos dois governos, “insistindo em garantir a utilização racional dos recursos públicos, esforçando-se para criar um bom ambiente comercial adequado à formação do desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa em Macau”. Quanto às críticas sobre o modelo de desenvolvimento “arrendamento sem venda”, a MID responde que é a “política de terrenos estabelecida pelo Governo da RAEM na fase inicial da construção do parque industrial, tendo sido seguida até hoje”. “O processo de desenvolvimento de um Parque demora muito tempo, durante o qual as expectativas poderão ser alteradas por motivos imprevistos”, lê-se na resposta do MID, que assegura: “O Parque Industrial fará uma reflexão séria dos trabalhos futuros e melhorará de forma ainda mais efectiva conforme as opiniões do Comissariado de Auditoria”.

Lei Wai Nong já deu instruções à MID para avaliar modelos de gestão e operação

Após ter sido conhecido o relatório do Comissariado de Auditoria (CA) sobre a Macau Investimento e Desenvolvimento (MID), o gabinete do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, divulgou um comunicado sobre as conclusões da auditoria e em que indica que já foram dadas “instruções a essa empresa para avaliar, de forma aprofundada e efectiva, os modelos de gestão e de operação ora adoptados, propondo planos de reforma e ajustamento globais, reforçando o mecanismo de fiscalização, racionalizando o aproveitamento dos recursos públicos de modo a elevar a sua eficiência”. O secretário diz que será dada prioridade ao melhoramento dos mecanismos de gestão da empresa e das suas filiais, “intensificando também as acções de fiscalização das mesmas”. Lei Wai Nong avisa que os cargos do pessoal da direcção da MID devem ser desempenhados por “indivíduos dotados de senso comercial, conhecimento sobre eficiência económica e capacidade de gestão empresarial”