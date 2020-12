Mandarina lança álbum de recordações para registar evolução das crianças do Costa Nunes

A editora de livros infantis Mandarina lançou este mês um projecto feito à medida de acordo com os requisitos do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. Trata-se de um álbum de recordações onde a ideia é preencher o progresso e os marcos importantes dos alunos do jardim de infância. É um livro para ser começado no primeiro ano e preenchido pelas educadoras até o final do terceiro ano lectivo.

Catarina Mesquita, fundadora da editora Mandarina Books, falou com o PONTO FINAL acerca do seu novo projecto, um livro no género de um álbum de recordações para os alunos do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes registarem os seus marcos de crescimento.

“A ideia surge um bocadinho para dar continuidade àqueles livros de bebé que já existem em que os pais preenchem com a primeira vez que andaram, quanto pesava, quando nasceu, e eu senti que não existem livros de continuidade. Chega a uma fase da vida em que basicamente a criança começa a andar e acaba de haver esse registo”, disse Catarina Mesquita.

No caso deste livro a ideia passa por serem acrescentadas informações das crianças enquanto estão no jardim de infância. “É um livro que é para ser começado no primeiro ano, quando eles entram no K1 no Costa Nunes, com as educadoras a preencherem, e depois ir até ao fim”, prosseguiu.

O livro começa com uma breve história de uma página do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, e depois continua com os espaços para preencher com, por exemplo, a altura, quanto é que calçavam. E depois, a última página, é quanto medem ou quanto é que calçam quando saem do jardim de infância depois de completados os três anos. “Ou seja, é para veres um bocadinho a evolução da criança ao longo desses três anos”, explicou. Sobre o livro, a autora diz que “não é assim nenhuma obra literária” porque são sobretudo “espaços para preencher” e “indicações”.

O livro bilíngue apresenta o português como a primeira língua, seguindo-se depois o chinês com tradução feita por Tian Yuan, que já fez a tradução noutros livros da editora, tal como o ilustrador Fernando Chan.

Ao descrever o livro, Catarina Mesquita explica que achou que valia a pena fazer uma pequena introdução da história do Costa Nunes. “Há muita informação que está um bocadinho dispersa e perdida, e não consegui fazer um trabalho muito exaustivo sobre isso, mas acho que para o que é, e para as crianças também, não é preciso assim grande detalhe. Basicamente é uma página com uma história muito curtinha, resumida, acerca deste jardim de infância, algumas curiosidades, e esse é o texto assim mais longo que existe”, prosseguiu.

O álbum apresenta várias páginas em branco apenas com a indicação para as educadoras colarem fotografias de visitas de estudo ou das diferentes festividades que os alunos comemoraram na escola, por exemplo, como a festa de Natal, a festa do fim do ano ou até a ida ao Grande Prémio. “Há uma série de festividades que eles assinalam, e cada educadora depois terá o seu critério de preenchimento”, indica Catarina Mesquita.

O livro não vai estar à venda para o público em geral porque foi uma obra por encomenda da Mandarina, a primeira feita pela editora. “Era uma ideia que eu já tinha e que entretanto depois, em conversas com educadoras e com a própria direcção do Costa Antunes, foi logo aceite com muito agrado. Acabaram por participar muito também porque sendo uma coisa muito específica, neste caso da instituição, todos os espaços no livro estão de acordo com o que acontece lá. Visto isto, não faz sentido vender ao público em geral”, disse a autora. As 500 cópias do livro serão depois vendidas pelo jardim de infância aos pais dos seus alunos actuais.

Para a Mandarina, o projecto acaba também por abrir o precedente da possibilidade de fazer livros encomendados “porque até agora nós fizemos livros para o público em geral, e agora fizemos um livro, neste caso para um cliente ou uma instituição, e a nossa ideia é dar continuidade a isto”.

Catarina Mesquita acrescenta ainda que tem como objectivo que este livro seja o primeiro que ocupa uma determinada fase, e em cada etapa escolar surgir a possibilidade de haver um livro com espaços diferentes para preencher, com aquisições diferentes ao logo da vida. “Um resumo das histórias que eles vivem”, concluiu.