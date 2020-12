Fotografia: Eduardo Martins

Em entrevista ao PONTO FINAL, Amélia António não quis esclarecer a polémica relativa ao encerramento prematuro da exposição da World Press Photo, que, segundo avançou na altura a Rádio Macau, poderá ter tido a ver com a exposição de fotografias dos protestos de Hong Kong. Agora, a presidente da Casa de Portugal, afirmou que a associação nunca sofreu qualquer pressão do Executivo, a quem agradeceu o apoio prestado ao longo dos anos. Amélia António indicou ainda que vai pedir ao Executivo instalações para a Escola de Artes e Ofícios e adiantou também que o pedido para a emissão de licença para o restaurante Lvsitanvs já deu entrada. A presidente da Casa de Portugal desde 2005 ainda não encontrou substituto à frente da associação, mas garante: “Eu não gostava de ser o Pinto da Costa da Casa de Portugal”.

No início de Outubro, a exposição do World Press Photo, organizada pela Casa de Portugal, foi prematuramente encerrada e a Rádio Macau noticiou que o facto poderia estar ligado à presença de fotografias dos protestos de Hong Kong. Agora, em entrevista ao PONTO FINAL, Amélia António não quis esclarecer o motivo do encerramento abrupto da exposição. Reiterou que se tratou de um “problema interno” e afirmou: “Pode ser que um dia a história também permita desclassificar este assunto”. Amélia António acrescentou que, desde que é presidente da Casa de Portugal, nunca sentiu pressões do Governo. Até porque, “em Macau, a liberdade de expressão tem sido respeitada”, sublinhou. Ressalvando que não advoga a auto-censura, Amélia António deixou críticas ao tratamento da informação dado pela imprensa local. “Temos de saber onde estamos”, afirmou. Na entrevista, Amélia António avançou ainda que vai pedir instalações ao Governo para a Escola de Artes e Ofícios. Segundo as suas contas, a utilização de um espaço do Governo poderia fazer com que a associação poupasse dois milhões de patacas por ano. A responsável indicou que é preciso “diversificar” a fonte das receitas. Em Março do próximo ano chega ao fim o seu mandato à frente da Casa de Portugal. Amélia António ainda não decidiu se se vai recandidatar, mas ainda não encontrou sucessor. “Eu não gostava de ser o Pinto da Costa da Casa de Portugal”, rematou.

O fim da exposição do World Press Photo acabou por nunca ser esclarecido…

Nem será.

Mas pergunto directamente: houve ou não intervenção do Governo ou da Fundação Macau no encerramento prematuro da exposição?

Eu dei uma explicação, que foi um problema de gestão. E o que está dito é o que está dito.

Mas quais foram esses problemas de gestão?

É um problema interno. O que são questões de gestão interna não discutimos cá fora.

Foi um tema que provocou muitas dúvidas, quer em Macau, quer em Portugal.

As pessoas podem questionar o que quiserem e eu posso responder aquilo que posso.

Mas não quer esclarecer toda a situação?

Não, não quero.

Não teme que as pessoas achem que a Casa de Portugal sofreu pressões? Ou até que se auto-censurou?

A Casa de Portugal escolhe as posições que pode e deve tomar em cada momento, tendo em atenção o seu posicionamento, forma de estar, interesses da Casa e da comunidade. Essas são questões que, para nós, são muito importantes e que estão sempre à frente seja do que for. O que está dito é o que está dito.

Explicaram as razões do encerramento prematuro ao Consulado?

Demos conhecimento ao Consulado de que a exposição ia ser fechada. Não temos de dar explicações, temos de informar aquilo que entendemos que devemos informar.

É presidente da Casa de Portugal desde 2005. Alguma vez sentiu pressão do Governo, directa ou indirectamente?

Não. Fomos sempre tratados com correcção, com estimo e com apreço, isso tem sido uma constante ao longo dos anos. A Casa de Portugal não teria atingido a dimensão que atingiu, em termos de serviços que presta, se a sua actuação não tivesse o reconhecimento e o apoio das entidades [do Governo]. De outra maneira seria um grupo desportivo qualquer. Não tinha a actividade cultural e de formação que tem vindo a desenvolver e que foi crescendo ao longo dos anos. Isso só foi possível com os apoios de Macau. Nós reconhecemos isso e estamos gratos por todo o apoio que tem sido dado, porque tem sido muito importante para a comunidade.

Este não esclarecimento pode abrir espaço a dúvidas relativamente àquilo que aconteceu.

As pessoas são livres de pensarem o que quiserem. Cada um pode fazer a sua interpretação, mas é especulação. Mas tirar conclusões de declarações da Casa, não. A liberdade de cada um é total, cada um fez as suas interpretações, especulações, etc. Mas, de tudo o que foi dito, nada se baseou em qualquer declaração minha ou de outro elemento da Casa de Portugal.

Por isso mesmo, volto a perguntar: não quer esclarecer o que aconteceu para que a exposição fosse cancelada antes do tempo?

Não, não quero. Eu sou muito firme naquilo que digo e dos caminhos que escolho. Ao longo destes anos, sempre que entendi que devia falar sobre um assunto qualquer, sempre falei. Neste momento, entendo que não devo ir além disso, portanto, reservo-me.

Esclarecerá o assunto mais tarde?

Nunca se sabe. Há aquelas coisas que a história a certa altura desclassifica, pode ser que um dia a história também permita desclassificar este assunto. Para já, é isto.

A razão é assim tão monumental?

Monumental ou minimalista, tanto faz. É a posição [da Casa de Portugal].

José Augusto Duarte, embaixador português em Pequim, foi questionado sobre o assunto e disse que não é realista tentarmos exportar valores para o regime legal local. Concorda?

Isso tem de ser interpretado com algum cuidado porque é evidente que há, na sociedade local, maneiras de estar, maneiras de encarar problemas e maneiras de encarar determinado tipo de assuntos, que são diferentes dos nossos. É evidente que o sistema jurídico de Macau, de certa maneira, espelha princípios que têm a ver com a nossa maneira de estar no mundo e que têm a ver com o sistema jurídico português e eu acho que deve ser feito sempre um esforço para que isso não se perca. Portanto, acho que há uma defesa do sistema que é absolutamente justa e clara face a tudo o que foi acordado politicamente entre Portugal e a China, não há dúvidas em relação a isso. Pode-se interpretar as declarações do embaixador de uma outra maneira, por exemplo: a violência doméstica, se calhar a sociedade [de Macau] não a vê da mesma maneira que o Ocidente, vê com outra complacência ou de outra forma. Isso, se calhar, reflectir-se-á na medida da pena. O mesmo se passa com as drogas, a maneira como o Ocidente olha para o comércio e uso das drogas, se calhar, também é visto com outra medida, diferente da sociedade local. Eu percebo que se diga que não se pode exportar [valores]. Não é que as coisas sejam más ou não sejam más, a medida de olhar para elas é que inevitavelmente é diferente. Se o sistema não for receptivo ao sentimento e à maneira cultural da população a que se destina, cria-se um fosso. Temos de ter essa noção. Tem de haver um equilíbrio e o equilíbrio é na medida das coisas. Não são os valores em si que estão em crise, é a maneira de cada sociedade dimensionar a aplicação e consequências a retirar de tudo isso.

Das suas palavras depreendo que acredita que em Portugal se dá mais valor à liberdade de expressão do que em Macau e, portanto, há que fazer uma mediação entre os dois regimes legais. Mas como é que se faz essa mediação?

Em Macau, a liberdade de expressão tem sido respeitada. Até agora não podemos dizer que não é. Podemos dizer outra coisa: o que às vezes falha em Macau é um sentido de oportunidade do momento em que se deve dar ênfase a determinada coisa ou não.

Como assim?

Há momentos em que, ao destacar-se um facto e um acontecimento, olhando para ele de uma determinada forma, isso leva a efeitos contraproducentes. Percebo que, perante a sociedade e as forças políticas e organizadas locais, há coisas que são como espicaçar, que dão um efeito contrário. Acho que é preciso perceber a forma e a maneira de abordar os problemas. O que acontece às vezes na imprensa é que há pessoas que não fazem esta mediação, não pensam no interesse da comunidade, no interesse geral, na repercussão de uma determinada coisa. Há alguma falta de conhecimento da sociedade local. Há uma grande rotação de jornalistas, quer nos jornais, quer na rádio, quer na televisão. Para conhecer bem a realidade local e saber avaliar e perceber como é que devem lidar com determinados assuntos, é preciso tempo e é preciso ganhar uma certa rodagem, conhecer muita gente, falar, ouvir, etc. Há gente que passa por aqui por um tempo relativamente pequeno, depois são substituídos por outros, começa outro ciclo, e muitas dessas pessoas, quando chegam, começam a trabalhar sem terem tempo de adquirir conhecimento que lhes permita ter uma ideia de como devem gerir a informação. Não é não dizer que aconteceu isto ou aquilo, é a forma de trabalhar essa notícia.

Essa visão pode ser interpretada como auto-censura.

Não. Eu acho que não. Nós temos de saber onde estamos. E, para ser ouvido, temos de saber como falamos. Não falamos a uma criança da mesma maneira que falamos a um adulto, e não estamos a fazer auto-censura. Não estando a esconder nada, cada acontecimento pode ser tratado da forma que é mais adequada. E isso é que, às vezes, acontece. E, quando acontece, não é bom. Eu não estou a dizer que é para exercer censura ou auto-censura. O escolher a forma de falar, às vezes, é a maneira mais eficaz de se dizer o que se quer.

Foi isso que a Casa de Portugal fez, no caso do encerramento da exposição do World Press Photo?

Se calhar, talvez. Se calhar até há quem tenha falado demais, não sei.

Como por exemplo?

Este é um assunto que eu não discuto mais.

Referiu que Macau gozava de plena liberdade de expressão, mas há quem diga que, nos últimos anos, ela tem sido mais restringida. Proibiu-se a vigília pelas vítimas de Tiananmen, por exemplo…

Pois. Na altura, foi justificado. Nós podemos achar que a justificação não é muito aceitável, ou que não faz muito sentido, mas isso, lá está, é do domínio de cada um. Nós não podemos esquecer o momento que atravessamos e não podemos esquecer que nós sofremos, indiscutivelmente, as consequências do que se passa em Hong Kong. Nós sempre sofremos repercussões do que de bom e de Macau – sobretudo de mau – se fazia em Hong Kong. Eu tenho 38 anos de Macau e sempre vi Macau sofrer consequências das escolhas de Hong Kong. O que se passou nestes últimos dois anos em Hong Kong é inevitável que tenha repercussões em Macau. Embora esteja absolutamente convencida de que as autoridades da China têm a perfeita consciência de que são mundos diferentes, o que é certo é que não podem ignorar que Macau está aqui ao lado de Hong Kong. A proximidade é muito grande.

Também por isso é que se pode pensar que o encerramento do World Press Photo foi um sinal de que os protestos não podem passar para este lado.

Não me pronuncio sobre isso.

Já tinha dito que no próximo ano não ia haver a exposição da World Press Photo. Esta situação fará com que a Casa de Portugal não volte a tentar trazer a exposição a Macau?

[O facto de em 2021 a exposição não se realizar] é por questões económicas. Nós não sabemos como é que vai ser o ano de 2021 em termos de orçamento e estamos bastante preocupados com isso. Como o Chefe do Executivo já tinha feito aquele aviso de que era preciso cortar nas despesas, não sendo o World Press Photo um evento absolutamente ligado à cultura portuguesa, era dos primeiros a cair.

E nos anos seguintes, será possível realizar a exposição?

Eu não tenho uma bolinha de cristal. Tudo depende da evolução das coisas, das questões económicas e dos interesses. Nós, durante 13 anos, fizemos o World Press Photo. Quando começámos a fazer, havia um grande interesse jornalístico, porque era informação que não chegava a Macau. Era do melhor do mundo que se fazia em fotojornalismo. Ao longo desses anos, foram premiados portugueses e foram premiados muitos chineses também. Não era de todo descabido que se trouxesse a Macau conhecimento disso. Para além de ser um enriquecimento para os jornalistas e fotojornalistas e público em geral, também estávamos a dar a conhecer os chineses e portugueses que foram premiados. Isso era importante. Fizemos esse trabalho durante 13 anos, acho que foi meritório e importante do ponto de vista da divulgação do conhecimento e etc.

Na sequência desses cortes nas despesas, que outras actividades estão em risco?

Com a alteração que foi feita, há áreas que ficam com o Instituto Cultural e outras áreas com a Fundação Macau. Cada associação só podia apresentar oito projectos em cada um dos sítios e, desses oito, só podem ser aprovados cinco. E mesmo os cinco, para serem aprovados, têm de atingir uma determinada pontuação de uma comissão de peritos. Devo dizer que me preocupa. Quando isto foi anunciado, todos os projectos tinham de ser apresentados online, mas foi um período muito curto. Para recolher a informação toda, é preciso mais algum tempo, fomos apanhados muito de surpresa com a mudança de esquema. É impossível fazer isto como deve ser, portanto eu não sei o que é que vai acontecer em relação a isso. Tudo o que se podia considerar um evento nós retirámos para meter de acordo com estas novas instruções e deixámos o funcionamento da escola [de Artes e Ofícios] como um projecto autónomo. Cada área da escola – joalharia, pintura, cerâmica – era um projecto. O orçamento da Fundação Macau que era dado à Casa tinha de ser aplicado exactamente na função para a qual estava prevista. Gerir uma escola nestes termos é um quebra-cabeças muito grande. O coordenador da escola estava dividido por cada andar, ganhava um quarto do ordenado pelo funcionamento de cada andar. Eu tinha de inventar maneiras de resolver as questões. Este ano, se a Administração entende que deve tornar as coisas mais funcionais e com sentido económico de aplicação dos fundos de maneira a que faça mais sentido, eu segui o que a Administração estava a ensinar e, portanto, fiz um orçamento único para a escola.

Continua sem a certeza de que a escola vai poder funcionar no próximo ano?

Enquanto eu não tiver resposta sobre isto, nada é seguro. O que eu fiz foi despir o orçamento da escola dos eventos todos e de tudo o que eventualmente se poderia considerar secundário ou dispensável e deixei o orçamento da escola no osso, não tem qualquer carne. É aquilo que é mesmo necessário para o funcionamento da escola.

Quando é que vai saber se é aprovado o orçamento da escola?

Não faço ideia, mas estou muito preocupada. Em dois dos andares onde está a escola, apareceu o senhorio a pedir aumentos de 20%, que eu não contemplei no orçamento. O problema é saber o que é que vem, porque qualquer corte naquele orçamento vai levantar problemas complicados.

Se o orçamento não for aprovado, ou mesmo se for aprovado mas com cortes, como é que a escola pode sobreviver? Há um plano B?

Por enquanto, ainda vivo da esperança de que as coisas funcionem, porque as pessoas que tomam decisões têm noção do trabalho que a escola desenvolve há muitos anos. Há 12 anos que a escola está em funcionamento e foi sempre crescendo e foi sempre desenvolvendo trabalho de qualidade. Não há outra entidade que desenvolva o tipo de ensino e de formação que nós damos, portanto, eu acho que quem toma decisões tem de equacionar isto tudo e tem de equacionar, juntamente com isto, o esforço enorme que nós fizemos para cortar. Eu volto sempre a uma batalha antiga: se nos dessem instalações, os custos da escola diminuíam drasticamente.

Foi feito esse pedido?

Isto tem sido enunciado ao longo dos anos. Directamente ao Executivo, este pedido ainda não foi formalizado.

Mas vai formalizá-lo em breve?

Eu pretendo formalizar esse pedido quando for possível. Isto tem sido dito e repetido a entidades diferentes, mas nunca foi pedido especificamente e claramente ao Chefe do Executivo. Nunca aconteceu porque íamos falando com entidades que pensávamos que podiam encaminhar o assunto, mas isto nunca se resolveu. Portanto eu acho que estamos no momento de não adiar o pedido ao Chefe do Executivo, porque nós correspondemos ao apelo dele para se diminuírem os gastos. Estamos a falar de cerca de dois milhões [de patacas] que podem ser cortados no orçamento se tivermos instalações. Se nós tivermos instalações consideradas pelos Serviços de Educação, podemos ter a escola registada. No Edifício Industrial [Nam Fung], não nos registam a escola. A lei diz que não podem haver escolas em edifícios industriais.

Já tem algumas instalações em vista?

Eu não conheço bem as instalações todas que há vagas no território. Acho que haverá serviços que se calhar sabem o que é que existe no território. Alguém me disse um dia que não se podia pensar em instalações porque criava um desequilíbrio com outras associações, mas o que é certo é que a grande maioria das associações – e então as associações de matriz portuguesa e dos países de língua portuguesa – têm instalações cedidas pelo Governo de Macau, nós somos a excepção negativa. Isso não seria um benefício para nós, mas um benefício para o erário público, porque aquilo que estamos a pagar aos donos do espaço era uma despesa que o apoio que Macau nos dá não precisava de cobrir. Quando fazemos este pedido, não estamos a pedir para nos darem mais, estamos a dizer que se nos derem isto poupa-se isto. O registo da escola é muito importante, primeiro porque pode ter outro tipo de apoios da educação, por outro lado, estando registada, pode certificar os cursos, a aprendizagem que as pessoas fazem ali de uma outra forma.

Portanto ainda não sabem quando é que vão fazer esse pedido de cedência de instalações para a Escola de Artes e Ofícios?

Não, estamos a prepararmo-nos para o fazer.

Não estará a Casa de Portugal demasiado dependente dos subsídios do Governo?

Esse é um drama.

Não há outras fontes de receita?

Pois, não tem havido. Essa é uma questão para a qual é preciso olhar, é uma das coisas que nos preocupa. E dou um exemplo, que este ano tem de ser resolvido, custe o que custar, que é a situação do Grupo Desportivo [da Casa de Portugal]. O Grupo Desportivo não se enquadrou em nenhum destes programas, não cabe no programa do Instituto Cultural, não cabe no programa da Fundação Macau. É uma associação – dependente da Casa de Portugal, mas é uma associação autónoma – e isso era obrigatório para ir aos campeonatos. Como o clube não cabe em nada disto, ficou de fora [da atribuição de apoios]. Esse é um dos assuntos que prioritariamente vai ter de se resolver, vou ter de encontrar apoios. No escalão onde jogam os seniores da Casa de Portugal, todas as equipas são profissionais. A nossa equipa, que joga nesse escalão, é integralmente amadora, nós não temos um jogador que seja pago. Todos trabalham, todos são amadores. Como eles se aguentam na primeira divisão, é um fenómeno, é espantoso e merece o apoio e o apreço das pessoas.

Poderá ser a partir daí que se conseguirão receitas para a Casa de Portugal?

Eu entendo que é preciso sensibilizar. Neste momento, se não houvesse Covid era fácil chegarmos a uma grande empresa e a empresa dar um subsídio suficiente para manter isto. Nesta situação actual, penso que vai ser difícil, vamos ao pão por Deus. Nós estamos numa fase de que temos de ir bater às portas todas. Se não conseguimos ter, nesta fase, um patrocínio que aguente isto, temos de juntar vários pequenos patrocínios. Isto é um trabalho desenvolvido ao longo destes anos todos, com imensa dedicação e não me cabe na cabeça que se deixem as pessoas penduradas e que se diga aos atletas que acabou.

E em relação à Casa de Portugal em si, haverá outras fontes de receita?

Estamos na mesma. A altura é muito má. A nossa dependência dos subsídios é parecida com a dependência de Macau do jogo.

Então, há que diversificar os apoios?

É isso, há que diversificar. Vamos ver como é que corre o projecto do Tap Seac, o Lvsitanvs, que tem sido uma guerra.

O restaurante ainda não está a funcionar porque não tem licença. Em que ponto está a situação?

O pedido entrou na semana passada [última semana de Novembro]. Cada vez que se ia apresentar, havia sempre alguma coisa que não estava na lista inicial. É inaceitável esta forma de funcionar, porque tivemos um concurso público, com caderno de encargos, com programa de concurso, fomos a concurso cumprindo tudo o que estava na proposta. Pediam-nos coisas que não faziam sentido. Andámos nisto seis meses e agora entregámos. O IAM [Instituto para os Assuntos Municipais] vai mandar cada projecto daqueles para um departamento, um para as Obras Públicas, um para os bombeiros, outro para a saúde, etc. Agora resta saber quais são as dificuldades que se vão levantar nesta segunda ronda. Tivemos outro problema à cabeça, e esse ainda não está resolvido: a escritura estava marcada para Novembro, nós dissemos que sim, mas não pôde ser feita. Depois, veio a Covid, e acabaram por marcar a escritura para final de Abril. Foram seis meses. Não posso ir a um serviço público com uma coisa a dizer que nos foi adjudicado o espaço para concurso com a chave sem ter um documento. Eu não podia tratar de coisa nenhuma porque não tinha documento. Mas entendem que o tempo contou, resultado: estamos a pagar renda há três meses.

Quando é que a Casa de Portugal já gastou com as rendas?

Já gastámos cerca de 100 mil patacas. São 30 mil por mês. E o prazo conta de Dezembro de 2019, faz agora um ano. O contrato é por três anos, mas um ano do que está previsto já voou. Isto não se pode manter. Eu estou só a pedir que me contem o prazo da data da escritura. É o mínimo razoável. Da última vez, disseram-nos que tínhamos de abrir em Setembro, agora disseram que tenho de abrir em Janeiro. Está bem, eu abro e depois que não digam que eu estou a abrir sem licença.

Pensa mesmo abrir mesmo sem licença?

Não comento [risos].

O fim do seu mandato termina em Março de 2021. Vai recandidatar-se?

É muito cedo. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de haver condições para entregar a pasta.

E não há?

Não sei, quando chegar lá mais perto logo se verá. Eu não gostava de ser o Pinto da Costa da Casa de Portugal. Houve uma grande preocupação em ter gente mais jovem na direcção da Casa. A única velha que está na Casa de Portugal sou eu, de resto é tudo gente bastante nova. Nós pensávamos que era preciso investir nas camadas mais jovens para que as coisas se renovassem e tivessem perspectivas de futuro. Mas isso não tem resultado, não tem correspondido à expectativa, porque as camadas mais jovens têm alguns objectivos na vida, de trabalho, de vida pessoal, de constituição de família, de uma série de coisas, e não apresentam a disponibilidade que uma instituição com a dimensão da Casa exige. Precisa de uma disponibilidade e de algum sentido de sacrifício que não é fácil. Não é fácil desenvolver isso e manter isso nas pessoas. Aquilo que julgávamos que era o assegurar o futuro da Casa não tem resultado a 100%, e isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu, que sou a única velha que lá anda, acabo por ser uma espécie de âncora.