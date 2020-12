Coutinho pede ao Governo soluções para compra de casas na China continental

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado José Pereira Coutinho entregou uma petição ao Governo na qual se pede ajuda para resolver e prevenir problemas dos residentes na aquisição de casas na China continental. “A intenção é tentar encontrar soluções para alguns litígios e para prevenir as pessoas que ainda não compraram casas, para não saírem também prejudicados” disse o deputado.

“Nos últimos tempos, o nosso gabinete de atendimento aos cidadãos tem estado a receber, de uma forma contínua, muitas queixas relacionadas com a aquisição de moradias nas regiões adjacentes a Macau, que, para além de terem sido detetadas graves deficiências nas instalações, o destino legal é somente para efeitos comerciais”, pode ler-se no documento que conta com mais de uma centena de assinaturas. “De referir que uma grande maioria dos residentes locais foram aliciados a adquirir habitação no interior do continente pelas empresas de documento predial, por serem óptimos investimentos”, salienta-se.

Os contratos contêm cláusulas arbitrais sujeitas ao regime local de aquisição e são impeditivas, de uma maneira geral, de recurso aos tribunais cíveis, apontou Pereira Coutinho. “Os sistemas jurídicos são distintos e é preciso encontrar uma forma de resolver isto, e acautelar que de futuro não se repitam estes casos”, frisou Coutinho. Razão pela qual se pede, na petição, que o Chefe do Governo encontre uma solução “no quadro das múltiplas comissões de trabalho que foram constituídas nos últimos cinco anos, no âmbito da expansão comercial e social da Grande Baía”.