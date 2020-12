DSEJ quer jovens com “pensamento ponderado” e “atitude prudente”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) trocou a expressão “pensamento crítico” por “pensamento ponderado” na versão chinesa da Política da Juventude 2021-2030. Após a reunião dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude, Cheong Man Fai, chefe do departamento de Juventude da DSEJ, explicou que é recomendada uma “atitude prudente” aos jovens.

No fim da reunião dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude, Cheong Man Fai, chefe do departamento de Juventude da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), explicou que, apesar de os alunos de Macau serem incentivados a pensarem de forma independente, é-lhes recomendada uma “atitude prudente”, cita a Rádio Macau.

“Sempre enfatizámos o ‘critical thinking’, [no sentido de] pensamento independente, e é neste pressuposto que os alunos devem ter conhecimentos suficientes e uma visão alargada para poderem julgar o que é correcto e incorrecto. Têm de conhecer primeiro e depois julgar e ter uma atitude muito prudente”, justificou a responsável da DSEJ, citada pela emissora. Cheong Man Fai defendeu que a expressão “pensamento ponderado” é “melhor” para o Política da Juventude 2021-2030.

Segundo a Rádio Macau, Cheong Man Fai argumentou ainda: “Não estamos a mudar, a limitar ou colocar uma restrição à liberdade de pensamento – muito pelo contrário. O ‘pensamento crítico’ seria ainda mais restritivo, porque o ‘pensamento moderado ou prudente’ também se articula com conteúdos que não contradizem o ‘pensamento crítico’”.

Durante a reunião dos Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior, foi feita uma apresentação dos trabalhos prioritários da acção governativa para 2021 nos domínios do ensino não superior e dos assuntos juvenis. Em comunicado, a DSEJ indica que, no próximo ano, vai continuar a “melhorar a qualidade pedagógica e iniciará o novo ciclo dos trabalhos de elaboração do ‘Planeamento a médio e longo prazo para o ensino não superior (2021-2030)’, promovendo o desenvolvimento sustentável da educação de Macau”.

Os responsáveis da DSEJ fizeram uma retrospectiva de 2020 e lembraram que, no âmbito da juventude, foi realizada a consulta pública sobre a Política de Juventude, foi criada a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau, foi reforçada a formação de quadros jovens qualificados em política e criada a plataforma para apresentação de opiniões dos jovens, por exemplo. No âmbito do ensino não superior, a DSEJ recordou que tem apostado no projecto de “escola inteligente”, tem apoiado os intercâmbios com o interior da China e promovido a educação sexual, por exemplo.

Leong I On, chefe da divisão de Ensino Secundário e Técnico-Profissional, apresentou o “Estatuto das Escolas Particulares do Ensino Não Superior”, que entrará em vigor a 1 de Setembro de 2021. O diploma estabelece o regime do conselho de administração da escola e normaliza as orientações de funcionamento – com a criação de um grupo especializado em gestão de crises escolares e a elaboração de um código de segurança e medidas de fiscalização, exemplifica a DSEJ.

A.V.