Secretário salienta desejos comuns entre Macau e Zhuhai no desenvolvimento do sector financeiro

FOTOGRAFIA: IPIM

Na Cimeira dos Empresários de Macau e Zhuhai 2020, o secretário para a Economia e Finanças sublinhou as preocupações e desejos que as duas cidades têm em comum. Segundo Lei Wai Nong, tanto Macau como Zhuhai estão apostados em acelerar o desenvolvimento dos serviços financeiros modernos e na promoção da industrialização da medicina tradicional chinesa.

Realizou-se ontem a Cimeira dos Empresários de Macau e Zhuhai 2020, organizada conjuntamente pela Secretaria para a Economia e Finanças do Governo da RAEM e pelo Governo Popular Municipal de Zhuhai. Segundo um comunicado divulgado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que coordenou a cimeira, o evento contou com mais de 1.600 participantes, entre dirigentes do Governo Central, província de Guangdong, da RAEM, empresários e líderes sociais.

No discurso, o secretário para a Economia e Finanças explicou que a iniciativa tinha como objectivo aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre Macau e Zhuhai em áreas como economia e comércio, inovação tecnológica, comércio electrónico transfronteiriço, turismo cultural e convenções, por exemplo.

Lei Wai Nong assinalou que as duas cidades “partilham preocupações e desejo comuns em vários aspectos”, como a “aceleração do desenvolvimento dos serviços financeiros modernos”, a “promoção da industrialização da medicina tradicional chinesa”, o “impulso da profissionalização e mercantilização da indústria de convenções e exposições”, o “fomento do comércio electrónico transfronteiriço”, o “incentivo da inovação científica e tecnológica” e a “transferência de resultados”. O governante disse esperar que Macau e Zhuhai tomem iniciativas no sentido de participar activamente na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da Zona de Consolidação da Cooperação Guangdong-Macau em Hengqin.

Zhang Xin, vice-governador do Governo Popular da Província de Guangdong, pediu aos empresários dos dois lados que contribuam para o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. “Espera-se que os empresários dos dois locais façam bom uso desta plataforma, de forma a reforçar a comunicação de informação, chegar a consensos sobre o desenvolvimento e promover a cooperação de projectos, contribuindo para as forças económicas se complementarem e para o desenvolvimento coordenado dos dois locais”, cita o comunicado.

Já Guo Yonghang, secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês, destacou que “a cooperação entre Zhuhai e Macau no desenvolvimento de Hengqin tem influência na prosperidade e estabilidade de Macau, bem como na estabilidade a longo prazo de ‘Um País, Dois Sistemas’”. “A posição estratégica de Zhuhai e Macau irá destacar-se no duplo ciclo interactivo entre o país e o resto do mundo, servir a iniciativa ‘Faixa e Rota’ do país, criando um novo cenário de abertura. Zhuhai e Macau estão perante grandes oportunidades para aprofundar a cooperação e um forte impulso no desenvolvimento industrial”, concluiu o responsável.

A.V.