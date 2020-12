Sulu Sou volta a pedir lei que proteja denunciantes de corrupção

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL) coincidiu com o Dia Internacional das Nações Unidas Contra a Corrupção. O deputado Sulu Sou usou a efeméride para voltar a pedir ao Governo que avance com uma lei que proteja “os denunciantes e os jornalistas que revelam situações de corrupção”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião plenária de ontem, Sulu Sou utilizou a sua intervenção antes da ordem do dia para assinalar o Dia Internacional das Nações Unidas Contra a Corrupção e alertar para o problema em Macau. O deputado salientou que a crise epidémica deixa “solo fértil para a corrupção” e, por isso, é necessário “apoiar e proteger os denunciantes e jornalistas que se atrevem a revelar casos de corrupção”. Para isso, o deputado pede mais acção por parte do Governo, nomeadamente na execução de uma lei que proteja os denunciantes.

“A prevenção da corrupção, a luta contra a corrupção e o combate à corrupção têm sido exigências da sociedade de Macau, porém, foram descobertos casos de corrupção de diferentes graus nos sucessivos governos, envolvendo funcionários públicos, pessoal de direcção e chefia, e até titulares dos principais cargos”, lembrou o deputado, assinalando que isso “prejudicou gravemente a credibilidade do Governo e resultou na persistente baixa pontuação de Macau na classificação internacional sobre a integridade”.

Sulu Sou diz que o Governo “tem a responsabilidade de assumir a liderança para combater, nos termos da lei, a corrupção”, mas aponta dois factores que prejudicam o combate à corrupção em Macau: “As relações sociais em Macau são de muita proximidade”; e “no actual sistema jurídico existem deficiências”, o que faz com que o público não tenha confiança de que não vai ser vítima de represálias depois das denúncias.

O democrata chama também a atenção para os órgãos de comunicação, “que deveriam ser o quarto poder numa sociedade cívica”. Segundo o próprio, a imprensa também pode ser pressionada pelo Governo ou entidades privadas, para “suspenderem as investigações e reportagens mais aprofundadas ou até a fazerem tábua rasa dos indícios e provas de corrupção”, diz o deputado.

Sulu Sou recorda que, nos termos da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, “há que disponibilizar meios para a denúncia, incluindo o anonimato”. Além disso, cada Estado-membro “deverá considerar a possibilidade de incorporar no seu ordenamento jurídico interno medidas adequadas para assegurar a protecção contra qualquer tratamento injustificado de quem, de boa fé e com base em suspeitas razoáveis, preste às autoridades competentes informações sobre quaisquer factos relativos às infracções estabelecidas em conformidade com a Convenção”, cita o legislador.

Assim, Sulu Sou afirma: “O Governo deve garantir um tratamento imparcial e igual em relação às denúncias anónimas e deve ainda avançar, quanto antes, com os preparativos e estudos sobre a elaboração da lei de protecção dos informadores de interesse público”. Isto “para que a população se atreva, sem preocupação, a denunciar, defendendo o interesse público e fazendo justiça”.

Sulu Sou já tinha, em Abril, endereçado uma interpelação escrita ao Governo onde pedia legislação para a protecção de denunciantes de corrupção. Na resposta, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) excluiu a possibilidade de o Governo avançar para uma lei de protecção de denunciantes de casos de corrupção e indicou que, primeiro, é preciso “apurar as necessidades, os apelos e o consenso da sociedade”.