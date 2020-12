Diferença de golos define hoje vencedor da taça da AFM

Sporting e Casa de Portugal vão defrontar os dois candidatos ao título

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Termina hoje a taça da Associação de Futebol de Macau mas o vencedor ainda se encontra por definir. Benfica de Macau e Chao Pak Kei partilham a liderança com os mesmos pontos e a mesma diferença de golos, fazendo com que aquele que se mostrar mais concretizador na derradeira jornada seja o vencedor da competição. Pela frente dos dois candidatos ao título estão duas equipas de matriz portuguesa, Casa de Portugal e Sporting de Macau.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Benfica de Macau e Chao Pak Kei vão para a última jornada da taça da Associação de Futebol de Macau (AFM) com os mesmos pontos e a mesma diferença de golos, deixando tudo em aberto para as contas do título. As ‘águias’ vão defrontar a Casa de Portugal, no Estádio de Macau, enquanto que o CPK vai medir forças com o Sporting de Macau no campo do Canídromo. Os dois encontros decorrem em simultâneo, às 19h00, esta sexta-feira.

“A expectativa é altíssima. Iniciámos isto sempre a pensar jogo a jogo, e chegar à última jornada e ver a hipótese de ser campeão torna isto mais emocionante. Já foi muito bom termos tido esta oportunidade de jogar depois deste ano de pandemia, e sei que vai ser um jogo intenso, com muitas emoções, porque há ali miúdos que nunca foram campeões e nunca viveram este ambiente”, começou por dizer Cuco ao PONTO FINAL.

Porém, o treinador do Benfica de Macau recusa facilitismos, apesar de a sua equipa estar noutro patamar em comparação com o adversário de hoje. “Há muita gente que diz que vai ser um jogo fácil porque a Casa de Portugal perdeu por 15 contra o CPK, mas eu digo o contrário. Se formos a ver, o Benfica ganhou os dois últimos jogos mas falhou muitos golos”, alertou. “É entrar com cabeça, ter alegria para jogar futebol, e entrarmos com muita calma e sem ansiedade de fazer golos para estar sempre à frente do CPK”, prosseguiu o técnico do Benfica.

Cuco concordou ainda que o Benfica poderá ter alguma vantagem visto que o Sporting “é uma equipa mais experiente que a Casa de Portugal”, mas alerta também que “não podemos estar a dormir” no confronto frente à formação orientada por Pelé.

Do lado do Chao Pak Kei, Diego Patriota realça que o jogo será “uma final em todos os aspectos”, recordando que os dois lideres da prova têm a mesma pontuação e número de golos. “Sabemos que o campo [Canídromo] não está tão bom, mas vamos tentar jogar do jeito que temos estado a jogar desde o início. Com o Sporting também não podemos ir de qualquer forma porque têm jogadores de qualidade, não pode ser como foi contra a Casa de Portugal [vitória 15-0]”, alertou.

Apesar de terem uma tarefa teoricamente mais difícil, o médio brasileiro garante que a equipa estará empenhada em conseguir um desfecho positivo até ao fim. “Já vimos tanta coisa no futebol que nos surpreendeu. Vamos trabalhar e tentar fazer os golos um por um, e vamos ver o que acontece também no Estádio da Taipa. É um olho aqui e outro lá”, frisou.

Adversários na expectativa

Com pouco ou nada por decidir em termos classificativos, Sporting de Macau e Casa de Portugal acabam por estar associados ao momento de todas as decisões nesta taça da AFM. Depois de uma pesada derrota por 15-0 frente ao Chao Pak Kei, a Casa de Portugal enfrenta agora nova tarefa complicada perante um adversário que vai estar focado em marcar o maior número de golos possível ao longo dos 90 minutos.

“Esperamos não sofrer muito, mas vai ser muito complicado. A nossa estratégia é fechar para não acontecer como no último jogo [derrota por 15-0]. Os jogadores que vão jogar são os mesmos que jogaram contra o CPK menos três, vai ser muito complicado para nós. Ainda por cima o Benfica é uma equipa que joga só no ataque”, alertou Pelé. Em jeito de balanço, o experiente treinador da Casa de Portugal fez um balanço “mesmo positivo” da temporada, destacando a rotação feita ao longo da época. “Utilizei 32 jogadores, lancei miúdos de 14 e 15 anos que jogaram, e foi bom termos tantos a jogar para ver também como vai ser no próximo ano”, referiu.

Por sua vez, o Sporting procura defender o terceiro lugar da tabela, mas a tarefa dos ‘leões’ também não se averigua fácil. “A expectativa é a de um jogo muito difícil contra um adversário que fez uma excelente competição que lhe permitiu chegar ao último jogo com a possibilidade de a ganhar”, disse Nuno Capela.

O técnico leonino destacou ainda a entrada positiva do clube nesta competição, mostrando-se satisfeito pela renovação do grupo que acabou por ficar descompensado devido à impossibilidade dos estrangeiros entrarem em Macau. “Conseguimos criar um espírito organizacional e competitivo que nos manteve sempre numa posição de destaque. Falta este último jogo, vamos procurar um resultado positivo e fechar esta taça”, concluiu.