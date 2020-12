Benfica atropela Casa de Portugal e garante taça da AFM

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

O Benfica de Macau goleou a equipa da Casa de Portugal por 23-1 no último jogo da taça da Associação de Futebol de Macau, garantindo assim uma diferença de golos mais do que suficiente para se superiorizar ao Chao Pak Kei no topo da tabela. A partida assinalou também a despedida de Cuco, actual treinador das ‘águias’, como jogador da equipa.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Dizer que foi uma goleada das antigas é pouco para descrever o que se passou no Estádio da Taipa na noite de sexta-feira. A precisar de uma vitória por números expressivos devido à igualdade pontual com o Chao Pak Kei, que à mesma hora defrontava o Sporting de Macau no campo do Canídromo, o Benfica de Macau acabou por não vacilar e golear a formação da Casa de Portugal por 23-1.

Ao intervalo já o marcador tinha ultrapassado os dois dígitos (12-0), dissipando quaisquer dúvidas que pudessem subsistir sobre quem seria o vencedor da taça da Associação de Futebol de Macau (AFM). Na outra partida, o Chao Pak Kei venceu o Sporting de Macau por 4-0, terminando assim com os mesmos pontos das ‘águias’ na tabela classificativa, mas com pior diferença de golos. A derrota atirou os ‘leões’ para fora do pódio, que ficou completo com o Ching Fung, após vitória por 2-1 frente ao Ka I.

“Não foi uma partida fácil inicialmente, sabíamos que se entrássemos com calma e fizéssemos um golo, os outros viriam a seguir. Felizmente a pontaria esteve afinada, a malta correspondeu bem no momento certo e facturaram o que precisávamos, portanto não foi preciso pensar no adversário, como é que estava o outro jogo, fizemos o nosso trabalho e no fim estamos aqui para fazer a festa”, disse Cuco no final do jogo.

A partida foi igualmente especial para o treinador-jogador do Benfica já que cumpriu também o seu último jogo como atleta, tendo ainda tido a oportunidade de fazer o gosto ao pé na despedida. O médio, porém, não festejou o golo à sua antiga equipa. “Foi emocionante porque veio muita coisa à cabeça, comecei a jogar com cinco anos, e fazer um golo na despedida contra a equipa na qual comecei cá em Macau, veio tudo à cabeça, desde o início até ao fim”, disse ao PONTO FINAL.

Sobre a competição em si, o treinador do Benfica aproveitou por destacar a possibilidade de ter havido esta taça num ano complicado devido à pandemia. “Sentimo-nos felizardos porque, no meio disto, Macau está bem de saúde. Temos a oportunidade de fazer o que mais gostamos, que é jogar futebol, e terminar o ano desta maneira, ainda mais com uma vitória, é espectacular”, prosseguiu. Questionado sobre se irá continuar a orientar o clube, Cuco foi peremptório: “Agora é festejar, e depois conversamos para traçar um plano para 2021”.

Um dos jogadores em evidência nesta derradeira partida foi Carlos Leonel, que tal como Cuco já representou no passado a formação da Casa de Portugal. “É pena não ter sido um jogo mais equilibrado para o desporto em si em Macau, mas para nós ainda bem que foi assim porque estávamos a precisar de golos, portanto foi um jogo tranquilo e acho que merecíamos acabar desta forma porque somos uma equipa assim, uma equipa de ataque e de golos, e isso mostrou-se aqui no último jogo”, começou por dizer o avançado das ‘águias’.

Carlos Leonel concordou que o resultado “não dignifica o futebol em Macau” devido à diferença entre duas equipas da mesma divisão, mas considera que tal se deveu também às circunstâncias deste ano, mostrando-se confiante que será diferente no próximo campeonato. “Esperemos que para a próxima competição o formato seja diferente, em que as equipas já podem descer, e outras podem subir, e as equipas têm inevitavelmente de se apetrechar melhor para evitar este tipo de resultados”, apontou.

À semelhança do seu treinador, Carlos Leonel mostrou-se também satisfeito pelo facto de ter havido a possibilidade de realizar uma competição num “ano especial” marcado pela pandemia. “Só pelo facto de estarmos aqui e pisarmos a relva com saúde já é uma vitória. Há que dar os parabéns não só ao Benfica, como também à Associação [Associação de Futebol de Macau], ao Governo de Macau e às pessoas, acho que nós demos a volta por cima desta pandemia, é um exemplo a seguir não só aqui na Ásia, como também na Europa. Sinto-me com uma gratidão enorme por estar aqui em Macau”, concluiu o avançado português.

Após a partida, jogadores e respectiva equipa técnica do Benfica de Macau receberam a taça da AFM e festejaram mais um título alcançado no território.