Novo Macau diz que políticas para a juventude deveriam cultivar “pensamento independente e crítico”

A Associação Novo Macau contesta o plano da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para as políticas da juventude para a próxima década. Para a associação, a política de juventude para os próximos dez anos deveria ter como foco o cultivo de uma nova geração com pensamento crítico e independente.

A Associação Novo Macau manifestou o seu descontentamento face ao plano de políticas para a juventude para o período entre 2021 e 2030. Num comunicado, a associação democrata diz que a política para a juventude deveria ter como foco o “cultivo de uma nova geração com pensamento independente e crítico”. Um dos objectivos do plano apresentado há um mês pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) é, recorde-se, reforçar o amor dos jovens à pátria. O plano está sob consulta pública, que termina hoje.

A Novo Macau salientou que “o cultivo de uma nova geração capaz de pensamento independente e crítico e com espírito inovador deveria ser o elemento central da política de juventude”. A associação refere ainda que o Governo “deveria também cultivar o sentido de pertença e a participação dos jovens na sociedade, promovendo a educação para os direitos humanos, reforçando a educação local”.

A nota cita Icy Kam, presidente da associação, que faz um paralelo com o plano de Hong Kong, onde são abrangidos três sectores: educação, carreira e propriedade de habitação. Abrange também três políticas: deliberação, discussão e participação política. Além disso, em Taiwan, as políticas para a juventude contemplam também medidas para melhorar os níveis de felicidade dos jovens, aponta. Em Macau, as políticas para a juventude estão centradas sobretudo na educação e na escolaridade. “Há, nomeadamente, uma falta de menção aos problemas de habitação, que são de grande preocupação para os jovens”, apontou Icy Kam.

Rocky Chan, membro da associação, disse que “para alcançar a visão de reforçar o sentimento de pertença e participação da juventude na nossa sociedade, o Governo tem a responsabilidade de reforçar a consciência da juventude em relação aos direitos humanos, à alfabetização democrática e à educação local”. Assim, “o espírito de cuidado e participação na sociedade poderia ser cultivado e a sua identidade social poderia ser gradualmente estabelecida”.

“Só através da reforma e da construção de um sistema político mais democrático, aberto e transparente, e de um mecanismo de consulta, é que os jovens – especialmente a maioria dos jovens que não participam em diferentes associações e outros jovens desfavorecidos – podem ter mais oportunidades para participarem na sociedade”, apontou Rocky Chan.

Sulu Sou reiterou que a política para a juventude deveria “cultivar uma geração jovem com pensamento independente e espírito crítico, bem como com inovação e capacidades construtivas” e “criar conjuntamente um ambiente humanista e social de alta qualidade”. Na opinião do vice-presidente da Novo Macau, “o pensamento independente e o espírito crítico são os elementos essenciais para o cultivo do pensamento inovador, desenvolvimento diversificado e uma perspectiva global”.

O deputado referiu ainda que, apesar de o Governo depender de associações para a aplicação da política para a juventude, “não há qualquer menção ao reforço da supervisão da utilização do financiamento para as associações de jovens”.

A consulta pública relativa à Política de Juventude de Macau (2021-2030) termina hoje. O primeiro dos objectivos apresentados pelo Governo é reforçar o sentimento patriótico dos jovens. Entre os objectivos está também “exercitar a virtude”, “aumentar as capacidades integradas”, “criar uma atmosfera inclusiva” e “participar no desenvolvimento do país”, por exemplo.