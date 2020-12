Governo pensa em plano de contingência para as eleições do próximo ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, falou ontem, à margem de uma reunião de uma comissão na Assembleia Legislativa (AL), sobre as eleições que vão acontecer em 2021. De acordo com uma nota divulgada, o secretário começou por referir que os trabalhos preparatórios para as eleições para a Assembleia Legislativa (AL) estão a correr “dentro da normalidade seguindo os trâmites previstos”.

André Cheong indicou também que é difícil prever qual a evolução da situação epidemiológica no próximo ano e, por isso, “o Governo irá delinear planos de contingência para que as tarefas relativas às eleições e à prevenção epidémica sejam executadas da melhor forma”, lê-se no comunicado. O secretário indicou também que a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa será criada no final do corrente mês e alertou para o facto de o recenseamento eleitoral terminar no final deste ano, aproveitando para apelar aos cidadãos para se registarem como eleitores.

O secretário falou também sobre a protecção dos animais. André Cheong disse esperar uma maior comunicação com as associações da área e adiantou que serão programados encontros com os representantes das associações, a fim de pedir opiniões sobre a lei de protecção dos animais e do plano de libertação e esterilização dos animais. Cheong “sublinhou que o Governo e as associações comungam do mesmo objectivo, por isso, o Governo terá uma atitude sincera no intercâmbio e comunicação com as mesmas”, lê-se no comunicado.

André Cheong comentou também um acidente que aconteceu num estaleiro de obras de esgoto público, adjudicadas pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). O secretário disse apenas que deu instruções ao IAM para acompanhar o caso.

